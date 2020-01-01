Чем заменить майонез в новогодних салатах: ТОП-5 вкусных соусов

Чем заправить салат, если майонез приелся?

Хороший соус призван подчеркивать вкусовое разнообразие салата. К сожалению, обычный майонез не всегда способен с этим справиться. А на Новый год так хочется приготовить нечто особенное!

Ivona собрала для вас рецепты необычных соусов, которыми можно смело заменять майонез в любимых салатах. Новый вкус привычного праздника!

Чесночный соус с творогом и йогуртом

Ингредиенты: йогурт без добавок (200 мл), нежирный творог (200 г), горчица (2 ч. л.), лимонный сок (2 ч. л.), чеснок (2-3 зубчика), соль и зелень - по вкусу.

Чем заменить майонез: Чесночный соус с творогом и йогуртом freepik.com

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В блендере взбить йогурт и творог до однородности. Добавить в чашу пропущенный через пресс чеснок и остальные ингредиенты, еще раз тщательно взбить. Зелень - опционально. Соус по консистенции должен получиться густым, как майонез с высоким процентом жирности. Чесночный соус подходит, как заправка к салатам, в состав которых входит куриное мясо, грибы и/или сыр.

Веганский “майонез“ из авокадо

Ингредиенты: авокадо (1 шт.), сок ½ лимона, растительное масло (3 ст. л.), горчица (1/2 ч. л.), соль и перец - по вкусу.

Чем заменить майонез: Веганский "майонез" из авокадо freepik.com

Авокадо очистить от кожуры, вынуть косточку. Мякоть нарезать некрупными ломтиками, выложить в блендер вместе с лимонным соком, горчицей и специями. Взбить ингредиенты в блендере. Масло добавлять постепенно, пока соус не станет однородным и «гладким». Такой майонез отлично сочетается с салатами из морепродуктов, а также может послужить заправкой для веганских блюд.

Бобовый соус с паприкой

Ингредиенты: белая консервированная фасоль (200 г), лимон (1 шт.), оливковое масло (5 ст. л.), горчица (1 ч. л.), молотая паприка (1/2 ч. л.), соль и перец - по вкусу.

Чем заменить майонез: Бобовый соус с паприкой freepik.com

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Фасоль выложить в блендер (жидкость оставьте в банке). Взбивать фасоль, постепенно добавляя жидкость, пока бобовое пюре не обретет консистенцию нежирного майонеза. Лимон очистить от кожуры, выдавить сок (нам понадобится только его половина). Выложить мякоть лимона, сок, горчицу, масло и специи к фасоли, тщательно взбивать до однородности.

Йогуртовый соус в азиатском стиле

Ингредиенты: йогурт без добавок (250 мл), карри (1 ч. л.), тертый имбирь (1 ч. л.), яблоко (1 шт.).

Чем заменить майонез: Йогуртовый соус в азиатском стиле freepik.com

Яблоко выбирайте кислых сортов. Фрукт необходимо очистить от кожуры и семян, натереть на терке вместе с имбирем. Смешать с йогуртом и карри, тщательно перемешать. Пряный соус отлично дополнит блюда восточной кухни.

Сметанно-соевый соус

Ингредиенты: сметана (250 мл), соевый соус (2 ст. л.), чеснок (1-2 зубчика), свежий укроп, сахар (1 ч. л.), бальзамический уксус (1/2 ч. л.).

Чем заменить майонез: Сметанно-соевый соус freepik.com

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Укроп вымыть и мелко нарезать, чеснок очистить, пропустить через пресс. Все ингредиенты смешать в глубокой емкости, тщательно перемешать. Перед использованием дать соусу настояться в холодильнике 20-30 минут, затем еще раз перемешать. Такой соус максимально прост в приготовлении, и послужит хорошей заправкой для мясных и горячих салатов.

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