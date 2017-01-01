Что приготовить на Святвечер и почему блюд на столе должно быть именно 12?

На Сочельник (Святвечер) 6 января вся семья традиционно собирается на праздничный ужин. За стол садятся с появлением первой звезды и хозяйки в канун Рождества готовят 12 постных блюд - по одному на каждого из апостолов. Еда на Святвечер имеет особое значение. Что поставить на праздничный стол 6 января, расскажет Ivona.

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник depositphotos.com

Читай также: Как приготовить морковь по-корейски: 3 универсальных рецепта

Кутья, она же кутя или сочиво, благодаря обилию ингредиентов, красочности и аромату символизирует саму жизнь, ее течение, радости и возрождение. В каждой местности свой, даже в каждой семье свой, особый рецепт кутьи: кто-то готовит с сухофруктами, цукатами и орехами, кто-то - ограничивается распаренными пшеничными зернами, маком и медом. Но общее абсолютно для всех православных христиан - начинать праздничный ужин на Сочельник с ложки ароматной кути.

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник depositphotos.com

Компот из сухофруктов, которым заменяют воду и прочие напитки во время праздничного ужина. Считается что узвар - символ божественного очищения души и тела, поэтому он занимает почетное место на столе во время Сочельника и Рождества.

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник depositphotos.com

Хлеб и праздничная выпечка в канун Рождества традиционно символизирует тело Христово, поэтому к его изготовлению и выпечке хозяйки относились особенно бережно. В украинских традициях на Святвечер выпекают ароматные пампушки со свежей поливкой из растительного масла с чесноком и специями.

Винегрет

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник freepik.com

Картофель, свекла, морковь, лук, горох и соленые огурцы - вот все, что необходимо для винегрета - традиционного зимнего салата. У него есть множество вариаций: кто-то добавляет фасоль, кто-то - квашеную капусту или даже маринованные грибы! Винегрет можно использовать в качестве овощного гарнира к основным блюдам, или как самостоятельный салат.

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник freepik.com

Читай также: Как варить морскую капусту: 3 проверенных способа

На праздничном столе непременно должны быть грибы: по народным поверьям они - символ богатства и материального благополучия. По иным толкованиям в грибах видят двойственную природу Иисуса Христа: земную (ножка гриба) и божественную (шапка гриба).

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник depositphotos.com

Вареники, слепленные в форме полумесяца, символизируют достаток и процветание в доме. Так как Сочельник - постный день, готовили это блюдо с постным начинками, вроде картофеля, квашеной капусты, грибов и пр. Сдабривают вареники традиционно луковой зажаркой на ароматном нерафинированном масле.

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник freepik.com

Соления добавляют приятную свежесть и разнообразие в постное меню Святвечера. Также на стол ее ставили, как символ единства и прочности семьи.

Картофель с грибами

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник freepik.com

Обжаренный на постном масле картофель со специями и чесноком с добавлением свежих, сушеных или маринованных грибов - само по себе блюдо, достойное праздничного стола. Не удивительно, что именно такое сочетание: грибы и картошка, являются излюбленным гарниром на Сочельник.

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник freepik.com

Читай также: Как замариновать тофу: ТОП-5 необычных рецептов

Салатов в современном понимании, конечно же, не было в народной украинской кухне. Однако сегодня именно постными салатами можно разнообразить сытные, насыщенные блюда вроде голубцов, вареников и пр. Соблюдать пост и диету с оригинальными салатами на Сочельник так просто!

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник depositphotos.com

Существует несколько версий того, почему же необходимо непременно приготовить постные голубцы на Святвечер. Первая уходит корнями в язычество: наши предки готовили это блюдо с пшеном, символизирующим звездное небо и бесконечность Вселенной. Согласно второй версии само название голубцов происходит от голубя - воплощения Божественного духа.

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник depositphotos.com

Пост - не повод отказывать себе в удовольствии скушать что-нибудь сладенькое. К тому же Сочельник - день особый и праздничный, а праздничному столу - аппетитные десерты. Именно тогда на выручку приходят запеченные яблоки - с пряностями, медом, изюмом и орехами, они способны составить конкуренцию сложным тортам с кремом, морженому и сливочным муссам.

Рождественское меню: 12 постных блюд на Сочельник freepik.com

Не забудьте об одном из главных украшений праздничного стола - о варениках с вишнями! Сочные, слегка кисловатые, нежные, взрывающиеся обилием вкуса прямо во рту - чего еще желать после сытного ужина на Святвечер?

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.