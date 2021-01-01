Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты

Спецтема: Зимние Лайфхаки
Комментариев: 0
Вы даже не догадывались, что ваша мультиварка умеет так!
7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты
7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты
depositphotos.com

Мультиварка - полезная кухонная техника, которая своим разнообразием функционала способна заменить плиту и духовку. Использовать ее несложно, особенно знаешь несколько трюков. Именно такими секретами делится с вами Ivona.

Читай также: Как приготовить ленивые голубцы: в мультиварке, в духовке , в кастрюле

1. Если вы используете мультиварку впервые, попробуйте сперва сварить в ней простое куриное яйцо - этот трюк поможет вам в дальнейшем сориентироваться в определении времени приготовления более сложны блюд.

7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты
7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты
depositphotos.com

2. Кипячение молока может быть настоящей мукой: сбегает быстро (иногда кажется, что стоит только отвернуться, и оно уже за пределами кастрюльки), а запах потом… Если вам все же необходимо перекипятить или подогреть молоко, смело используйте мультиварку: влейте жидкость в чашу и выставьте режим “Тушение“ на 1 час.

3. Топленое молоко легко приготовить в том же режиме: просто оставьте его в мультиварке на 6-7 часов.

4. Суп можно приготовить в мультиварке, даже если ваша машина не имеет специального режима. Первое блюдо получается густым, ароматным и наваристыми, если готовить его в режиме “Тушение“ или “Томление“.

7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты
7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты
freepik.com

Читай также: Шарлотка в мультиварке: Простой рецепт яблочного пирога

5. В режиме “Тушение“ также можно готовить джем или варенье.

6. Золотистую корочку на картофеле можно получить, если готовить его в режиме “Плов“ вместо “Тушения“.

7.  В мультиварке можно варить пельмени: здесь вам поможет программа “Плов“, вода, немного соли и сливочного масла, и всего 10-15 минут времени!

7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты
7 лайфхаков для вашей мультиварки: Советы и рецепты
freepik.com

И последний лайфхак для мультиварки, правда, не кулинарный:

В сезон простудных заболеваний мультиварку можно использовать, как средство для увлажнения воздуха в помещении. Залейте в чашу воды (2/3 от объема), выберите режим “Тушение“, и оставьте на полтора-два часа с открытой крышкой. Также в чашу можно добавить 2-3 капли эфирного масла хвои или перечной мяты.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: мультиварка, рецепты для мультиварки, полезные советы, лайфхаки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь