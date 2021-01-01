Вы даже не догадывались, что ваша мультиварка умеет так!

Мультиварка - полезная кухонная техника, которая своим разнообразием функционала способна заменить плиту и духовку. Использовать ее несложно, особенно знаешь несколько трюков. Именно такими секретами делится с вами Ivona.

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1. Если вы используете мультиварку впервые, попробуйте сперва сварить в ней простое куриное яйцо - этот трюк поможет вам в дальнейшем сориентироваться в определении времени приготовления более сложны блюд.

7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты depositphotos.com

2. Кипячение молока может быть настоящей мукой: сбегает быстро (иногда кажется, что стоит только отвернуться, и оно уже за пределами кастрюльки), а запах потом… Если вам все же необходимо перекипятить или подогреть молоко, смело используйте мультиварку: влейте жидкость в чашу и выставьте режим “Тушение“ на 1 час.

3. Топленое молоко легко приготовить в том же режиме: просто оставьте его в мультиварке на 6-7 часов.

4. Суп можно приготовить в мультиварке, даже если ваша машина не имеет специального режима. Первое блюдо получается густым, ароматным и наваристыми, если готовить его в режиме “Тушение“ или “Томление“.

7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты freepik.com

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5. В режиме “Тушение“ также можно готовить джем или варенье.

6. Золотистую корочку на картофеле можно получить, если готовить его в режиме “Плов“ вместо “Тушения“.

7. В мультиварке можно варить пельмени: здесь вам поможет программа “Плов“, вода, немного соли и сливочного масла, и всего 10-15 минут времени!

7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты freepik.com

И последний лайфхак для мультиварки, правда, не кулинарный:

В сезон простудных заболеваний мультиварку можно использовать, как средство для увлажнения воздуха в помещении. Залейте в чашу воды (2/3 от объема), выберите режим “Тушение“, и оставьте на полтора-два часа с открытой крышкой. Также в чашу можно добавить 2-3 капли эфирного масла хвои или перечной мяты.

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