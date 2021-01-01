Делимся лайфхаками по максимальному сохранению витаминов в зелени!

Частая ошибка – мыть зелень перед хранением. Однако делать это в ни в коем случае нельзя. Так она повреждается и может еще подгнивать. Мойте непосредственно перед использованием.

Создайте свою приправу. В блендере соедините одинаковые части соли и зелени. Выложите смесь на пергаментный лист и выпекайте при 100С около 30-40 минут, пока зелень не высохнет. Помешивайте. Попробуйте соль с розмарином для баранины, базиликовую соль для томатов и свежей моцареллы, соль с кинзой для авокадо.

Метод итальянских бабушек. Покройте слой базилика слоем соли и храните в прохладном месте, хранится такой базилик месяц.

Лайфхаки: как хранить зелень Pixabay

Поместите высоко и сухо. Травы такие, как орегано и тимьян любят сухость. Повесьте их листьями вниз или разложите на бумажном полотенце. Через неделю можно поместить в пленку и заморозить. Нет ничего лучше, чем немного тимьяна для запеченной свинины!

Обращайтесь с зеленью как с овощами, а не только как со специями. Используйте больше зелени, добавьте в салат не гость, а целый стакан. Добавляйте один к одному листья салата и зелень. А для того, чтобы листья салата и пучки зелени не вяли – заверните их во влажное бумажное полотенце и срок хранения увеличится до недели.

Для хранения зелени отлично подойдут вакуумные контейнеры или стеклянные банки с пластмассовыми крышками. Кроме этого, зелень хранят в пакетах, но предварительно нужно ее подержать во влажном полотенце и обрезать корни.

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Лайфхаки: как хранить зелень Pixabay

Зелень укропа можно поставить в емкость с водой так, чтобы кончики насыщались влагой. Не забывайте регулярно менять воду. Этот способ подойдет для тех, кто планирует использовать зелень в качестве украшения блюд.

Петрушка, укроп и салат могут храниться в холодильнике, а базилик и мята - при комнатной температуре. Просто поставьте их в банку с холодной водой и перенесите в прохладное место. Если же зелень привяла, подрежьте ей стебельки и опустите на 15 минут в холодную воду.

Лайфхаки: как хранить зелень Pixabay

Подарите травам немного мороза. Поместите травы в блендер, измельчите, добавьте оливковое масло, чтобы покрыть. Вылейте смесь в емкость для льда. Добавляйте в блюда, например когда варите минестроне.

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