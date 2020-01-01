Лайфхаки: 9 советов как отмыть посуду
- Если вам нужно отмыть стеклянные вазочки и придать им блеск хрусталя, их нужно сначала вымыть в теплой соленой воде, а затем ополоснуть холодной водой.
- Деревянная посуда легко впитывает неприятный запах, для его удаления, посуду нужно протереть теплой водкой.
- Чтобы удалить темный налет из кофейника - налейте в него воду, добавьте кусочек лимона и прокипятите.
- Чугунную сковороду можно отчистить, если слегка подогреть ее и протереть солью, а затем пергаментом.
- Кастрюли и чайники, потемневшие изнутри, приобретут утраченный цвет, если прокипятить в них кожуру от яблок и груш.
- Снять налет от чая и кофе можно, протерев чашку столовым уксусом или крепким раствором поваренной соли.
- Никелированная посуда хорошо чистится раствором, состоящим из столовой ложки уксуса и чайной ложки соли.
- Ржавые железные противни легко можно отчистить сырой картофелиной с мелким речным песком.
- Если пригорела кастрюля, нужно налить в нее крепкий раствор соли. Через несколько часов вскипятить, а затем уже отчищать.
Чем заменить бытовую химию?
1. Пищевая сода
Отличное средство для чистки духовок и плиты от жира. Возьмите четверть чашки нашатырного спирта и оставьте на ночь внутри духовки. На следующий день вытрите грязь пищевой содой, смоченной на губке. Ваша плита вновь засверкает.
2. Кукурузный крахмал
Он без труда справится с загрязнениями на ковре. Равномерно разбросайте его и пропылесосьте поверхность.
3. Соль
Наверняка есть в каждом доме. Засыпьте в канализационную трубку и аккуратно смойте кипятком.
4. Уксус
Эффективен в борьбе с известковыми пятнами на раковине, ванне и унитазе. Залейте их уксусом, добавьте немного соды и дайте постоять. Спустя 15-20 минут протрите щеткой и смойте водой.
5. Горчица
Кто бы мог подумать, но горчица – прекрасное средство для мытья посуды. Она легко удаляет жир и безопасна для здоровья. Насыпьте немного горчичного порошка на влажную губку и протрите посуду. Ополосните теплой водой.
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