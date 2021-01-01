Кулинарные секреты от шеф-поваров, на что обратить внимание
Как приготовить омлет в кружке
Не получается сделать красивый омлет на сковороде? Не беда! Есть несколько альтернативных вариантов приготовления этого блюда. Например — омлет в кружке. Он - то точно получится аккуратным и вкусным.
- смажьте стенки кружки маслом
- добавьте яйца, молоко, соль, перец и растительное масло
- не забывайте про вкусные топинги — ветчину, сыр, помидоры, болгарские перцы
- готовьте омлет в микроволновке на высокой мощности 1,5–2,5 минуты
Как спасти пересоленный суп
Пересоленный суп спасают разными способами. Мы все же решили приоткрыть завесу тайны и поделиться с вами беспроигрышным и самым эффективным вариантом.
Советуем спасать пересоленный суп с помощью белого риса:
Выложите его в марлю и завяжите, чтобы образовался “мешочек“.
Проварите 15–20 минут. Никаких следов небольшой оплошности не останется.
Как выбрать идеальный лук для блюда
- Красный лук считается одним из самых ненавязчивых и “легких“. Он идеально подойдет для теплых салатов, пиццы или фокаччи.
- Репчатый лук следует добавлять в супы, а также сочетать с питательными мясными и овощными блюдами. Его жгучий вкус лишь украсит вашу еду.
- Лук-шалот похож по вкусу на репчатый, но он мягче. Его стоит добавлять, чтобы “оттенить“ вкус других ингредиентов. Добавляйте его в салаты, соусы и запеченные блюда.
Как засолить красную рыбу
Если вы считаете, что засолить красную рыбу по силам только профессионалу, то вот вам легкий и простой способ для новичков.
- вырежьте кусок филе из средней части рыбы
- с помощью кулинарного пинцета удалите все кости
- посыпьте рыбу 2 столовыми ложками морской соли, 1 столовой ложкой сахара и черным молотым перцем по вкусу
- сбрызните свежевыжатым соком лимона
- вотрите “маринад“ в рыбу. Заверните рыбу в сухую чистую хлопчатобумажную ткань
- Сперва оставьте на сутки при комнатной температуре, а затем также на сутки — в холодильнике
Как разнообразить картофельное пюре
Разнообразить картофельное пюре может даже новичок.
Например, можно добавить в готовое горячее пюре 50 граммов тертого сыра и немного соуса. Получится очень насыщенный и интересный вкус.
А еще можно добавить в картофельное пюре бекон или зелень.
Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое!
Как получить красивую корочку у мяса
Никогда не жарьте мясо, которое только что достали из холодильника. Оставьте его при комнатной температуре на час-два — оно «прогреется» и при приготовлении будет прожариваться равномерно, благодаря чему вы приготовите идеальный стейк вне зависимости от того, какую именно прожарку предпочитаете. А чтобы получить красивую корочку, обязательно промокните мясо перед жаркой бумажным полотенцем.
Как приготовить стейк без масла
Один из самых известных поваров в мире Ален Дюкасс раскрыл свой секрет приготовления вкусного стейка. При жарке он в первую очередь кладет кусок на сковородку тем боком, где проходит прослойка жира. Это не только сделает мясо вкуснее, но и избавит вас от необходимости использовать любой другой кулинарный жир.
Как приготовить сырную корзинку
Натрите твердый сыр на мелкой терке и выложите на горячую сковороду, застеленную пергаментом.
Слегка подогрейте, а когда сыр расплавится — переверните пергамент на стакан.
Дождитесь, пока сыр остынет, и снимите его со стакана.
Получится аппетитная корзинка, которую можно нафаршировать овощами или сложносочиненными салатами.
Как использовать весь аромат специй
Чтобы пряность, например черный перец или тмин, полностью отдала свой вкус блюду, ее обязательно нужно прогреть на сухой сковороде, а затем растолочь. Лучше всего делать это в каменной ступе — так вы не потеряете ни капли ее чудесного аромата. Попробуйте заменить молотый черный перец горошком — раздробите его, добавьте в блюдо, и вы заметите, сколько оттенков добавится к привычному вкусу.
Безупречная глазунья
Три главных составляющих идеальной глазуньи — это толстостенная сковорода, сливочное масло и минимальная температура.
- Немного разогрейте сковороду и положите примерно 0,5 ч. л. сливочного масла — оно должно таять медленно, без шипения.
- Затем разбейте на сковороду яйцо и готовьте от 4 до 5 минут.
- Посолите и можете приступать к трапезе.
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