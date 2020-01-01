ТОП-5 лучших летних салатов на каждый день (с рецептами)

Чем побаловать себя и своих близких в жаркий сезон?

ТОП-5 лучших летних салатов на каждый день pinterest.com

Летом на своем столе хочется видеть легкие, сочные блюда из сезонных продуктов, овощей и фруктов. Ivona собрала для вас несколько оригинальных рецептов салатов, которые вам непременно захочется готовить каждый день.

Читай также: Сочный люля-кебаб из баранины на сковороде Салат из одуванчиков

Ингредиенты: листья одуванчика (200 г), чеснок (2 зубчика), ядро грецкого ореха (50-70 г), морковь, соль, оливковое масло, лимонный сок. Приготовление: промытые молодые листья салата шинкуются с морковью, перемешиваются с измельченными орехами, чесноком и заправкой из масла, соли и лимонного сока.

Летние салаты на каждый день: Салат из одуванчиков pinterest.com

Зеленый салат с тофу и семечками

Ингредиенты: тофу (150 г), салат (200 г), зеленый лук, укроп и петрушка (по 50 г), чеснок (2-3 зубчика), семечки (подсолнечные и тыквенные, по 25-30 г), оливковое масло, бальзамический (или яблочный) уксус, соль, перец. Приготовление: нашинкуйте салат и зелень, тофу нарежьте некрупными кубиками (легче всего это сделать смоченным в воде ножом). Бальзамический уксус, измельченный чеснок, масло, соль и перец и взбейте до однородной консистенции. Заправьте зелень с тофу соусом, добавьте семечки, тщательно перемешайте.

Летние салаты на каждый день: Зеленый салат с тофу и яблоком pinterest.com

Читай также: Жареная лапша Чоу Мейн: классический рецепт китайской кухни Салат с ревенем и моцареллой

Ингредиенты: ревень (стебли, 100 г), сыр моцарелла (100 г), листья салата (или пекинская капуста, 100 г), свежие огурцы (100 г.), вареное куриное яйцо, зеленое яблоко (1 шт.), укроп, растительное масло, чеснок (1-2 зубчика), горчица, мед, соль. Приготовление: очищенный и нарезанный тонкими полосками ревень присолите, добавьте сахар и оставьте при комнатной температуре на 15-20 минут, до выделения сока. Сок слейте в отдельную емкость, а к ревеню добавьте нарезанные огурцы, моцареллу, салат, белок вареного яйца и натертое яблоко (без кожуры и сердцевины). Затем приготовьте заправку для салата: разотрите яичный желток и медом и горчицей, взбивая венчиком, влейте растительное масло и сок ревеня, добавьте измельченный чеснок. Еще раз тщательно взбейте соус, заправьте им салат и хорошенько перемешайте. Свежий летний салат с пикантной кислинкой готов!

Летние салаты на каждый день: Салат с ревенем и моцареллой pinterest.com

Коулслоу

Ингредиенты: белокочанная капуста (1/2 шт.), краснокочанная капуста (1/4 шт.), морковь (3 шт.), редька (500 г), красный болгарский перец (1 шт.), зеленый лук, петрушка, майонез. Приготовить традиционный нидерландский салат очень просто: нашинкуйте овощи, заправьте майонезом и тщательно перемешайте. Майонез можно заменить нежирной сметаной или же натуральным йогуртом.

Летние салаты на каждый день: Колуслоу pinterest.com

Читай также: Лучше, чем майонез: ТОП-5 универсальных соусов (с рецептами) Помидорный салат в азиатском стиле

Ингредиенты: помидоры (600 г), красный лук (1-2 шт.), растительное масло (2-3 ст. л.), рисовый уксус (2 ст. л.), соевый соус (2 ст. л.), измельченный имбирь (1 ч. л.), чеснок (1-2 зубчика), сахар (1/2 ч. л.), кориандр, соль по вкусу. Приготовление: растворите сахар в соевом соусе, затем добавьте остальные ингредиенты для заправки - уксус, имбирь, чеснок, масло, кориандр и соль. Тщательно перемешайте. Лук нарежьте тонкой соломкой, помидоры - некрупными дольками. Выкладывайте салат слоями, добавляя заправку. Не перемешивайте овощи, легонько прижмите их ложкой, накройте пищевой пленкой салат и отправьте настаиваться на 30-40 минут. Перед подачей перемешайте, можно добавить кунжута и петрушку.

Летние салаты на каждый день: Помидорный салат в азиатском стиле pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить жареную лапшу Чоу Мейн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.