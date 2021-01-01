Тесто для вареников: ТОП-7 идеальных рецептов
Вареники - визитная карточка украинской кухни. Готовить их несложно, если знать секреты идеального теста и начинки. Лучшими рецептами теста для вареников делится с вами Ivona.
- Заварное тесто для вареников на кипятке (постное)
Ингредиенты: мука пшеничная (250 г), растительное масло (2 ст. л.), вода (150 мл), соль (1 щепотка).
Читай также: Французский завтрак: Круассаны с омлетом а-ля Аньес Сорель
В глубокую емкость просеять муку, влить масло, немного перемешать. Вскипятить воду с солью, кипящей влить подсоленную воду в муку с маслом и начать тщательно вымешивать тесто сначала ложкой, затем - руками (10-15 минут). Тесто должно получиться однородным и эластичным. Дать тесту “отдохнуть“ под кухонным полотенцем около 10 минут, и можно использовать по назначению.
- Заварное тесто для вареников
Ингредиенты: мука пшеничная (700 г), масло сливочное (100 г), вода (500 мл), кефир (50 мл), яйцо куриное (1 шт.), соль (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.).
В сотейнике смешать и разогреть сливочное масло, воду, сахар и соль. До кипения не доводить. Всыпать в смесь муку (300 г) и быстро перемешать ложкой или лопаткой. Когда тесто слегка остынет (чтобы его можно было вымешивать руками), добавить яйцо, кефир и остатки муки. Вымесить тесто до мягкости и однородности, накрыть его полотенцем и оставить доходить 30 минут.
- Тесто для вареников на кефире
Ингредиенты: мука пшеничная (400 г), кефир (200 мл), яйцо куриное (1 шт.), растительное масло (2 ст. л.), соль (1 щепотка), сода (1 щепотка).
В глубокой емкости взбить вилкой яйцо, кефир и соль. Муку просеять, смешать с содой. Помешивая ложкой или лопаткой, вливать кефирно-яичную смесь в муку, затем добавить растительное масло. После этого тесто можно вымешивать руками, добавляя муку по мере необходимости, чтобы оно не липло к рукам. Когда тесто станет мягким и слегка рыхлым, выложить его в другую емкость, накрыть тканевым полотенцем и оставить доходить на 20 минут.
- Тесто для вареников с яйцом на молоке
Ингредиенты: мука пшеничная (500 г), молоко (100 мл), вода (75 мл), яйцо куриное (1 шт.), растительное масло (1 ч. л.), соль (1 ч. л.).
Читай также: Льежский салат: Традиционный бельгийский рецепт
Воду с молоком и солью смешать, подогреть, но до кипения не доводить. В емкость для замешивания просеять муку, в ней сделать углубление и туда влить одно яйцо и водно-молочную смесь. Вымесить тесто, снова сделать углубление, влить туда растительное масло. Еще раз тщательно вымесить до приобретения тестом гладкости и эластичности. Оставить “отдыхать“ тесто под тканевым полотенцем на 40 минут.
- Тесто для вареников на сметане
Ингредиенты: мука пшеничная (600-650 г), вода (100 мл), сметана (3 ст. л.), соль (1/2 ч. л.), сода (1/2 ч. л.).
Воду подогреть, не доводя до кипения. Смешать с теплой водой сметану и соль. В полученную смесь просеять муку, добавить соду. Вымесить тесто сначала ложкой, потом - руками пока оно не перестанет липнуть. Оставить тесто “доходить“ в целлофановом пакете в теплом месте.
- Тесто для вареников на минеральной воде
Ингредиенты: мука пшеничная (700-800 г), вода минеральная газированная (200 мл), яйцо куриное (1 шт.), растительное масло (4 ст. л.), соль (1/2 ч. л.), сахар (1/2 ч. л.).
В глубокой емкости соединить и перемешать все ингредиенты, кроме муки. Постепенно всыпая муку, венчиком начать вымешивать тесто. Когда оно станет более плотным - продолжить руками. Месить тесто необходимо 4-5 минут, затем скатать из него шар, накрыть тканевым полотенцем и положить в холодильник на 20-30 минут.
- Тесто для вареников со сладкой начинкой
Ингредиенты: мука пшеничная (200-250 г), картофельный крахмал (3-4 ст. л.), ледяная вода (100 мл), соль (1/2 ч. л.).
Читай также: Острый говяжий чили: Согревающий рецепт
Муку просеять на рабочую поверхность, в центре сделать углубление. Крахмал смешать с 50 мл воды, влить в муку, добавить соль. Начать вымешивать тесто, постепенно подливая холодную воду столовой ложкой по мере необходимости. Тесто получится "крутым", эластичным и податливым. Готово к использованию сразу после приготовления.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил