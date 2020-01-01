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8 секретов вкусных блинов

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Универсальные тонкости, которые помогут испечь идеальные блины.

8 секретов вкусных блинов
8 секретов вкусных блинов
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Блины с разнообразными начинками - излюбленное лакомство украинцев. Их можно готовить со сладкими и солеными добавками - и подавать, как основное блюда, как перекус или как вкусный десерт. Чтобы блины получились вкусными - стоит помнить о небольших кулинарных секретах. Предлагаем вам советы, как приготовить вкусные блины.

Секреты приготовления  блинов:

  1. Муку перед приготовлением теста обязательно нужно просеивать, чтобы блины получились воздушными.
  2. Дрожжевое тесто для блинов не должно перестоять, иначе блины выйдут бледными и непористыми.
  3.  Румяность блинов зависит от количества сахара в тесте, если оно перекисло, значит, дрожжи уже переработали весь сахар. Можно спасти ситуацию, добавив еще сахара, но сразу же приступать к выпечке.
  4. Тесто для блинов не нужно сильно взбивать, иначе блины потеряют пышность.
  5. Первый блин может быть и не комом, если лить тесто только на горячую сковороду.
  6. Смазывать сковороду удобно наколотой на вилку половинкой картофелины, смазанной растительным маслом.
  7. Перед выпечкой сковороду нужно прокалить солью.
  8. Если блин не пропекается, а края уже поднимаются — в тесте не хватает муки. 

Идеи вкусных начинок для блинов.

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Теги: масленица, блины, хозяйке на заметку
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Источник: IVONA bigmir)net

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