Одним из символов Рождества является кутья. Как появилось это ритуальное блюдо и как готовить кутью правильно?

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Сегодня, 6 января 2020, у православных христиан Сочельник - преддверие праздника Рождества. На стол, по традиции, с первой звездой ставят 12 постных блюд, включая специальную кашу. Названий у этой обрядовой каши множество: коливо, канун, сочиво, сыть. Чаще всего кутью подают в качестве поминального блюда, но также в канун Нового года (по старому стилю), в Сочельник, на Крещение и другие православные праздники. Кутья - незаменимое блюдо и во время Великого поста, ее готовят в дни поминовения усопших.

Как готовить кутью: история, традиции и секреты приготовления Pinterest

Существует несколько вариантов как готовить кутью:

богатая кутья (постная кутя с разными компонентами, которую готовят в Сочельник);

щедрая кутья (перед Новым годом, скоромное блюдо с добавлением сливочного масла, сливок или молока);

голодная кутья (на Крещение, блюдо, которое в основном состоит из зерновой основы и подсластителя).

В зависимости от количества добавляемой жидкости кутья может быть полужидкой или рассыпчатой. Само слово кутья имеет греческие корни и переводится как вареная пшеница, и связано с культом поклонения умершим в Древнем мире (Греции и Риме). Хотя ученые говорят, что ритуальная еда из пшеницы с медом появилась гораздо раньше. По сути, в христианство традиция готовить кашу с медом пришла из языческих культов.

Символика кутьи и традиции

Зерно, из которого готовят кутью, символизирует вечную жизнь, воскресение и изобилие. Мед — символ райского блаженства, здоровья и благополучного быта. Мак и орехи – символы достатка и плодородия. Что касается рождественской кутьи, то в старину считалось, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

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С кутьи начинают Рождественскую трапезу в Сочельник (с первой звездой) и заканчивают ложкой этого блюда, обмениваясь пожеланиями и вспоминая умерших предков. Рождественская кутья - постная, поскольку пост продолжается до самого праздника. Кутью по традиции едят все члены семьи и ей даже угощают скот и домашних животных, чтоб те не болели и приносили приплод в новом году. Кутью несут крестным и старшим членам семьи, которые живут отдельно. Кроме того, по старинной традиции хозяин дома подкидывал остатки кутьи из ложки вверх, и сколько из крупинок прилипало к потолку, столько и ждали снопов хлеба в новом году. Также под миску с кутьей клали колоски и потом хранили их целый год, как оберег. Обязательно оставляли мисочку с этим лакомством и для душ усопших предков.

Как готовят кутью

Кутью варят из разнообразных круп и цельных зерен: пшеницы, перловки, ячменя, риса, овса, даже гречки и т. д. Пшеницу или другое цельное зерно обычно вначале толкли в ступе с добавлением воды и отделяли от плевел. После варили в печи в течение нескольких часов (до 3 суток), в современных условиях можно обойтись плитой или духовкой. Пшеницу и крупы можно замачивать, так значительно сократится время приготовления. Они должны хорошо развариться и стать мягкими, приобрести чуть беловатый оттенок.

Очень популярна сейчас кутя и из риса (хоть это отступление от традиций), да и готовить ее не так сложно. Иногда считается, что кутью из риса подают в основном на поминки, но можно приготовить ее и на Рождество. Чтобы правильно отварить рис, нужно один стакан крупы залить полутора стаканами кипятка, плотно накрыть кастрюлю крышкой, варить рис три минуты на сильном огне, шесть – на среднем, три – на маленьком. Еще двенадцать минут, не открывая крышку, дать рису настояться на пару.

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Вообще, рис можно варить на пару с самого начала, как и другую крупу. Главный секрет приготовления основы для кутьи в том, чтобы она была заваренная, мягкая и в то же время рассыпчатая. Также можно варить основу для кутьи на молоке (тут нужно быть внимательным, так как далеко не все крупы развариваются в нем) или в смеси молока и воды (но такая кутья будет уже не постной).

К рождественской кутье принято подавать постное молоко из мака, грецких или лесных орехов, или из их смеси, или из миндаля, если кутья скоромная, можно заправлять ее сливками, молоком и сливочным маслом. Для приготовления орехового и макового молока нужно распарить мак и обдать кипятком орехи, потом перетереть их в ступке, прокрутить на мясорубке, измельчить с помощью блендера до выделения белой жидкости.

Также кутью традиционно заправляют жидким медом или медовой заправкой сытью – для нее мед нужно растворить в кипяченой теплой (но ни в коем случае не кипящей!) воде. Также в Украине была традиция готовить полужидкую кутью, заводя ее узваром (компотом из сухофруктов). Для этих целей можно использовать и сахарный сироп, разведенное водой варенье.

В кутью можно добавлять многочисленные сухофрукты, распаренные и измельченные, вареные, замороженные фрукты и ягоды, можно из компотов и варенья, распаренный мак, орехи, а в некоторых случаях и мармелад, и леденцы (но это скорее исключение из правил), а также всевозможные специи и пряности по вкусу.

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Надеемся, что наши советы как готовить кутью тебе пригодятся.

Ранее мы писали, как приготовить кутью по-польски.

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