Эксперт Мария Янчик обратила внимание на допустимые Е-добавки, а также разъяснила, какая информация должна быть указана в маркировке. Итак, как же выбрать вареную колбасу?

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В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик дали рекомендации по выбору вареной колбасы.

«Риск купить некачественную вареную колбасу сегодня достаточно высок, – рассказывает эксперт «Полезной программы» Мария Янчик. – Связано это с вредными ингредиентами, которые она иногда содержит. Очень многие потребители при покупке доверяют ценнику – мол, чем дороже колбаса, тем она качественней. Увы, это не всегда так. Поэтому, выбирая вареную колбасу, обязательно обращайте внимание на ее консистенцию, цвет и состав. Качественная вареная колбаса должна быть упругой, без полостей и комочков, по цвету – розовая или светло-розовая, если она не куриная. Что касается ингредиентов, – чем меньше их перечень, тем лучше».

Как правильно выбрать вареную колбасу пресс-служба

«Лучше не берите колбасу, которая имеет скользкую оболочку, – продолжает Мария Янчик. – Если колбаса мягкая на ощупь, это означает, что в ней содержится много воды. Также не следует выбирать продукт с дополнительными приставками к названию или тот, на котором вы заметили немалый перечень «ешек». В то же время стандарт допускает использование некоторых добавок, таких, как фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, пищевые фосфаты, повышающие плотность фарша, Е451, Е450, усилитель вкуса Е621».

По словам специалиста, в состав вареной колбасы высшего сорта, произведенной в соответствии с ГОСТом, могут входить: свинина, говядина, вода, куриные яйца, молоко, соль, сахар, пряности. При этом в продукте не должно быть растительных белков, клетчатки, крахмала и механически обработанного мяса – самого дешевого и низкого качества.

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Следуя совету эксперта, также нужно обязательно смотреть на условия хранения колбасы и ее срок годности: «Сырьем для вареных колбас служит подсоленный фарш, а в нем много воды, поэтому и хранятся они недолго. Срок хранения зависит от упаковки. Для колбасы высшего сорта в натуральной оболочке – максимум 72 часа, в полиэтиленовой пленке – 8-10 суток, а в вакуумной – до 15 суток. При этом температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов включительно. Важно помнить, что продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности».

Как правильно выбрать вареную колбасу пресс-служба

«Вареные колбасы считаются диетическим продуктом, – говорит ведущий ток-шоу Александр Лукьяненко. – Однако, по мнению экспертов, не все они могут быть полезны. Чтобы не было неприятных последствий для организма, всегда тщательно изучайте состав перед покупкой и выбирайте колбасу высшего сорта».

Интересно, что в момент своего появления, в 30-х годах XX века, нежный сорт вареной колбасы считался одним из лучших и предназначался для людей с ослабленным здоровьем, поэтому так и назывался – «Докторская». С тех пор методы производства колбасы практически не изменились, а вот количество наименований и сортов этого продукта значительно увеличилось. Как не ошибиться в выборе качественного продукта?

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