Лайфхаки: как правильно хранить крупы и сыпучие продукты?
Соль, сахар, специи
Сахар и соль могут храниться десятилетиями, при условии что они в герметичных упаковках и в сухом месте. А вот специи принято держать в небольших специальных контейнерах в сухом и темном месте подальше от плиты и радиаторов отопления, иначе они утеряют свой пикантный аромат. При соблюдении всех правил хранения приправы могут жить до 2 лет с сохранением всех вкусовых качеств.
Макароны и крупы
Крупы рекомендуется хранить в емкостях из керамики, стекла и пластика, а также в полотняных мешочках, которые предварительно вымачиваются в соляном растворе и проглаживаются утюгом.
- рис хранится до 1,5 лет
- пшено — не более 4 месяцев
- гречка — 20 месяцев
- манка — 14 месяцев
- геркулес — до 5 месяцев
А вот макароны хранятся три года в сухом месте в герметичном контейнере, и при этом абсолютно не важно, какой будет температура.
Мука
Для муки отлично подходят герметичные банки с резиновыми прокладками, обеспечивающими плотное прилегание крышек и препятствующее проникновению кухонных жучков мукоедов. Также этот продукт хорошо себя чувствует и в льняных мешочках, пропитанных раствором соли.
Определяя место для хранения муки, имейте в виду, что она боится солнца, влаги, перепадов температуры и не «любит» пахучих продуктов, поэтому держите муку вдали от кофе и специй.
- пшеничная мука высшего сорта хранится до 12 месяцев
- ржаная мука — до 6 месяцев
- цельнозерновая мука — до 3 месяцев
- Гречневая мука сохраняет свои свойства в течение полугода
- рисовая мука — 9 месяцев.
Орехи, сушеные ягоды и фрукты
Традиционные на зиму заготавливают продукты с помощью консервирования, сушки и замораживания. Консервированные фруктовые заготовки хранятся годами, если готовить их с достаточным количеством сахара.
Кстати, многие сорта яблок отлично пролежат в погребе до самой весны.
- Орехи в скорлупе хранят в холщовых мешках в сухом и темном месте — в таком виде они останутся съедобными полгода.
- Очищенные орехи не хранят дольше трех месяцев, а емкость для них должна быть не очень герметичной, поскольку без воздуха орехи «задыхаются» и покрываются плесенью.
- В холодильнике очищенные орешки пролежат 8 месяцев, а в морозильной камере — год.
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