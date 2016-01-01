Традиционные блюда, который готовят на Старый Новый год .

Блюда на Старый Новый год: что приготовить depositphotos.com

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В Украине существует традиция, которую сложно объяснить иностранцам - отметив Новый Год и Рождество Христово - многие празднуют также приход нового года по старому стилю. Так называемый Старый Новый год наступает с 13 на 14 января, а канун его называют Щедрым вечером - именно перед Старым новым годом и праздником Василия дети и взрослые щедруют.

Конечно, чтобы как следует встретить праздник - нужно накрыть стол. По традиции в Старый Новый год на столе должны стоять определенные блюда. Предлагаем узнать, что приготовить в Старый Новый год, а также какие украинские блюда подать к праздничному столу:

Щедрая кутья

Празднование было связано с дохристианским языческим обычаем. День в канун Нового года посвящен преподобным Милании (Меланке, Маланке или Миланке) и Василию. А Щедрым его назвали потому, что кутью, приготовленную в этот день, в отличие от рождественской, можно было заправлять смальцем, сливочным маслом, сливками или молоком. Иногда вечер называли Меланкины гостины: связано это с языческим мифом о похищенной дочери бога Лада, которую освободил богатырь Василий и женился на ней. Готовили в этот вечер много и обильно, как на настоящую свадьбу.

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В Новый год принято было готовить множество блюд: притом ценилось, если они разнообразные и сытные, ведь чем больше блюд на столе, тем щедрее обещал быть следующий год. Во главе стола, как и в Рождество, стояли кутья (кутя) и узвар.

На этот раз кутья была щедрой и богатой, ее могли варить с добавлением молочных продуктов и обязательно заправлять животным жиром. Кроме этого, в нее традиционно клали и мак, изюм, и другие сухофрукты. Готовили кутью особым способом: самая старшая женщина в семье должна была в 2 часа ночи принести крупу, а самый старший мужчина – воду из речки или колодца.

гадание на кутье в Старый Новый год

Крупу и воду оставляли стоять на столе, пока полностью не растопится печь, при этом дотрагиваться до них строго-настрого запрещалось, чтобы кутья удалась. Все этапы приготовления этого блюда сопровождались специальными приговорами, чтобы нечистая сила не испортила обрядовую кашу. На кутье и гадали:

- Если она вылезала за пределы горшка – быть беде;

- Если горшок с кутьей лопнул – это к несчастью;

- Если кутья получилась румяная и разваренная - это к счастью и благополучию в семье;

- Если кутья мелкая и бледная - к несчастью и болезням.

Если каша удавалась, ее съедали почти сразу, если нет – выбрасывали на закате в речку. Узвар пили обычно в завершении трапезы, а сухофрукты, как символ плодородия, раздавали детям и молодежи, чтоб они росли и были здоровы.

Традиционные украинские блюда в Старый Новый год

На новогоднем столе обязательно присутствовали блюда из свинины. Так еще язычники считали свинью лунным животным, а Василий, который в христианстве стал святым, был покровителем свиней. Кроме того, это животное традиционно считалось символом плодородия и достатка.

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Наши предки были уверены, что свинья, которая роет всегда вперед, прироет к дому богатство и счастье. Поэтому по народным обычаям на Новый год готовят свиные внутренности, на них гадают, какой будет урожай, а из свиных ножек варят холодец, чтобы у людей не болели ноги, готовят кишку (кровянку), печеночные колбасы, жаркое, верещаку (старинное украинское блюдо из свиных ребрышек), жарят и коптят сало, готовят с салом потапцы (маленькие бутербродики), фаршируют целого молочного поросенка, варят борщ и т. д.

На праздничном столе присутствовали также блюда из яиц и творога: яичница, запеканки и бабки. А вот есть птицу и рыбу в новогоднюю ночь было плохой приметой, потому что считалось, что счастье улетит или уплывет из дома.

Что испечь в канун Старого Нового года

Богат традиционный новогодний стол и разнообразными изделиями из теста: варениками с различными начинками (мясом, творогом, маком), блинами (которые являются символом солнца и благополучия), кнышами, калачами и паляницами (тоже символами благополучия, ведь чем лучше и румянее выпечка, тем больше счастья в новом году). Выпечкой одаривали и тех, кто приходил засевать в новогоднюю ночь.

Обрядовая выпечка

Девушки пекли и обрядовые булочки – балабушки, по которым гадали на суженого: балабушки раскладывали на лавке и запускали голодную собаку, чью балабушку она хватала первой, та девушка первой и выйдет замуж.

Подавали к столу вареники с сюрпризами: внутрь каждого вареника добавляли разные необычные начинки. Если кому-то попадалась мука – это к мукам, фасоль – к детям, пуговица – к обновке, сахар – к хорошей жизни, соль – к трудной жизни, перец – к неожиданностям, веревочка – к дороге, копеечка – к деньгам.

Как накрыть на стол в Щедрый вечер

Хозяева накрывали праздничные столы рушниками и украшали колосками, в центре стола ставили кутью и зажигали свечу, чтобы почтить память предков, с кутьи начинали трапезу. Хорошей приметой было, если за столом соберется четное количество гостей. Если так не получалось, хозяева должны были поставить пустую тарелку.

Когда все начинали есть, нельзя было вставать из-за стола, все должно было быть у хозяйки под рукой. Празднование обычно было веселым, и гости сидели до полуночи. Молодежь ходила всех поздравлять и засевать пшеницей, желая щедрого Нового года. Было принято угощать всех входящих в дом. Ведь, как известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь!

Смотри в галерее, как украсить рождественский стол:

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