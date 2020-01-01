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Эспрессо, латте, капучино: в чем разница, и как правильно готовить

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Ведущая Нового канала научилась готовить классические кофейные напитки.
Эспрессо, латте, капучино: в чем разница, и как правильно готовить
Эспрессо, латте, капучино: в чем разница, и как правильно готовить
pinterest

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Более 60% населения планеты начинает свой день с чашки кофе. Этот напиток – второй после воды по количеству употребления. Что на самом деле мы покупаем под видом кофе в любимых кафе, узнавала журналист проекта «Тайный агент» (Новый канал) Анастасия Квитка.

– После расследования я знаю, какая разница между латте и капучино, – говорит журналистка. – А также стандарты приготовления классического эспрессо. И с удовольствием поделюсь этим с вами.

Эспрессо

Его объем должен быть от 25 до 35 мл. Для приготовления нужно всего семь граммов качественных свежемолотых кофейных зерен. Нужно использовать специальную эспрессо-кофеварку. Качественный кофе всегда пахнет замечательно. А еще оцените пенку, ведь толщина должна быть 3-4 мм.

Эспрессо, латте, капучино: в чем разница, и как правильно готовить
Эспрессо, латте, капучино: в чем разница, и как правильно готовить
pinterest

Капучино

Объем – до 180 мл. Состоит из одного шота эспрессо, а все остальное – молоко. Толщина пенки должна быть 1 см. Секрет этого напитка заключается в правильности приготовления молочной пены. Для получения нужной консистенции важно не доводить молоко до кипения. Достаточно его нагреть до 30-40 градусов, до образования мелких пузырьков. Правильная пенка, кроме своих вкусовых качеств, сохраняет кофе горячим более длительное время.

Латте

Особенностью приготовления кофейного напитка является то, что именно кофе добавляется в молоко. Латте готовится из 1 порции эспрессо, молока и молочной пены, соответственно 1: 2: 1. Если пенка с большими пузырьками, то напиток был приготовлен неправильно.

Включайте программу «Тайный агент» по понедельникам в 15:30 на Новом канале

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Теги: кофе, латте, капучино, эспрессо
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