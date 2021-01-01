Хорошо всегда иметь под рукой необходимые продукты, из которых можно приготовить универсальные блюда. Правда, не все знают, как правильно хранить их без потери качества, давайте разберемся.

Соль, сахар, специи

Сахар и соль могут храниться десятилетиями, при условии что они в герметичных упаковках и в сухом месте. А вот специи принято держать в небольших специальных контейнерах в сухом и темном месте подальше от плиты и радиаторов отопления, иначе они утеряют свой пикантный аромат. При соблюдении всех правил хранения приправы могут жить до 2 лет с сохранением всех вкусовых качеств.

Макароны и крупы

Крупы рекомендуется хранить в емкостях из керамики, стекла и пластика, а также в полотняных мешочках, которые предварительно вымачиваются в соляном растворе и проглаживаются утюгом.

рис хранится до 1,5 лет

пшено — не более 4 месяцев

гречка — 20 месяцев

манка — 14 месяцев

геркулес — до 5 месяцев

Лайфхаки: как правильно хранить крупы и сыпучие продукты? pixabay

Также, можно хранить крупы в холодильнике, это продлит срок их «жизни», да и жучки при низких температурах не выживают.

А вот макароны хранятся три года в сухом месте в герметичном контейнере, и при этом абсолютно не важно, какой будет температура.

Мука

Для муки отлично подходят герметичные банки с резиновыми прокладками, обеспечивающими плотное прилегание крышек и препятствующее проникновению кухонных жучков мукоедов. Также этот продукт хорошо себя чувствует и в льняных мешочках, пропитанных раствором соли.

Определяя место для хранения муки, имейте в виду, что она боится солнца, влаги, перепадов температуры и не «любит» пахучих продуктов, поэтому держите муку вдали от кофе и специй.

пшеничная мука высшего сорта хранится до 12 месяцев

ржаная мука — до 6 месяцев

цельнозерновая мука — до 3 месяцев

Гречневая мука сохраняет свои свойства в течение полугода

рисовая мука — 9 месяцев.

Орехи, сушеные ягоды и фрукты

Традиционные на зиму заготавливают продукты с помощью консервирования, сушки и замораживания. Консервированные фруктовые заготовки хранятся годами, если готовить их с достаточным количеством сахара.

Кстати, многие сорта яблок отлично пролежат в погребе до самой весны.

Орехи в скорлупе хранят в холщовых мешках в сухом и темном месте — в таком виде они останутся съедобными полгода.

Очищенные орехи не хранят дольше трех месяцев, а емкость для них должна быть не очень герметичной, поскольку без воздуха орехи «задыхаются» и покрываются плесенью.

В холодильнике очищенные орешки пролежат 8 месяцев, а в морозильной камере — год.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.