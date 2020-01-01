8 секретов вкусных блинов
Универсальные тонкости, которые помогут испечь идеальные блины.
Читай также: Масленица и Пасха 2020: даты, история и традиции праздников
Блины с разнообразными начинками - излюбленное лакомство украинцев. Их можно готовить со сладкими и солеными добавками - и подавать, как основное блюда, как перекус или как вкусный десерт. Чтобы блины получились вкусными - стоит помнить о небольших кулинарных секретах. Предлагаем вам советы, как приготовить вкусные блины.
Секреты приготовления блинов:
- Муку перед приготовлением теста обязательно нужно просеивать, чтобы блины получились воздушными.
- Дрожжевое тесто для блинов не должно перестоять, иначе блины выйдут бледными и непористыми.
- Румяность блинов зависит от количества сахара в тесте, если оно перекисло, значит, дрожжи уже переработали весь сахар. Можно спасти ситуацию, добавив еще сахара, но сразу же приступать к выпечке.
- Тесто для блинов не нужно сильно взбивать, иначе блины потеряют пышность.
- Первый блин может быть и не комом, если лить тесто только на горячую сковороду.
- Смазывать сковороду удобно наколотой на вилку половинкой картофелины, смазанной растительным маслом.
- Перед выпечкой сковороду нужно прокалить солью.
- Если блин не пропекается, а края уже поднимаются — в тесте не хватает муки.
Идеи вкусных начинок для блинов.
Особенности Масленичного стола.
Ранее мы писали, с чем лучше всего готовить вареники.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил