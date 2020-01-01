Как лучше хранить продукты на кухне?
- Огурцы, помидоры, баклажаны храните на нижней полке холодильника, в миске или неглубокой кастрюле без крышки. Не держите эти овощи в полиэтиленовом пакете.
- Редиска несколько дней будет свежей, если её завернуть во влажную тряпицу или держать в полиэтилене в холодильнике, время, от времени смачивая ботву водой.
- Репчатый лук лучше сохраняется в «косах» или сетке, подвешенных в сухом проветриваемом месте.
- Можно сохранить зеленый лук свежим в течение двух-трех недель, если корни смочить холодной водой, оставив перья сухими. Еще можно корни и луковицы обернуть мокрой тряпочкой, затем бумагой и завязать у основания перьев и положить в полиэтиленовый пакет в нижнем отделении холодильника.
- Кочан капусты можно долго хранить свежим, если вырвать его с корнем и подвесить за кочерыжку.
- Сельдерей, свеклу, брюкву хранят в ящике с песком.
- Хрен укладывают в песок горизонтально, а петрушку и морковь – вертикально, не прикрывая песком верхнюю часть плода.
Лучшие условия для хранения свежих овощей и фруктов
Картофель
Тёмное место, при температуре 5-10°С. Деревянные ящики или мешки. Проросший или позеленевший картофель есть нельзя - в нём содержатся ядовитые глюкозиды.
Свёкла, морковь, редис
Если есть возможность, то лучше хранить в земле или песке. Либо при нормальной влажности и температуре 5°С. При более высокой температуре овощи могут высохнуть.
Капуста
Целые кочаны хорошо сохраняются даже при комнатной температуре.
Яблоки
Тёмное прохладное (до 18°С) место с минимумом кислорода. В картонных коробках, проложенные бумагой.
Ягоды (физалис, боярышник)
При комнатной температуре. Главное - не отдирать плодоножку и чашечку.
Тыква, кабачок
Тыквы и кабачки лучше хранить в холодильнике при температуре 5-10°С.
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