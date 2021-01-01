Наши советы помогут даже новичкам готовить на высшем уровне.

Кулинарные секреты от шеф-поваров, на что обратить внимание Pixabay.com

Как приготовить омлет в кружке

Не получается сделать красивый омлет на сковороде? Не беда! Есть несколько альтернативных вариантов приготовления этого блюда. Например — омлет в кружке. Он - то точно получится аккуратным и вкусным.

смажьте стенки кружки маслом добавьте яйца, молоко, соль, перец и растительное масло не забывайте про вкусные топинги — ветчину, сыр, помидоры, болгарские перцы готовьте омлет в микроволновке на высокой мощности 1,5–2,5 минуты

Как спасти пересоленный суп

Пересоленный суп спасают разными способами. Мы все же решили приоткрыть завесу тайны и поделиться с вами беспроигрышным и самым эффективным вариантом.

Советуем спасать пересоленный суп с помощью белого риса:

Выложите его в марлю и завяжите, чтобы образовался “мешочек“.

Проварите 15–20 минут. Никаких следов небольшой оплошности не останется.

Как выбрать идеальный лук для блюда

Красный лук считается одним из самых ненавязчивых и “легких“. Он идеально подойдет для теплых салатов, пиццы или фокаччи.

Репчатый лук следует добавлять в супы, а также сочетать с питательными мясными и овощными блюдами. Его жгучий вкус лишь украсит вашу еду.

Лук-шалот похож по вкусу на репчатый, но он мягче. Его стоит добавлять, чтобы “оттенить“ вкус других ингредиентов. Добавляйте его в салаты, соусы и запеченные блюда.

Кулинарные секреты от шеф-поваров, на что обратить внимание Pixabay.com

Как засолить красную рыбу

Если вы считаете, что засолить красную рыбу по силам только профессионалу, то вот вам легкий и простой способ для новичков.

вырежьте кусок филе из средней части рыбы с помощью кулинарного пинцета удалите все кости посыпьте рыбу 2 столовыми ложками морской соли, 1 столовой ложкой сахара и черным молотым перцем по вкусу сбрызните свежевыжатым соком лимона вотрите “маринад“ в рыбу. Заверните рыбу в сухую чистую хлопчатобумажную ткань Сперва оставьте на сутки при комнатной температуре, а затем также на сутки — в холодильнике

Как разнообразить картофельное пюре

Разнообразить картофельное пюре может даже новичок.

Например, можно добавить в готовое горячее пюре 50 граммов тертого сыра и немного соуса. Получится очень насыщенный и интересный вкус.

А еще можно добавить в картофельное пюре бекон или зелень.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое!

Как получить красивую корочку у мяса

Никогда не жарьте мясо, которое только что достали из холодильника. Оставьте его при комнатной температуре на час-два — оно «прогреется» и при приготовлении будет прожариваться равномерно, благодаря чему вы приготовите идеальный стейк вне зависимости от того, какую именно прожарку предпочитаете. А чтобы получить красивую корочку, обязательно промокните мясо перед жаркой бумажным полотенцем.

Как приготовить стейк без масла

Один из самых известных поваров в мире Ален Дюкасс раскрыл свой секрет приготовления вкусного стейка. При жарке он в первую очередь кладет кусок на сковородку тем боком, где проходит прослойка жира. Это не только сделает мясо вкуснее, но и избавит вас от необходимости использовать любой другой кулинарный жир.

Как приготовить сырную корзинку

Натрите твердый сыр на мелкой терке и выложите на горячую сковороду, застеленную пергаментом.

Слегка подогрейте, а когда сыр расплавится — переверните пергамент на стакан.

Дождитесь, пока сыр остынет, и снимите его со стакана.

Получится аппетитная корзинка, которую можно нафаршировать овощами или сложносочиненными салатами.

Кулинарные секреты от шеф-поваров, на что обратить внимание Pixabay.com

Как использовать весь аромат специй

Чтобы пряность, например черный перец или тмин, полностью отдала свой вкус блюду, ее обязательно нужно прогреть на сухой сковороде, а затем растолочь. Лучше всего делать это в каменной ступе — так вы не потеряете ни капли ее чудесного аромата. Попробуйте заменить молотый черный перец горошком — раздробите его, добавьте в блюдо, и вы заметите, сколько оттенков добавится к привычному вкусу.

Безупречная глазунья

Три главных составляющих идеальной глазуньи — это толстостенная сковорода, сливочное масло и минимальная температура.

Немного разогрейте сковороду и положите примерно 0,5 ч. л. сливочного масла — оно должно таять медленно, без шипения. Затем разбейте на сковороду яйцо и готовьте от 4 до 5 минут. Посолите и можете приступать к трапезе.

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