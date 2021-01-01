Диетические блины: ТОП-5 рецептов к Масленице 2021

Праздничное блюдо может быть вкусным и полезным!

Блины - блюдо с большим содержанием углеводов. Для тех, кто придерживается строгой диеты, но все не хочет отказываться от традиционного блюда на Масленицу, Ivona собрала рецепты диетических блинов, которые по вкусу и сытности не уступают обычным.

Блины из овсяных хлопьев

Ингредиенты: овсяные хлопья (80-100 г), молоко (500 мл), вода (500 мл), сахар (2 ч. л.), яйцо куриное (1 шт.), соль.

Блины из овсяных хлопьев pixabay.com

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Смешать воду с молоком, сварить на этом овсяную кашу. Отсудить кашу до комнатной температуры, перебить в блендере до однородности. Добавить к каше яйцо, сахар и щепотку соли, тщательно вымешать. Полученное тесто для блинов можно обжарить на оливковом масле или сухой сковороде.

Блины на воде

Ингредиенты: молоко обезжиренное (200 мл), вода (200 мл), яйцо куриное (1 шт.), оливковое масло (2 ст. л.), мука твердых сортов пшеницы (150 г), соль.

Блины на воде pixabay.com

Яйцо взбить, постепенно добавляя все ингредиенты, кроме масла. Когда тесто станет однородным, влить масло, и еще раз тщательно перемешать. Обжаривать блины на сухой сковороде.

Блины с отрубями

Ингредиенты: молотые овсяные отруби (6 ст. л.), молотые пшеничные отруби (4 ст. л.), яйцо куриное (1 шт.), кефир обезжиренный (300 г), соль.

Блины с отрубями pixabay.com

Взбить яйцо, постепенно вводя все ингредиенты, до однородности. Полученное тесто обжаривать на оливковом масле.

Блины из манной крупы

Ингредиенты: мука твердых сортов пшеницы (130-160 г), манная крупа (200-220 г), обезжиренное молоко (1,2 л), белок куриного яйца (4 шт.), оливковое масло (2 ст. л.), соль.

Блины из манной крупы freepik.com

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Молоко вскипятить, добавить манную крупу и масло. Довести крупу до готовности, остудить до комнатной температуры. В отдельной емкости смешать муку, яичные белки, и соль, добавить манную кашу. Вымешать тесто до однородности, обжаривать блины на оливковом масле.

Блины на газированной воде

Ингредиенты: яйцо куриное (3 шт.), мука твердых сортов пшеницы (300 г), обезжиренное молоко (400 мл), газированная вода (400 мл), соль, сахар (1 ст. л.), пищевая сода (1 ч. л.), оливковое масло (2 ст. л.).

Блины на газированной воде freepik.com

Все ингредиенты смешать до однородности, добавить газированную воду, еще раз тщательно перемешать. Сковороду нужно смазать оливковым маслом лишь перед обжаркой первого блина, затем масло не добавлять. Выбирайте газированную воду без солей и отдушек.

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