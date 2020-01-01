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Как лучше хранить продукты на кухне?

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Собрали для вас несколько проверенных советов, как лучше хранить продукты на кухне.
Как лучше хранить продукты на кухне?
Как лучше хранить продукты на кухне?
pixabay.com
  • Огурцы, помидоры, баклажаны храните на нижней полке холодильника, в миске или неглубокой кастрюле без крышки. Не держите эти овощи в полиэтиленовом пакете.
  • Редиска несколько дней будет свежей, если её завернуть во влажную тряпицу или держать в полиэтилене в холодильнике, время, от времени смачивая ботву водой.
  • Репчатый лук лучше сохраняется в «косах» или сетке, подвешенных в сухом проветриваемом месте.
  • Можно сохранить зеленый лук свежим в течение двух-трех недель, если корни смочить холодной водой, оставив перья сухими. Еще можно корни и луковицы обернуть мокрой тряпочкой, затем бумагой и завязать у основания перьев и положить в полиэтиленовый пакет в нижнем отделении холодильника.
  • Кочан капусты можно долго хранить свежим, если вырвать его с корнем и подвесить за кочерыжку.
  • Сельдерей, свеклу, брюкву хранят в ящике с песком.
  • Хрен укладывают в песок горизонтально, а петрушку и морковь – вертикально, не прикрывая песком верхнюю часть плода.

Как лучше хранить продукты на кухне?
Как лучше хранить продукты на кухне?
pixabay.com

Лучшие условия для хранения свежих овощей и фруктов

Картофель     

Тёмное место, при температуре 5-10°С. Деревянные ящики или мешки. Проросший или позеленевший картофель есть нельзя - в нём содержатся ядовитые глюкозиды.

Свёкла, морковь, редис    

Если есть возможность, то лучше хранить в земле или песке. Либо при нормальной влажности и температуре 5°С. При более высокой температуре овощи могут высохнуть.

Капуста     

Целые кочаны хорошо сохраняются даже при комнатной температуре.

Яблоки     

Тёмное прохладное (до 18°С) место с минимумом кислорода. В картонных коробках, проложенные бумагой.

Ягоды (физалис, боярышник)     

При комнатной температуре. Главное - не отдирать плодоножку и чашечку.

Тыква, кабачок     

Тыквы и кабачки лучше хранить в холодильнике при температуре 5-10°С.

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Теги: овощи, хранение, продукты, кухня, советы
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Источник: Ivona

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