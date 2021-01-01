Чем запить оливье, чтобы испытать гастрономический восторг? И другие особенности новогоднего фудпейринга от Villa Krim.

Вы можете быть профессиональным поваром, пересмотреть все выпуски “Мастер Шеф“ и видео рецепты с Джейми Оливером, и все равно ваш новогодний стол не обойдется без олдскульщины типа оливье, шубы, запеченной птицы и мандаринок. И если вы признаете неизбежность неотвратимого и готовы встретить это с достоинством аристократа, тогда вы должны знать, какое вино Villa Krim поможет открыть новые грани вкуса в привычных новогодних деликатесах, а заодно продемонстрирует гостям ваш изысканный вкус. Как сочетать новогодние блюда и закуски с вином, расскажет Ivona.

1. Бутерброды с благородной красной рыбой и икрой по всем законам гастрономического жанра разлетятся с тарелки первыми. Задача закусок - разогреть организм и подготовить его к несколько часовому фуд-марафону, а облегчить эту задачу поможет игристое Villa Krim BRUT. Икра и BRUT созданы друг для друга, и для вас, конечно же.

2. Новогодняя ночь - это время, когда ЗОЖная совесть крепко спит и даже диетологи страны не смогут отказаться от майонезных салатов. Волшебное средство, способное преобразить оливье, сельдь под шубой и крабовый в мишленовский шедевр - это Villa Krim Chardonnay. Добавьте в него лед и можете начинать праздновать уже с обеда, то есть пока вы эти самые салаты еще только рубите.

Вино Villa Krim и особенности новогоднего фудпейринга: 5 полезных советов Пресс-служба

3. Ваш организм уже спрашивает: “Когда все кончится?“, а вы отвечаете: “Еще не началось“, и в поле вашего зрения попадает он, дрожащий и трепетный - холодец. С одной стороны - “зачем?“, ведь куча всего другого на столе, а с другой - его же кто-то шесть часов варил, а потом еще три - замораживал, возможно, это даже были вы. Поэтому нужно проявить уважение к труду и опробовать, ну, а чтобы это зрелище выглядело чуть более эстетично и возвышенно, запивать советуем беленьким Villa Krim Muskat Traminer.

4. Вы обещали себе, что во время новогоднего ужина вам не потребуется мезим и фестал, но СвиноУткоКуроГусь в виде основного блюда сказал: “Ахаха, удачи!“. Кстати, вы же знаете, что основное блюдо на праздничном застолье 2021 однозначно должно обойтись без говядины, вы же не хотите прогневить рогатого хозяина года, не так ли? Хорошая новость в том, что против зажаренной птицы и отбивнушек из свинки, на вашем столе металлический бычок ничего против не имеет и советует: “Мясное основное сочетайте с розовеньким Villa Krim Muskat Riviera. Как же будет вкусно, просто Мммммууууууу“.

5. Когда вам кажется, что вы уже не можете, в поле зрения попадает непристойно аппетитный торт и… вы можете! Не могут швы на юбке, шепчущие: “Еще пара кусочков и расходимся!“, но их можно не слушать, если незаметненько расстегнуть верхнюю пуговку и налить в бокальчик Villa Krim Don Dessert. Это вино обладает супер-способностью все облегчать: и жирный заварной крем, и совесть от его поедания, так что не усложняйте.

Вино Villa Krim и особенности новогоднего фудпейринга: 5 полезных советов Пресс-служба

Бренд Villa Krim желает вам особенно вкусных праздников, новых приятных открытий и впечатлений. С Наступающим 2021 годом! Ваша Villa Krim.

Ви можете бути професійним кухарем, переглянути всі випуски “Майстер Шеф“ і відео рецепти з Джеймі Олівером, і все одно ваш новорічний стіл не обійдеться без олдскульщини типу олів’є, шуби, запеченої птиці та тортика з мандаринками. І якщо ви визнаєте неминучість невідворотного і готові зустріти це з гідністю аристократа, тоді ви повинні знати, яке вино Villa Krim допоможе відкрити нові грані смаку в звичних новорічних делікатесах, а заодно продемонструє гостям ваш вишуканий смак.



1. Бутерброди з благородною червоною рибою та ікрою за всіма законами гастрономічного жанру розлетяться з тарілки першими. Завдання закусок - розігріти організм і підготувати його до кількагодинного фуд-марафону, а полегшити це завдання допоможе ігристе Villa Krim BRUT. Ікра і BRUT створені одне для одного, і для вас, звичайно ж.

2.Новорічна ніч - це час, коли ЗСЖна совість міцно спить і навіть дієтологи країни не зможуть відмовитися від майонезних салатів. Чарівний засіб, здатний перетворити Олів'є, оселедець під шубою і крабовий в мішленівський шедевр - це Villa Krim Chardonnay. Додайте в нього лід і можете починати святкувати вже з обіду, тобто, поки ви ці самі салати ще тільки рубаєте.

3. Ваш організм вже питає: “Коли це скінчиться?“, а ви відповідаєте: “Ще не розпочалося“, і в поле вашого зору потрапляє він, трепетний - холодець. З одного боку - “навіщо?“, адже, купа всього іншого на столі, а з іншого - його ж хтось шість годин варив, а потім ще три - заморожував, можливо, це навіть були ви. Тому потрібно проявити повагу до праці і скуштувати, ну, а щоб це видовище виглядало трохи більш естетично і піднесено, запивати радимо біленьким Villa Krim Muskat Traminer.

4. Ви обіцяли собі, що під час новорічної вечері вам не знадобиться мезим і фестал, але СвиноУткоКуроГусь у вигляді основної страви сказав: “Ахаха, удачі!“. До речі, ви ж знаєте, що основна страва на святковому застіллі 2021 однозначно повинна обійтися без яловичини, ви ж не хочете дратувати рогатого господаря року, чи не так? Хороша новина в тому, що проти засмаженої птиці і відбивних із свинки, на вашому столі металевий бичок нічого проти не має і радить: “М'ясне основне поєднуйте з рожевим Villa Krim Muskat Riviera. Як же буде смачно, просто Мммммууууууу“.

5. Коли вам здається, що ви вже не можете, в поле зору потрапляє непристойно апетитний торт і ... ви можете! Не можуть шви на спідниці, які шепочуть: “Ще пара шматочків і розходимося!“, але їх можна не слухати, якщо непомітно розстебнути верхній ґудзик і налити в келих Villa Krim Don Dessert. Це вино володіє супер-здатністю все полегшувати: і жирний заварний крем , і совість від його поїдання, так що не ускладнюйте.

Бренд Villa Krim бажає вам особливо смачних свят, нових приємних відкриттів і вражень. З наступаючим 2021 роком! Ваша Villa Krim.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.

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