Универсальные рецепты голубцов на любой вкус!

Как приготовить ленивые голубцы: в мультиварке, в духовке , в кастрюле depositphotos.com

Как приготовить ленивые голубцы так, чтобы домочадцы просили добавки, расскажет Ivona.

Как приготовить ленивые голубцы в кастрюле?

Ингредиенты: рис (100 г), мясной фарш (500 г), белокочанная капуста (700 г), лук репчатый (1 шт.), морковь (1 шт.), томатный сок (100 мл), сметана (100 г), вода (100 мл), растительное масло, перец черный молотый, соль.

Как приготовить ленивые голубцы в кастрюле: Рецепт depositphotos.com

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Лук очистить, нарезать кубиками, обжарить до прозрачности на растительном масле. Добавить натертую морковь, перемешать, обжарить до мягкости. К овощам добавить фарш, обжарить до изменения цвета мяса, периодически помешивая. Добавить перец и соль. Переместить фарш с луком и морковью в кастрюлю, добавить нашинкованную капусту, воду, томатную пасту и рис, отваренный до полуготовности, все тщательно перемешать. Тушить ленивые голубцы 25-30 минут под крышкой га слабом огне. Добавить сметану, еще раз перемешать ленивые голубцы, снять кастрюлю с огня и дать настояться 5-7 минут.

Как приготовить ленивые голубцы в мультиварке?

Ингредиенты: мясной фарш (500 г), белокочанная капуста (500 г), морковь (2 шт.), лук репчатый (2 шт.), рис (150-200 г), сметана (4 ст. л.), томатная паста (2 ст. л.), вода (400 мл), соль и специи - по вкусу.

Как приготовить ленивые голубцы в мультиварке: Рецепт depositphotos.com

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Вымешать фарш со специями. Нашинковать капусту, присолить и тщательно помять руками, чтобы она стала мягче и немного уменьшилась в объеме. Нарезать кубиками лук, морковь натереть на терке. В глубокой емкости смешать фарш, рис и овощи. Смазать чашу мультиварки растительным маслом, выложить туда мясо с крупой и овощами. В отдельно емкости смешать томатную пасту, сметану и воду до однородности. Получившуюся заливку влить в чашу к фаршу. При помощи лопатки немного разрыхлить фарш, чтобы он напитался заливкой. Готовить ленивые голубцы в мультиварке необходимо в режиме “Выпечка“ около 60 минут. Затем необходимо еще немного протушить блюдо на “Подогреве“ - приблизительно 30 минут.

Как приготовить ленивые голубцы в духовке?

Ингредиенты: мясной фарш (500 г), отварной рис (150-200 г), яйцо куриное (1 шт.), морковь (1 шт.), лук репчатый (2 шт.), капуста белокочанная (500 г), томатный сок (5 ст. л.), сметана (3 ст. л.), вода (300 мл), чеснок (2 зубца), паприка молотая (1/3 ч. л.), лавровый лист (2 шт.), растительное масло, соль и перец - по вкусу.

Как приготовить ленивые голубцы в духовке: Рецепт depositphotos.com

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Нарезанный кубиками лук и натертую морковь обжарить на растительном масле до мягкости. Разделить зажарку на две части. 2/3 капусты мелко нашинковать или перебить в блендере, добавить к фаршу. Фарш с капустой вымешать в глубокой емкости с половиной зажарки, яйцом, рисом, солью и перцем. В оставшуюся половину зажарки добавить томатный сок, протушить под крышкой на медленном огне 2-3 минуты. Затем добавить сметану, воду, паприку, лавровый лист, перец и соль, перемешать, тушить 3-5 минут. Сбалансировать вкус можно щепоткой сахара, если соус кислит. Форму для запекания смазать растительным маслом, на дно выложить оставшуюся треть капусты, нашинкованной полосками в 1 см шириной. Из фарша сформовать голубцы, выложить их поверх капусты, залить соусом. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать ленивые голубцы 45-50 минут.

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