Ольга Сумская подсказала, как уберечь варенье от плесени
Народная артистка Украины, знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская решила поделиться с поклонниками кулинарным секретом своей бабушки. 54-летняя звезда подсказала, как уберечь ягодное варенье от плесени.
Читай также: Как приготовить зразы из баклажанов
На своей странице в Инстаграм Ольга обнародовала видео, на котором показала, как простой способ приготовления варенья. Актриса с помощью блендера перемолола черную смородины с сахаром в соотношении 1:1.
Также звезда рассказала, чтобы предотвратить появление плесени на варенье, понадобится бумага для выпекания и алкоголь.
“Делюсь секретом моей бабушки против плесени! Вырезаете кусочки бумаги (для выпечки) диаметром баночки, погружаете на 3-5 мин. в водку (виски, коньяк) и покрываете поверхность варенья Закрываете негерметично крышками и ставите в холодильник! И никакая плесень вам не страшна!“, - написала Сумская.
Листайте карусель, чтобы посмотреть все видео:
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Окрошка от Лилии Ребрик: Самый простой рецепт
- Фаршированный картофель: Простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил