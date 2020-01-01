Лайфхаки: 9 советов как отмыть посуду

Собрали для вас несколько полезных лайфхаков, как отмыть посуди и какими средствами можно заменить бытовую химию.

Если вам нужно отмыть стеклянные вазочки и придать им блеск хрусталя, их нужно сначала вымыть в теплой соленой воде, а затем ополоснуть холодной водой.

Деревянная посуда легко впитывает неприятный запах, для его удаления, посуду нужно протереть теплой водкой.

Чтобы удалить темный налет из кофейника - налейте в него воду, добавьте кусочек лимона и прокипятите.

Чугунную сковороду можно отчистить, если слегка подогреть ее и протереть солью, а затем пергаментом.

Кастрюли и чайники, потемневшие изнутри, приобретут утраченный цвет, если прокипятить в них кожуру от яблок и груш.

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ТОП-9 лайфхаков как отмыть посуду pixabay.com

Снять налет от чая и кофе можно, протерев чашку столовым уксусом или крепким раствором поваренной соли.

Никелированная посуда хорошо чистится раствором, состоящим из столовой ложки уксуса и чайной ложки соли.

Ржавые железные противни легко можно отчистить сырой картофелиной с мелким речным песком.

Если пригорела кастрюля, нужно налить в нее крепкий раствор соли. Через несколько часов вскипятить, а затем уже отчищать.

ТОП-9 лайфхаков как отмыть посуду pixabay.com

Чем заменить бытовую химию?

1. Пищевая сода

Отличное средство для чистки духовок и плиты от жира. Возьмите четверть чашки нашатырного спирта и оставьте на ночь внутри духовки. На следующий день вытрите грязь пищевой содой, смоченной на губке. Ваша плита вновь засверкает.

2. Кукурузный крахмал

Он без труда справится с загрязнениями на ковре. Равномерно разбросайте его и пропылесосьте поверхность.

3. Соль

Наверняка есть в каждом доме. Засыпьте в канализационную трубку и аккуратно смойте кипятком.

4. Уксус

Эффективен в борьбе с известковыми пятнами на раковине, ванне и унитазе. Залейте их уксусом, добавьте немного соды и дайте постоять. Спустя 15-20 минут протрите щеткой и смойте водой.

5. Горчица

Кто бы мог подумать, но горчица – прекрасное средство для мытья посуды. Она легко удаляет жир и безопасна для здоровья. Насыпьте немного горчичного порошка на влажную губку и протрите посуду. Ополосните теплой водой.

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