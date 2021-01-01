Сервировка стола на 8 марта: ТОП-10 весенних идей

Праздничная сервировка стола на 8 марта станет неожиданным и очень приятным весенним сюрпризом.

Обрати внимание на простые, но любимые многими женщинами тюльпаны. Shutterstock.com

Весна как нельзя лучше располагает к творческим фантазиям. В это время рождаются свежие идеи и появляется вдохновения для их воплощения. Неважно за что ты берешься – за приготовление праздничных блюд или сервировку стола. Любое из этих занятий станет увлекательным и творческим процессом, если ты преисполнена энергией и чувством наступающей весны.

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Весеннее настроение располагает к романтическому и возвышенному восприятию окружающего. А что может быть душевнее и теплее дружеской встречи, семейного обеда или домашних чайных посиделок за красивым столом в день 8 марта?

Все, что тебе понадобится – красивая фарфоровая посуда, скатерти всевозможных оттенков, живые цветы, праздничное настроение и неугасимая фантазия.

Смотри, как украсить стол на 8 марта: