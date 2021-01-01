Меню на Старый Новый год: ТОП-7 рецептов

К вашему вниманию горячие блюда, салаты, закуски и десерты для аппетитного Нового года!

Если привычные блюда приелись, а изобретать новое меню к празднику вам решительно неохота, Ivona предлагает вам свой вариант ужина, который сделает ваш Старый Новый год еще более праздничным.

Меню на Старый Новый год

Картофельный гарнир “Герцогиня“

Ингредиенты: картофель (1 кг), твердый сыр (100 г), яичный желток (2 шт.), мускатный орех, черный молотый перец и соль - по вкусу.

Картофельный гарнир "Герцогиня" pinterest.com

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Картофель помыть, очистить, нарезать некрупными ломтиками и отваривать в подсоленной воде до готовности. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Сделать из готового картофеля пюре, вмешать в него один желток, тертый сыр и специи. Еще теплую картофельную смесь выложить в кондитерский мешок. Противень застелить пергамент, на него при помощи мешка выложить порционные картофельные “розочки“. Смазать их оставшимся желтком. Выпекать картофельный гарнир в разогретой до 200 градусов духовке до образования золотистой корочки (15-20 минут).

Свиной шашлык в духовке

Ингредиенты: свинина, лук, лимонный сок, сахар, соль, черный молотый перец, сушеный чеснок, паприка (копченая).

Свиной шашлык в духовке pinterest.com

Мясо нарезать порционными кусочками и тщательно отбить. После этого выложить кусочки свинины в глубокую емкость, добавить специи и нарезанную полукольцами луковицу. Тщательно перемешать ингредиенты, слегка прижимая лук. Оставить мясо мариноваться 2-3 часа. Когда свинина промаринуется, нарезать 1-2 средних луковицы полукольцами и мариновать их в смеси лимонного сока, соли и сахара 15-20 минут. Разогреть духовку до 200 градусов. Противень выстелить пергаментной бумагой. На него выложить рукав для запекания, завязанный с одной стороны. На дно рукава выложить подушку для мяса из маринованного лука, сверху - кусочки шашлыка с луком, в котором он мариновался. Плотно завязать рукав, сделать сверху несколько проколов. Выпекать шашлык 1,5-2 часа. Подавать к столу вместе с луком.

Салат с копченой курицей и корейской морковью

Ингредиенты: копченая курица (300 г), морковь по-корейски (200 г), свежий огурец (3 шт.), яйца куриный отварные (4 шт.), твердый сыр (100 г), майонез, соль - по вкусу.

Салат с копченой курицей и корейской морковью pinterest.com

Курятину и свежие огурцы нарезать мелким кубиком, яйца - натереть на терке. На блюдо или в порционные креманки выкладывать салат слоями: яйца, майонез, огурец, корейская морковь, майонез, натертый на крупной терке сыр. Перед подачей салату необходимо пропитаться 30-40 минут в холодильнике.

Оливье с грушей и ветчиной

Ингредиенты: отварной картофель (3 шт.), отварная морковь (2 шт.), ветчина (250 г), груша (2 шт.), зеленый горошек консервированный (150 г), яйцо куриное отварное (3 шт.), лимон, зеленый лук, майонез, соль и черный молотый перец - по вкусу.

Оливье с грушей и ветчиной pinterest.com

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Картофель, яйца, груши и морковь очистить. Нарезать все ингредиенты (кроме горошка) небольшими кубиками, груши сбрызнуть лимонным соком. Салат можно выкладывать слоями (картофель, яйца, майонез, ветчина, майонез, груша, морковь, майонез, зеленый горошек) или же перемешать ингредиенты с майонезом в общем салатнике. Украсить салат мелконарезанным зеленым луком.

Закуска из сельди и плавленого сыра

Ингредиенты: филе слабосоленой сельди (2 шт.), отварная морковь (2 шт.), плавленый сыр (150-200 г), сливочное масло (70 г), черный молотый перец - по вкусу.

Закуска из сельди и плавленого сыра pinterest.com

Очищенное филе сельди, очищенную отварную морковь, сливочное масло и плавленый сыр пропустить через мясорубку (важно, чтобы в закуске попадались небольшие кусочки, поэтому блендер лучше не использовать). Получившуюся закуску приперчить тщательно перемешать и выложить в герметично закрывающуюся стеклянную емкость. Дать закуске настояться в холодильнике 40-60 минут. Подавать к столу холодной с обжаренным до золотистой корочки хлебом.

Тарталетки с копчеными шкварками

Ингредиенты: грудинка свиная копченая (200 г), плавленый сыр (200-250 г), чеснок (2-3 зубчика), петрушка, тарталетки, соль и черный молотый перец по вкусу.

Тарталетки с копчеными шкварками depositphotos.com

Со свиной грудинки снять шкурку, нарезать мякоть мелкими кубиками. На сковороде обжарить грудинку до золотистой, хрустящей корочки. Выложить получившиеся шкварки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишнего жира. Плавленый сыр натереть на терке, петрушку - мелко нарубить. В глубокой емкости смешать шкварки, сыр, зелень, добавить пропущенный через пресс чеснок, специи. Тщательно перемешать. Наполнить тарталетки сырной закуской со шкварками, украсить каждую веточкой петрушки. Тарталетки можно заменить солеными крекерами или обжаренными ломтиками багета.

Банановое парфе с арахисом

Ингредиенты: бананы (4 шт.), творог (300 г), сметана (100 г), сливки (50 мл), сахарная пудра (3 ст. л.), арахис обжаренный (70 г), корица.

Банановое парфе с арахисом pinterest.com

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Обжаренный арахис перебить в блендере в крошку. Высыпать орехи в отдельную емкость. В блендере перебить до однородности все остальные ингредиенты. Выкладывать парфе в емкости для заморозки слоями: слой бананово-творожной смеси, слой арахиса и т. д. Поместить емкости с парфе в морозильную камеру до полного застывания десерта (3-4 часа). Перед подачей окунуть форму с парфе в горячую воду на пару секунд, затем - выложить его на блюдца. Украшать парфе ломтиками свежего банана или шоколадной стружкой.

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