Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лайфхаки: 9 советов как отмыть посуду

Комментариев: 0
Собрали для вас несколько полезных лайфхаков, как отмыть посуди и какими средствами можно заменить бытовую химию.
ТОП-9 лайфхаков как отмыть посуду
ТОП-9 лайфхаков как отмыть посуду
pixabay.com
  • Если вам нужно отмыть стеклянные вазочки  и придать им блеск хрусталя, их нужно сначала вымыть в теплой соленой воде, а затем ополоснуть холодной водой.
  • Деревянная посуда легко впитывает неприятный запах, для его удаления, посуду нужно протереть теплой водкой.
  • Чтобы удалить темный налет из кофейника -  налейте в него воду, добавьте кусочек лимона и прокипятите.
  • Чугунную сковороду можно отчистить, если слегка подогреть ее и протереть солью, а затем пергаментом.
  • Кастрюли и чайники, потемневшие изнутри, приобретут утраченный цвет, если прокипятить в них кожуру от яблок и груш. 

ТОП-9 лайфхаков как отмыть посуду
ТОП-9 лайфхаков как отмыть посуду
pixabay.com

  • Снять налет от чая и кофе можно, протерев чашку столовым уксусом или крепким раствором поваренной соли.
  • Никелированная посуда хорошо чистится раствором, состоящим из столовой ложки уксуса и чайной ложки соли.
  • Ржавые железные противни легко можно отчистить сырой картофелиной с мелким речным песком.
  • Если пригорела кастрюля, нужно налить в нее крепкий раствор соли. Через несколько часов вскипятить, а затем уже отчищать.

ТОП-9 лайфхаков как отмыть посуду
ТОП-9 лайфхаков как отмыть посуду
pixabay.com

Чем заменить бытовую химию?

1. Пищевая сода

Отличное средство для чистки духовок и плиты от жира. Возьмите четверть чашки нашатырного спирта и оставьте на ночь внутри духовки. На следующий день вытрите грязь пищевой содой, смоченной на губке. Ваша плита вновь засверкает.

2. Кукурузный крахмал

Он без труда справится с загрязнениями на ковре. Равномерно разбросайте его и пропылесосьте поверхность.

3. Соль

Наверняка есть в каждом доме. Засыпьте в канализационную трубку и аккуратно смойте кипятком.

4. Уксус

Эффективен в борьбе с известковыми пятнами на раковине, ванне и унитазе. Залейте их уксусом, добавьте немного соды и дайте постоять. Спустя 15-20 минут протрите щеткой и смойте водой.

5. Горчица

Кто бы мог подумать, но горчица – прекрасное средство для мытья посуды. Она легко удаляет жир и безопасна для здоровья. Насыпьте немного горчичного порошка на влажную губку и протрите посуду. Ополосните теплой водой.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: посуда, лайфхаки, чистота, уборка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь