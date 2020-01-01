Продукты с отрицательной калорийностью: миф или реальность?
Технически это выглядит так: поужинав на 100 ккал, а потратили на переваривание 150 ккал.
Принято считать, что продукты с отрицательной калорийностью это: спаржа, брокколи, капуста, патиссон, дайкон, кабачок, цветная капуста, сельдерей и т.д.
Но по факту оказывается, что сама идея отрицательной калорийности – миф. Потому что данных, сколько организм тратит калорий на переваривание той или иной еды – нет. Все зависит от количества, качества и обработки.
Потому, вне зависимости от того, что вы едите, на усвоение пищи уйдет только от 5 до 30 % ее калорийности.
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Конечно же, стоит не забывать, что пища это не только калории, это еще и БЖУ, и микроэлементы, и различные витамины. И если вы хотите быть не только худым, но и здоровым, то рацион должен быть сбалансированным.
Как помочь организму сжигать больше калорий с помощью еды?
Употребляя холодные блюда и напитки организм сжигает больше калорий.
Правда, диетологи подсчитали, что 5–6 стаканов ледяной воды в день помогут избавиться аж от 10 ккал.
Пейте больше воды.
Все реакции в организме протекают с участием воды. Если ее не хватает, организм расходует меньше калорий. А если выпивать по 8 стаканов воды в день, обмен веществ ускорится на 2%.
Метаболические процессы можно ускорить, если есть больше белковой пищи.
На переработку белка организм тратит в 2 раза больше калорий, чем на переваривание жиров или углеводов. Обычно белки составляют около 14% дневного рациона. Увеличив их количество еще на 7–10% за счет сокращения простых углеводов, вы будете расходовать на 150–200 ккал больше.
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