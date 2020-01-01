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Продукты с отрицательной калорийностью: миф или реальность?

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Отрицательная калорийность у продуктов, это когда организм тратит больше калорий на переработку пищи, чем их получает. Давайте разберемся в достоверности этой информации.
Продукты с отрицательной калорийностью: миф или реальность?

Технически это выглядит так: поужинав на 100 ккал, а потратили на переваривание 150 ккал.

Принято считать, что продукты с отрицательной калорийностью это: спаржа, брокколи, капуста, патиссон, дайкон, кабачок, цветная капуста, сельдерей и т.д.

Но по факту оказывается, что сама идея отрицательной калорийности – миф. Потому что данных, сколько организм тратит калорий на переваривание той или иной еды – нет. Все зависит от количества, качества и обработки.

Потому, вне зависимости от того, что вы едите, на усвоение пищи уйдет только  от 5 до 30 % ее калорийности.

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Конечно же, стоит не забывать, что пища это не только калории, это еще и БЖУ, и микроэлементы, и различные витамины. И если вы хотите быть не только худым, но и здоровым, то рацион должен быть сбалансированным.

Как помочь организму сжигать больше калорий с помощью еды? 

Употребляя холодные блюда и напитки организм сжигает больше калорий.

Правда, диетологи подсчитали, что 5–6 стаканов ледяной воды в день помогут избавиться  аж от 10 ккал. 

Пейте больше воды.

Все реакции в организме протекают с участием воды. Если ее не хватает, организм расходует меньше калорий. А если выпивать по 8 стаканов воды в день, обмен веществ ускорится на 2%.

Метаболические процессы можно ускорить, если есть больше белковой пищи.

На переработку белка организм тратит в 2 раза больше калорий, чем на переваривание жиров или углеводов. Обычно белки составляют около 14% дневного рациона. Увеличив их количество еще на 7–10% за счет сокращения простых углеводов, вы будете расходовать на 150–200 ккал больше.

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Теги: калории, похудение, диета, питание
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Источник: Ivona

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