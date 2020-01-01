При виборі блендера довіряти можна тільки техніці відомого виробника. Блендери Bosch – надійні кухонні пристрої, готові до будь-яких навантажень. На відміну від інших компаній, що пропонують і заглибні пристрої, лінійка бренду представлена тільки стаціонарними моделями.

Здорова їжа за кілька хвилин

Любителі спорту знають, як важливий блендер для приготування смузі або іншого корисного харчування. Занурювальні моделі часто недостатньо потужні, а вміст чаші розбризкується по всій кімнаті. Набагато зручніше використовувати закриту ємність стаціонарного блендера Бош, щоб змішати всі необхідні інгредієнти.

Для подрібнення горіхів і льоду важлива потужність електродвигуна і гострота ножів. Техніка відомої компанії відповідає всім цим параметрам: електромотор готовий до таких навантажень, а ножі довго залишаються гострими.

Додаткова користь спортивного харчування досягається за рахунок вакуумування продуктів. Блендер видаляє повітря з продуктів, що дозволяє зберегти більше вітамінів у фруктах, знижує кількість бульбашок.

Лінійки блендерів Бош

Для зручності покупців техніка розділена на кілька лінійок:

VitaMaxx;

VitaBoost;

SilentMixx;

VitaStyle Mixx2Go.

Серія VitaMaxx створена спеціально для любителів спортивного харчування. Це вакуумні блендери, що зберігають максимальну користь продуктів.

VitaBoost відрізняється неймовірною потужністю двигуна. Моделі створені спеціально для тих, хто любить готувати. Швидкість обертання досягає 45 тис. Оборотів, а потужності в 1,6 кВт досить для перемелювання льоду, м'яса та інших продуктів.

SilentMixx - тиха модель, призначена для молодих мам, яким важлива тиша при приготуванні страв. Незважаючи на тишу, пристрій володіє достатньою потужністю для перемелювання холодних і гарячих продуктів будь-якої твердості.

VitaStyle Mixx2Go створений для невеликої кухні. Верхня ємність знімається, і її можна брати з собою на тренування або на прогулянку.

Bosch піклується про зручність своєї продукції для споживачів, а кожна нова модель стає ще більш досконалий.