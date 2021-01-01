Выбрать вино в три шага: о чём вам расскажет этикетка пресс-служба

Выбор вина на полке в супермаркете порой озадачивает. Можно ориентироваться по цене, но неподготовленному покупателю сложно разобраться, какой напиток скрывается в подходящей бутылке. Ключ к разгадке — этикетка. Вместе с Villa Krim, которая недавно обновила и бутылку, и этикетку для своих вин, рассказываем, на какие элементы обращать внимание, чтобы быстро и без мучений выбрать то, что нужно.

Часто производители помещают на этикетку название бренда, год основания винодельни и год сбора урожая, особенности региона происхождения винограда и сорт, названия конкурсов и медали, которые выиграло вино, вкусовые характеристики и рекомендации по сочетанию с продуктами. Это интересно, но бесполезно, когда вы забежали в магазин купить вино к ужину после работы или по дороге в гости. Если научиться «читать» этикетку и выделять главное, процесс выбора займёт не дольше нескольких минут. Что и где искать на бутылке вина?

1. Белое или красное

Если сразу решить, какое вино собираетесь купить, это облегчит выбор и сузит круг вариантов. Но уже на этом этапе могут возникнуть трудности. В моде минимализм, и производители размещают на этикетке привлекательную картинку с названием винодельни, региона или сорта винограда. В итоге на длинных винных полках изображения смешиваются в калейдоскоп. На обновлённых этикетках Villa Krim появились специальные «ориентиры» — цветовые элементы. Если на бутылке ярко-оранжевая плашка, то внутри — красное вино. Например, традиционное Merlo и Pinot Noir или купаж Shevalie Rouge. Бирюзовый цвет элементов говорит о том, что внутри белое или розовое вино, например, Shateau Baron или Shateau Le Grand.

Выбрать вино в три шага: о чём вам расскажет этикетка пресс-служба

2. Сухое или сладкое

Многие производители указывают количество сахара на обратной стороне бутылки. Но если найти там, например, показатель 18 г/л, не знатоку он не поможет и не подскажет, это ещё полусухое или уже полусладкое. Для покупателей, которые не знают особенностей технологического процесса, не разбираются в сортах винограда, содержании сахара в них и других тонкостях виноделия, указание категории — сладкое, полусладкое, полусухое, сухое — поможет выбрать быстрее. На обновленных бутылках Villa Krim эта информация стала более заметной и переместилась в центр этикетки.

Выбрать вино в три шага: о чём вам расскажет этикетка пресс-служба

3. Знакомый производитель или новый бренд

Эксперименты удел ученых, а к вопросу выбора вина, тем более если его нужно сделать быстро, стоит подходить традиционно и доверять проверенным брендам.

Знакомый вкус вин Villa Krim после обновления упаковки легко найти по фирменным элементам. Привычная анаграмма VK преобразилась в литую медаль со стилизованным изображением виллы. Той, на которой создавались первые образцы и купажи для Villa Krim, и которая в 2012 году дала название марке. Образ виллы расположен вверху бутылки, а в нижней части появился ещё один литой фигурный элемент — ключи. Они открывают двери в мир вкуса и символизируют главный «секрет»: упаковка вин Villa Krim обновилась, но качество и вкус напитка внутри остаются неизменными. Кроме того, стала больше латинская буква V. Это не только первая буква в названии Villa Krim, но и знак лидерства компании на винном рынке Украины.

Умение читать винную этикетку — залог экономии времени и гарантия верного решения. Три ключевые позиции, которые помогают его принять, легко запоминаются. А понятная маркировка, о которой позаботилась обновленная Villa Krim, упрощает выбор и сокращает время до того момента, как вы сможете насладиться бокалом прекрасного вина, находясь в любой ситуации: наедине с собой, в шумной компании друзей или в камерной атмосфере семейного ужина.

Выбрать вино в три шага: о чём вам расскажет этикетка пресс-служба

Обрати вино в три етапи: про що вам розповість етикетка

Вибір вина на полиці в супермаркеті часом спантеличує. Можна орієнтуватися за ціною, але непідготовленому покупцеві складно розібратися, який напій ховається у вибраній пляшці. Ключ до розгадки — етикетка. Разом із Villa Krim, яка нещодавно оновила і пляшку, і етикетку для своїх вин, розповідаємо, на які елементи варто звернути увагу, щоб швидко обрати саме те, що потрібно.

Зазвичай виробники розміщують на етикетці наступну інформацію: назву бренду, рік заснування виноробні та рік збору врожаю, особливості регіону походження винограду, сорт, назви конкурсів і медалі, які отримало вино, смакові характеристики і рекомендації щодо поєднання зі стравами. Це цікаво, але не несе користі, коли ви забігли в магазин купити вино до вечері після роботи, або по дорозі в гості. Якщо навчитися «читати» етикетку і виділяти головне, процес вибору займе декілька хвилин. Що шукати на пляшці вина і де?

1. Біле або червоне

Якщо одразу вирішити, яке вино плануєте купити, це полегшить вибір і звузить кількість варіантів. Але вже на цьому етапі можуть виникнути труднощі. У моді мінімалізм і виробники розміщують на етикетці привабливу картинку з назвою виноробні, регіону або сортів винограду. У підсумку, на довгих винних полицях зображення змішуються в калейдоскоп. На оновлених етикетках Villa Krim з'явилися спеціальні «орієнтири» — кольорові акценти. Якщо на пляшці яскраво-помаранчева плашка, всередині червоне вино. Наприклад, традиційне Merlo і Pinot Noir або купаж Shevalie Rouge. Бірюзовий колір елементів говорить про те, що всередині біле або рожеве вино, наприклад, Shateau Baron або Shateau Le Grand.

2. Сухе або солодке

Багато виробників вказують кількість цукру на зворотній стороні пляшки. Але якщо знайти там, наприклад, показник 18 г/л, він не підкаже аматору, це ще напівсухе або вже напівсолодке. Для покупців, які не знають особливостей технологічного процесу, не розуміються на сортах винограду, вмісті цукру в них та інших тонкощах виноробства, вказівка категорії — солодке, напівсолодке, напівсухе, сухе — допоможе вибрати швидше. На оновлених пляшках Villa Krim ця інформація стала більш помітною і змістилася у центр етикетки.

3. Знайомий виробник або новий бренд

Експерименти варто залишити для вчених, а до вибору вина, тим більше, якщо це потрібно зробити швидко, варто підходити традиційно і довіряти перевіреним брендам.

Знайомий смак вин Villa Krim в оновленій пляшці легко знайти по фірмовим елементам. Звична анаграма VK перетворилася на литу медаль зі стилізованим зображенням вілли. Тієї, на якій створювалися перші зразки і купажі для Villa Krim, і яка у 2012 році дала назву марці. Образ вілли розташований вгорі пляшки, а в нижній частині з'явився ще один литий фігурний елемент — ключі. Вони відкривають двері у світ смаку і символізують головний «секрет»: упаковка вин Villa Krim оновилася, але якість і смак залишаються незмінними. Крім того, стала більшою латинська буква V. Це не тільки перша буква в назві Villa Krim, а й знак лідерства компанії на винному ринку України.

Уміння читати винну етикетку — запорука економії часу і гарантія правильного рішення при виборі. Три ключові позиції, які допомагають його прийняти, легко запам'ятовуються. А зрозуміле маркування в оновленій ​​Villa Krim спрощує вибір і дає можливість швидше насолодитися келихом улюбленого вина, незалежно від ситуації: наодинці, у компанії друзів або в тихій атмосфері сімейної вечері.

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