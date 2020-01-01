Универсальные тонкости, которые помогут испечь идеальные блины.

8 секретов вкусных блинов Pinterest

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Блины с разнообразными начинками - излюбленное лакомство украинцев. Их можно готовить со сладкими и солеными добавками - и подавать, как основное блюда, как перекус или как вкусный десерт. Чтобы блины получились вкусными - стоит помнить о небольших кулинарных секретах. Предлагаем вам советы, как приготовить вкусные блины.

Секреты приготовления блинов:

Муку перед приготовлением теста обязательно нужно просеивать, чтобы блины получились воздушными. Дрожжевое тесто для блинов не должно перестоять, иначе блины выйдут бледными и непористыми. Румяность блинов зависит от количества сахара в тесте, если оно перекисло, значит, дрожжи уже переработали весь сахар. Можно спасти ситуацию, добавив еще сахара, но сразу же приступать к выпечке. Тесто для блинов не нужно сильно взбивать, иначе блины потеряют пышность. Первый блин может быть и не комом, если лить тесто только на горячую сковороду. Смазывать сковороду удобно наколотой на вилку половинкой картофелины, смазанной растительным маслом. Перед выпечкой сковороду нужно прокалить солью. Если блин не пропекается, а края уже поднимаются — в тесте не хватает муки.

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