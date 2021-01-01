Тесто для вареников: ТОП-7 идеальных рецептов

Как приготовить тесто, чтобы оно получилось эластичным и прочным?

Вареники - визитная карточка украинской кухни. Готовить их несложно, если знать секреты идеального теста и начинки. Лучшими рецептами теста для вареников делится с вами Ivona.

Заварное тесто для вареников на кипятке (постное)

Ингредиенты: мука пшеничная (250 г), растительное масло (2 ст. л.), вода (150 мл), соль (1 щепотка).

Заварное тесто для вареников на кипятке (постное) depositphotos.com

Читай также: Французский завтрак: Круассаны с омлетом а-ля Аньес Сорель

В глубокую емкость просеять муку, влить масло, немного перемешать. Вскипятить воду с солью, кипящей влить подсоленную воду в муку с маслом и начать тщательно вымешивать тесто сначала ложкой, затем - руками (10-15 минут). Тесто должно получиться однородным и эластичным. Дать тесту “отдохнуть“ под кухонным полотенцем около 10 минут, и можно использовать по назначению.

Заварное тесто для вареников

Ингредиенты: мука пшеничная (700 г), масло сливочное (100 г), вода (500 мл), кефир (50 мл), яйцо куриное (1 шт.), соль (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.).

Заварное тесто для вареников depositphotos.com

В сотейнике смешать и разогреть сливочное масло, воду, сахар и соль. До кипения не доводить. Всыпать в смесь муку (300 г) и быстро перемешать ложкой или лопаткой. Когда тесто слегка остынет (чтобы его можно было вымешивать руками), добавить яйцо, кефир и остатки муки. Вымесить тесто до мягкости и однородности, накрыть его полотенцем и оставить доходить 30 минут.

Тесто для вареников на кефире

Ингредиенты: мука пшеничная (400 г), кефир (200 мл), яйцо куриное (1 шт.), растительное масло (2 ст. л.), соль (1 щепотка), сода (1 щепотка).

Тесто для вареников на кефире pixabay.com

В глубокой емкости взбить вилкой яйцо, кефир и соль. Муку просеять, смешать с содой. Помешивая ложкой или лопаткой, вливать кефирно-яичную смесь в муку, затем добавить растительное масло. После этого тесто можно вымешивать руками, добавляя муку по мере необходимости, чтобы оно не липло к рукам. Когда тесто станет мягким и слегка рыхлым, выложить его в другую емкость, накрыть тканевым полотенцем и оставить доходить на 20 минут.

Тесто для вареников с яйцом на молоке

Ингредиенты: мука пшеничная (500 г), молоко (100 мл), вода (75 мл), яйцо куриное (1 шт.), растительное масло (1 ч. л.), соль (1 ч. л.).

Тесто для вареников с яйцом на молоке freepik.com

Читай также: Льежский салат: Традиционный бельгийский рецепт

Воду с молоком и солью смешать, подогреть, но до кипения не доводить. В емкость для замешивания просеять муку, в ней сделать углубление и туда влить одно яйцо и водно-молочную смесь. Вымесить тесто, снова сделать углубление, влить туда растительное масло. Еще раз тщательно вымесить до приобретения тестом гладкости и эластичности. Оставить “отдыхать“ тесто под тканевым полотенцем на 40 минут.

Тесто для вареников на сметане

Ингредиенты: мука пшеничная (600-650 г), вода (100 мл), сметана (3 ст. л.), соль (1/2 ч. л.), сода (1/2 ч. л.).

Тесто для вареников на сметане freepik.com

Воду подогреть, не доводя до кипения. Смешать с теплой водой сметану и соль. В полученную смесь просеять муку, добавить соду. Вымесить тесто сначала ложкой, потом - руками пока оно не перестанет липнуть. Оставить тесто “доходить“ в целлофановом пакете в теплом месте.

Тесто для вареников на минеральной воде

Ингредиенты: мука пшеничная (700-800 г), вода минеральная газированная (200 мл), яйцо куриное (1 шт.), растительное масло (4 ст. л.), соль (1/2 ч. л.), сахар (1/2 ч. л.).

Тесто для вареников на минеральной воде freepik.com

В глубокой емкости соединить и перемешать все ингредиенты, кроме муки. Постепенно всыпая муку, венчиком начать вымешивать тесто. Когда оно станет более плотным - продолжить руками. Месить тесто необходимо 4-5 минут, затем скатать из него шар, накрыть тканевым полотенцем и положить в холодильник на 20-30 минут.

Тесто для вареников со сладкой начинкой

Ингредиенты: мука пшеничная (200-250 г), картофельный крахмал (3-4 ст. л.), ледяная вода (100 мл), соль (1/2 ч. л.).

Тесто для вареников со сладкой начинкой freepik.com

Читай также: Острый говяжий чили: Согревающий рецепт

Муку просеять на рабочую поверхность, в центре сделать углубление. Крахмал смешать с 50 мл воды, влить в муку, добавить соль. Начать вымешивать тесто, постепенно подливая холодную воду столовой ложкой по мере необходимости. Тесто получится "крутым", эластичным и податливым. Готово к использованию сразу после приготовления.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.