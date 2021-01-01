Учимся разбираться в видах итальянского игристого.

Игристое вино итальянского происхождения Просекко ценят за легкость, тонкий аромат фруктов и свежий вкус. Эти качества делают напиток идеальным «гостем» не только на пикниках и фуршетах, но даже на серьезных официальных мероприятиях.

Кроме того, ассортимент Просекко огромен! Среди множества вариантов каждый сможет подобрать свой. Но для этого стоит разобраться, каким бывает Просекко и как его выбирать.

Что такое Просекко?

Прежде всего, возникает вопрос: Prosecco – это сорт винограда, из которого делают напиток, или место, где его производят? Оба ответа верны.

Изначально, Просекко – белый сорт винограда, который и дал название напитку. Впоследствии был принят закон, установивший зону производства Просекко – от региона Венето до области с мелодичным названием Фриули-Венеция-Джулия. А сорт винограда был переименован в Glera.

Просекко – это тоже шампанское, но попроще?

Многие считают, что Prosecco – более простая и дешевая версия шампанского, но это мнение ошибочное.

Да, это игристое менее претенциозное. Употреблять его уместно в любое время суток и по любому поводу. Кроме того, Просекко действительно доступнее, чем шампанское. Но дело тут не в качества, а в методе производства.

Шампанское становится игристым вследствие повторного брожения в бутылке. А вот Просекко производят по технологии «Шарма», несколько месяцев выдерживая в больших герметичных стальных баках. Эта технология проще, потому и дешевле.

В результате получается напиток более беззаботный и свежий, чем шампанское. Ему присущи менее интенсивные пузырьки, легкие цветочные и фруктовые нотки – розы, персика, яблоки. А вот хлебные и дрожжевые нюансы, присущие шампанскому, вы не услышите.

Как выбрать Просекко - советы пресс-служба

Виды Просекко

Решили начать знакомство с напитком с базовых вариантов? Ищите маркировку «DOC». А лучшее Prosecco премиального качества вы найдете по буквам «DOCG» на этикетке.

Просекко DOCG – игристое высшей марки, которое производится по строгим правилам исключительно в регионах Конельяно-Вальдоббьадене и Асоло.

По степени газации определяют:

Фризанте (frizzante) – деликатное вино с более низким давлением в бутылке (1,5-3 бар) и легкой газацией. Это нежное Просекко с выраженными фруктовыми нотами.

Спуманте (spumante) – самый популярный вариант, более крепкий напиток стандартной газации.

Как правило, Prosecco – это сухое игристое вино. Однако есть классификация и по степени сладости напитка:

Brut (до 12 г сахара на литр).

Extra Dry (12-17 г/л), традиционный выбор.

Dry (17-32 г/л).

Demi-sec (больше 32 г/л).

Теперь, разбираясь в вариациях Просекко, вы сможете выбрать игристое по вкусу. Напоследок – еще несколько тонкостей, которые помогут купить подходящий напиток.

Советы по выбору Просекко

Как вы помните, Prosecco не бродит в бутылке. Выдержка не сделает это вино изысканнее, потому лучше выбирать молодые напитки (до 3-х лет) и не хранить их «до лучшего случая». Изысканное и легкое Просекко – отличный подарок по любому поводу. Особенно эффектно будет смотреться напиток в популярной сейчас форме бутылки «сфера». Что касается вкуса, традиционно женщинам преподносят игристое с мягким фруктовым букетом, мужчинам – брют. При покупке Prosecco в магазине помните о том, что популярные напитки должны иметь документы, подтверждающие оригинальность. При малейшем сомнении лучше отказаться от покупки.

Надежнее всего покупать алкогольные напитки в специализированных бутиках или интернет-магазинах. Например, в магазине Vintage вам всегда предоставят сертификаты на любую бутылку, а также окажут квалифицированную помощь при выборе напитка.

Як вибрати Просекко – поради

Ігристе вино італійського походження Просекко цінують за легкість, тонкий аромат фруктів і свіжий смак. Ці якості роблять напій ідеальним «гостем» не лише на пікніках і фуршетах, але навіть на серйозних офіційних заходах.

Крім того, асортимент Просекко величезний! Серед безлічі варіантів кожен зможе підібрати свій. Але для цього варто розібратися, яким буває Просекко і як його вибирати.

Що таке Просекко?

Передусім, виникає питання: Prosecco – це сорт винограду, з якого роблять напій, або місце, де його роблять? Обидві відповіді вірні.

Раніше Просекко називали білий сорт винограду, який і дав назву напою. Згодом був ухвалений закон, що встановив зону виробництва Просекко – від регіону Венето до області з мелодійною назвою Фриули-Венеция-Джулия. А сорт винограду був перейменований в Glera.

Просекко – це теж шампанське, але простіше?

Багато хто вважає, що Prosecco – простіша і дешевша версія шампанського, але ця думка помилкова. Так, це ігристе менш претензійне. Вживати його доречно у будь-який час доби і з будь-якого приводу. Крім того, Просекко дійсно доступніше, ніж шампанське.

Але справа тут не в якості, а в методі виробництва. Шампанське стає ігристим внаслідок повторного бродіння в пляшці. А ось Просекко роблять за технологією «Шарму», декілька місяців витримуючи у великих герметичних сталевих баках. Ця технологія простіша, тому і дешевше.

В результаті виходить напій більше безтурботний і свіжий, ніж шампанське. Йому властиві менш інтенсивні бульбашки, легкі квіткові і фруктові нотки – троянди, персика, яблука. А ось хлібні і дріжджові нюанси, властиві шампанському, ви не почуєте.

Види Просекко

Вирішили розпочати знайомство з напою з базових варіантів? Шукайте маркіровку «DOC». А краще Prosecco преміальної якості ви знайдете по буквах «DOCG» на етикетці.

Просекко DOCG – ігристе вищої марки, яке робиться за суворими правилами виключно в регіонах Конельяно-Вальдоббьадене і Асоло.

По ступеню газації відрізняють:

Фризанте (frizzante) – делікатне вино з нижчим тиском в пляшці (1,5-3 панів) і легкою газацією. Це ніжне Просекко з вираженими фруктовими нотами.

Спуманте (spumante) – найпопулярніший варіант, міцніший напій стандартної газації.

Як правило, Prosecco – це сухе ігристе вино. Проте є класифікація і по мірі солодкості напою :

Brut (до 12 г цукру на литр).

Extra Dry (12-17 г/л), традиційний вибір.

Dry (17-32 г/л).

Demi-sec (більш 32 г/л).

Тепер, розбираючись у варіаціях Просекко, ви зможете вибрати ігристе за смаком. Наостанок – ще декілька тонкощів, які допоможуть купити відповідний напій.

Поради з вибору Просекко

Як ви пам'ятаєте, Prosecco не бродить в пляшці. Витримка не зробить це вино вишуканішим, тому краще вибирати молоді напої (до 3-х років) і не зберігати їх «до кращого випадку». Вишукане і легке Просекко – відмінний подарунок з будь-якого приводу. Особливо ефектно виглядатиме напій в популярній зараз формі пляшки «сфера». Що стосується смаку, традиційно жінкам підносять ігристе з м'яким фруктовим букетом, чоловікам – брют. При купівлі Prosecco в магазині пам'ятаєте про те, що популярні напої повинні мати документи, що підтверджують оригінальність. При щонайменшому сумніві краще відмовитися від покупки.

Найнадійніше купувати алкогольні напої в спеціалізованих бутиках або інтернет-магазинах. Наприклад, в магазині Vintage вам завжди нададуть сертифікати на будь-яку пляшку, а також кваліфіковану допомогу при виборі напою.

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