Летом, когда все мы уже впору насладились свежими овощами и фруктами, начинают созревать и другие дары природы – грибы. Первыми в лесах появляются солнечные лисички, и грибники открывают сезон тихой охоты.

Сезон лисичек: все что вы хотели знать про этот гриб Pixabay.com

Где растут лисички

Найти лисички можно как в смешанном, так и в хвойном лесу, а также в березняке. Любимые их места – в тени деревьев, но во влажную погоду они прекрасно растут и на открытых полянах. Как и многие грибы, лисички произрастают семьями или группами.

Не стоит собирать лисички, выросшие вблизи трасс. Даже будучи настоящими и имея весьма привлекательный вид, ничего, кроме вреда, организму они не принесут.

Когда растут лисички

Лисички растут с июня по октябрь. Но в июне, когда появляется первый слой грибов, они встречаются не так часто. Основной же рост лисичек приходится на июль—август месяцы, особенно после тёплых грозовых дождей.

А если вдруг установится жаркая погода, при которой многие грибы просто-напросто исчезают, лисички только временно приостанавливают свой рост, как бы замирают, чтобы после первого же дождя снова начать расти. А становясь взрослыми, просто засыхают на корню.

Сезон лисичек: все что вы хотели знать про этот гриб Pixabay.com

Лисичка настоящая и ложная - как отличить?

Настоящая лисичка имеет ярко-желтый цвет, вогнутую, гладкую сверху и волнистую по краям шляпку. Диаметр шляпки гриба от 3 до 10 см. Ножка у этого гриба плотная и упругая, немного темнее шляпки. Характерной особенностью лисичек является их приятный фруктовый аромат.

Ложные сородичи лисички внешне более яркие, желто-оранжевого цвета, с полой и тонкой ножкой. Края ее шляпки ровные, в отличие от настоящей лисички. И самое главное: мякоть ложной лисички имеет весьма неприятный запах.

Как собирать лисички

Их очень удобно собирать и хранить до переработки, потому что, сложенные в корзинку, они не ломаются, не крошатся, так как у них резинисто-упругая мякоть.

Надо не забывать, что лисички растут очень долго, а повзрослев, не портятся, поэтому не рекомендуется собирать переросшие особи, даже если они выглядят привлекательно. Ведь в них может скопиться много токсинов и вредных веществ.

Сезон лисичек: все что вы хотели знать про этот гриб Pixabay.com

Лисички в кулинарии

Первое, что необходимо сделать перед кулинарной обработкой грибов, так это помыть и почистить их. В лисичках не живут черви, и это значительно упрощает процесс приготовления блюд из них. Грибы достаточно слегка очистить от иголок и листвы, стряхнуть песок — и можно жарить.

Многие считают, что предварительно надо отварить, чтобы убрать кисловатый привкус. На самом деле это необязательно. Лучше просто нормально прожарить их — и никакого кисловатого привкуса не будет.

Лисичка – прекрасный деликатесный гриб, ее можно применять для приготовления горячих блюд, маринования, соления, сушки. Однако вкуснее всего лисички свежими, жареными, тем более, что их просто готовить.

Рецептов жареных лисичек не счесть, но все они сводятся к тому, чтобы мелко или средне порезать грибы, выпарить из них воду на сковороде, добавить масла и смешать с чем-нибудь вкусным, например, с картофелем, спагетти, добавить в пиццу, пирог, супчик или жюльен.

Сезон лисичек: все что вы хотели знать про этот гриб Pixabay.com

Интересные факты о лисичках

Концентрация витамина А в лисичках почти такая же, как и в моркови: витамин улучшает состояние кожи, укрепляет кости и иммунитет. Концентрация витамина С в лисичках чуть меньше, чем в цитрусовых, смородине и чесноке.

Шляпки грибов, произрастающих в наших широтах, часто достигают 2-8 см, а в других странах эти грибы бывают и крупнее. Самые крупные лисички встречаются к Калифорнии — один гриб весит в среднем 0,5 кг.

Настойка из лисичек является эффективным средством при ангине и различных болезненных образованиях на поверхности кожи.

В наше время лисички используют не только в пищу. В Нигерии, например, из них изготавливают косметические средства для лица и тела. В Калифорнии каждый год проводится посвященный лисичкам фестиваль, центральным событием которого является соревнование среди поваров на самый оригинальный рецепт приготовления лисичек.

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