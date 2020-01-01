А также способы варки в кастрюле, мультиварке и микроволновой печи.

Как и сколько варить цветную капусту, чтобы она не потемнела, не пожелтела и не превратилась в пюре, расскажет Ivona.

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И мороженная и свежая цветная капуста варятся приблизительно одинаковое количество времени. Готовность капусты можно проверять, протыкая ее ножом или вилкой, так же можно регулировать степень мягкости.

Замороженную цветную капусту перед варкой размораживать не нужно.

Сколько варить цветную капусту в кастрюле?

в воде

Цветную капусту выкладывают в кипящую, подсоленную воду и ждут, когда она вновь закипит. После этого огонь убавляется до минимума (так она не потемнеет при варке), капуста варится еще 10-15 минут. Затем кастрюлю нужно снять с огня, а сама капусту - оставить в бульоне еще на 3-5 минут (дольше держать не стоит, иначе соцветия пожелтеют). Тогда при подаче она получается очень сочной.

Сколько варить цветную капусту? 4 кулинарных секрета pinterest.com

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Наберите в кастрюлю воду и доведите ее до кипения. Затем в не поместите сито, дуршлаг или специальную емкость для приготовления на пару. Проследите, чтобы вода и емкость не прикасались. В нее выложите разобранную на соцветия капусту и готовьте под закрытой крышкой в течение 15-20 минут.

Сколько варить цветную капусту? 4 кулинарных секрета pinterest.com

Сколько варить цветную капусту в мультиварке?

Как и в обычной кастрюле, лучше всего цветную капусту варить не целым кочаном, а отдельными соцветиями. Их выкладывают в чашу для приготовления и заливают холодной водой так, чтобы она закрывала около половины капусты. Затем выбирают стандартный режим варки и устанавливают программу на 15-20 минут.

Сколько варить цветную капусту? 4 кулинарных секрета pinterest.com

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Сколько варить цветную капусту в микроволновке?

Это, пожалуй, самый быстрый способ сварить цветную капусту. Все очень просто: в глубокую емкость, которую можно использовать для микроволновки, выкладываются соцветия капусты, туда же добавляются 3-4 столовые ложки горячей воды. Емкость необходимо накрыть крышкой или тарелкой, пригодной для микроволновой печи. В таком виде капуста помещается в микроволновку и готовится от 4 до 8 минут на самой высокой мощности. Как и в случае с кастрюлей и мультиваркой, чем дольше варится капуста в микроволновке, темя мягче она становится.

Сколько варить цветную капусту? 4 кулинарных секрета pinterest.com

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