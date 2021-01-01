Актриса поделилась кулинарным секретом своей бабушки.

Ольга Сумская подсказала, как уберечь варенье от плесени instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская решила поделиться с поклонниками кулинарным секретом своей бабушки. 54-летняя звезда подсказала, как уберечь ягодное варенье от плесени.

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На своей странице в Инстаграм Ольга обнародовала видео, на котором показала, как простой способ приготовления варенья. Актриса с помощью блендера перемолола черную смородины с сахаром в соотношении 1:1.

Также звезда рассказала, чтобы предотвратить появление плесени на варенье, понадобится бумага для выпекания и алкоголь.

“Делюсь секретом моей бабушки против плесени! Вырезаете кусочки бумаги (для выпечки) диаметром баночки, погружаете на 3-5 мин. в водку (виски, коньяк) и покрываете поверхность варенья Закрываете негерметично крышками и ставите в холодильник! И никакая плесень вам не страшна!“, - написала Сумская.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все видео:

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