ТОП-7 рецептов простых и легких салатов на Старый Новый год (с фото)

Вкусно! Быстро! Необычно!

Старый Новый год - время, когда праздничное настроение еще сохраняется, но желания готовить пир на весь мир уже особого нет. Тогда хочется придумать какое-то оригинальное блюдо из простых ингредиентов, приготовление которого не займет много времени. Рецептами простых, но сытных и вкусных салатов на Старый Новый год делится с вами Ivona.

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Дерзким здесь будет и вкус, и необычное сочетание продуктов, которое непременно украсит ваш стол на Старый Новый год. Для салата вам понадобится: 200 гр бекона (или грудинки на ваш вкус), половинка крупного красного лука (или один средний), 4 средних соцветия брокколи, 1 ст. ложка изюма, 1 ст. ложка сушеной клюквы, 2 ст. ложки жаренных грецких орехов, майонез, уксус и специи по вкусу. Мелко нарезанные соцветия брокколи и лук соединить в салатнице с нарезанным кубиками и обжаренным до золотистой корочки беконом или грудинкой, добавить орехи, изюм и клюкву, заправить салат соусом из майонеза, уксуса и специй. Перед подачей желательно настоять в холодильнике минимум полчаса.

ТОП-7 рецептов простых и легких салатов на Старый Новый год pinterest.com

Острый тыквенный салат

Отличная альтернатива привычной моркови по-корейски и настоящий витаминный взрыв в одном салатнике! Для приготовления этого салата на Старый Новый год вам понадобится: 200 гр сырой очищенной тыквы, 85-100 гр твердого сыра (выбирайте на ваш вкус), 2 зубчика чеснока, сметана, зелень, соль и перец - по вкусу. Тыкву, очищенную от кожуры, и сыр необходимо натереть на крупной терке, зелень измельчить, чеснок пропустить через пресс. Все ингредиенты и специи тщательно перемешать со сметаной и можно подавать на стол.

ТОП-7 рецептов простых и легких салатов на Старый Новый год pinterest.com

На столе в Старый Новый год должны быть непременно блюда из мяса. Особенное значение имеет свинина - один из символов праздника. Поэтому аппетитный пряный “Пражский“ будет отнюдь не лишним в вашем новогоднем меню. Для его приготовления вам потребуется: 400 гр свинины (желательно мякоть), 4-5 соленых огурцов, один красный болгарский перец, одно среднее яблоко, одна красная луковица средних размеров, лимон, майонез, горчица и специи по вкусу. Для начала необходимо на медленном огне обжарить свинину с луком до готовности. Чтобы мясо было ароматным и сочным, добавьте во время приготовления горчицу и любимые специи. Пока мясо остывает в сковороде, очистите яблоко от кожуры и сердцевины, выберите семечки из болгарского перца и нарежьте эти ингредиенты вместе с солеными огурцами мелкой соломкой. Когда свинина с луком остыли, их необходимо выложить в салатницу, добавить к ним нарезанный лук, яблоко, перец и огурцы. Заправьте салат майонезом. Чем дольше он стоит в холодильнике, тем вкуснее.

ТОП-7 рецептов простых и легких салатов на Старый Новый год pinterest.com

Салат “Хрустящий“

Идеально подойдет к праздничному новогоднему столу и непременно понравится тем, кто ценит еду не только за вкус, но и за ее необычную текстуру. Для приготовления хрустящего салата вам потребуется десять минут свободного времени и несколько простых ингредиентов: 200 гр колбасы (выбирайте на свой вкус: салат отлично гармонирует и с вареной колбасой, и с сортами вроде салями и сервелата), 2 свежих огурца, 2 соленых огурца, одна свежая морковь средних размеров, консервированные горошек и кукуруза (по пол банки), майонез и специи по вкусу. Колбасу и соленые огурцы необходимо нарезать соломкой, свежие огурцы и морковь натереть на крупной терке и немного отжать. Измельченные ингредиенты смешать с горошком и кукурузой, заправить майонезом, добавить соль и перец. На первый взгляд “Хрустящий“ похож на сотни аналогов колбасных салатов с добавлением пекинской или белокочанной капусты, однако он имеет одно большое преимущество - этот салат очень медленно стекает и даже к концу застолья не потеряет свою приятную текстуру.

ТОП-7 рецептов простых и легких салатов на Старый Новый год pinterest.com

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Яйцо - желанный гость на праздничном столе в Старый Новый год. Поэтому несложная, аппетитная вариация на тему салатов с фасолью и яйцом будет как нельзя кстати. Для особого новогоднего салата подготовьте: 3 вареных вкрутую яйца, 200 гр красной консервированной фасоли (можно взять любую другую, но только не в томате), одна средняя красная луковица, 2-3 соленых огурца, зелень, сметана, соль и перец - по вкусу. Лук, яйца и огурцы необходимо нарезать мелким кубиком, к ним добавить красную фасоль (не забудьте слить с нее жидкость), салат заправьте сметаной. Можно готовить прямо перед подачей на стол, а можно и настоять в холодильнике 30-40 минут.

ТОП-7 рецептов простых и легких салатов на Старый Новый год pinterest.com

Горячий салат со свининой по-китайски

Поклонники восточной кухни и просто необычных сочетаний будут рады появлению такого блюда на столе на Старый Новый год. Для приготовления вам понадобятся: 200 гр свинины, 4 сушеных гриба шиитаке (можно заменить любыми другими лесными сушеными грибами или свежими шампиньонами), одна средняя луковица, один средний пучок шпината (в идеале - свежий, но подойдет и замороженный), 2 яйца, 2 ст. ложки жареного кунжута, соевый соус, свежий имбирь, красный перец и соль - по вкусу. На сковороду (или вок) выложить грибы (вымоченные в горячей воде на 10 минут; без жидкости), нарезанные соломкой, измельченный имбирь, лук и приправляем красным перцем. Через 2-3 минуты туда же необходимо добавить кунжут, и остуженную, вареную свинину, нарезанную соломкой, и соевый соус. Еще через несколько минут в свинину с луком и специями добавляются листья шпината (целиком). Пока шпинат обжаривается, на другой сковородке необходимо обжарить яйца (смесь, как на омлет, но без муки). Когда в воке шпинат становится мягким, туда пора добавлять измельченное яйцо. Все ингредиенты вместе прогреваются еще с минуту, и готовый салат подается на стол горячим.

ТОП-7 рецептов простых и легких салатов на Старый Новый год pinterest.com

Для тех, кто устал за весь цикл новогодних праздников от жирных блюд и майонезных салатов, в новогоднее меню можно добавить салат “Красотка“. Он готовится без майонеза и для него понадобится: 300 гр копченого куриного мяса, 300-400 гр пекинской капусты, 50 гр обжаренных грецких орехов и одна сладкая груша средних размеров. Для заправки: растительное масло, зернистая горчица (дижонская или французская), соль и черный перец. Курица, груша и пекинская капуста (ее мягкая зеленая часть) нарезаются соломкой, к ним добавляется измельченный грецкий орех. Ингредиенты перемешиваются с соусом из растительного масла, горчицы и специй. Салат готов!

ТОП-7 рецептов простых и легких салатов на Старый Новый год pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что должно быть на столе на Старый Новый год.

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