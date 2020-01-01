Весна - прекрасное время насладиться этим редким и весьма универсальным растением.

Благодаря незначительной сахаристости и высокому содержанию кислот (в основном яблочной) черешки ревеня имеют резко выраженный кислый вкус с характерным привкусом и ароматом, напоминающим яблоки. Есть ревень можно, не подвергая его тепловой обработке, прямо с грядки. О том, что можно приготовить из ревеня, расскажет Ivona.

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Ревень в национальной кухне

Сладкие блюда из этого растения популярны в национальной кухне немцев, датчан, шведов, эстонцев и латышей. В Британии в блюда из ревеня традиционно добавляют имбирь и гвоздику, а в США - корицу.

Весенние лакомства: Что приготовить из ревеня? pinterest.com

В Америке ревень называют растением для пирогов. Из сочных толстых стеблей ревеня получаются отличные пироги, крамблы (крамбл - это традиционный британский десерт, представляющий собой запеченные фрукты, покрытые крошкой из песочного теста), желе и другие десерты. Хорошо сочетается ревень в десертах с клубникой, яблоками, малиной или вишней. Его нежный вкус отлично сочетается с более сильными ароматами имбиря или цитрусовых, например, грейпфрута или апельсина. С начинкой из ревеня можно приготовить очень вкусные мучнистые и крупяные блюда: блинчики, пирожки, пудинги и др. Молодые стебли ревеня прекрасно подходят для мороженого и шербетов, цукатов и т. д.

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Что приготовить из ревеня?

Ревень добавляют в первые блюда для придания им свежести и кислинки, часто чтобы заменить щавель, например в зеленых щах и борщах. Хорош он и в окрошках (куда кроме стебля можно добавлять молодые листья) и свекольниках.

Ревень в небольшом количестве принято добавлять в овощные рагу, использовать в весенних витаминных винегретах и салатах, ревенем фаршируют птицу (например, гуся), а также кисловатое пюре из ревеня будет прекрасным гарнирам к разным видам мяса.

Весенние лакомства: Что приготовить из ревеня? pinterest.com

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Соусы из ревеня хорошо подходят к морепродуктам, рыбе и птице. Также сладкие соусы из ревеня подойдут и к десертным блюдам. Ревень можно заготавливать в виде компотов, желе, варенья и т. п. При заготовке ревеня предпочтительнее использовать стебли средней толщины. Их следует тщательно очищать снизу и обрезать сверху. Для заготовки впрок отбирают свежие, здоровые черешки. Продукт сортируют по размеру и цвету, разрезают на кусочки 2-3 см, затем вымачивают в холодной воде 10-12 часов, меняя воду 2-3 раза. После чего ревень бланшируют в кипящей воде 30-40 секунд и быстро охлаждают в холодной воде, чтобы кусочки не разваривались. Затем их укладывают в банки, заливают сиропом крепостью 50% и стерилизуют в кипящей воде.

Кроме того, что ревень успешно используют в компотах, из него принято делать вино (напоминающее по вкусу шабли), пиво (пикантный напиток) и квас.

Весенние лакомства: Что приготовить из ревеня? pinterest.com

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Как хранить и готовить ревень?

В пищу годятся только молодые с неогрубевшей тканью свежие черешки: при продаже их часто связывают в пучки. Черешки должны быть не очень толстыми и иметь зеленоватую или красноватую окраску. У молодого ревеня листья не полностью развернуты. Старые черешки очень крупные, а листья на них развернутые: при приготовлении пищи они имеют кислый вкус и распадаются на мясистые волокна. Черешки быстро вянут, могут храниться при обычной температуре не более двух суток, а в холодильнике при 0 °С - до 5-7 суток.

Для заготовки на зиму его предварительно рекомендуется подержать в кипящей воде 2-3 минуты и после того, как он полностью остынет, разложить по контейнерам для замораживания. В замороженном виде ревень хранится до 6 месяцев. Кроме того, черешки ревеня можно высушить впрок и употреблять их зимой в пищу.

Весенние лакомства: Что приготовить из ревеня? pinterest.com

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Следует помнить, что для приготовления блюд из ревеня нельзя использовать латунную или железную посуду, т.к. они подвержены окислению: щавелевая кислота вступит в реакцию с металлом, и ревень потеряет свой привлекательный красноватый цвет.

Ревень очень быстро разваривается, его достаточно всего один раз прокипятить. С повышением температуры черешки ревеня грубеют, в них накапливается щавелевая кислота, которая может нанести вред нашему организму.

Обычно ревень подвергают тепловой обработке. После совсем короткой варки в воде или (лучше) на пару ревень размягчается. В некоторых источниках рекомендуют снять кожицу со стеблей. Делать это, однако, совсем не обязательно, ведь в коже содержится самое большое количество витаминов и полезных веществ.

Весенние лакомства: Что приготовить из ревеня? pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить десерт из ревеня.

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