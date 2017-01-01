Некоторыми из них так и хочется пополнить свое рождественское меню!

Что едят на Рождество в разных странах: 10 традиционных блюд pinterest.com

Рождество - важный праздник, который отмечают практически в каждом уголке земного шара. Не удивительно, что у каждой страны есть свои традиционные рождественские блюда: что-то пришло к ним еще с языческих времен, что-то - переняли у государств-соседей. Рождественский стол в каждой стране по-своему самобытен и неизменно богат различными лакомствами. Что принято готовить на Рождество в разных странах мира, расскажет Ivona.

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Германия

Невозможно представить немецкий рождественский стол без запеченного мяса (обычно несколько видов: гусь с яблоками и свинина с квашеной капустой), домашней соленой выпечки и, конечно же, штоллена - праздничного кекса, с цукатами и орехами, который перед подачей выдерживается в темном прохладном помещении около трех месяцев.

Что едят на Рождество в разных странах: 10 традиционных блюд pinterest.com

Франция

Французский рождественский стол украшает множество закусок из сыров, паштетов и морепродуктов. Из мясных блюд здесь предпочитают запеченную индейку, но настоящим символом праздника во Франции считается “Рождественское полено“ - шоколадный рулет или торт в форме полена. Этот необычный десерт символизирует домашний очаг и уют, а история его приготовления начинается еще с тех времен, когда подбросить целое полено в камин, чтобы согреть дом, было настоящим праздником.

Испания

Рождество в этой стране встречают с различными рыбными и мясными закусками, запеченной бараниной или свининой и сладостями из миндальной муки, безе и сливок.

Италия

Итальянцы любят шумные празднества с большим количеством вкусной еды и алкоголя. На Рождество их столы непременно украшает запеченная колбаса котекино с чечевицей (символы богатства и процветания) и тортеллини (небольшие пельмени с разными солеными начинками). На сладкое готовят пирог с фруктами панеттоне или кекс пандоро.

Что едят на Рождество в разных странах: 10 традиционных блюд pinterest.com

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Дания

Жители Дании предпочитают на Рождество готовить флескестег - запеченную свинину с красной капустой и картофелем. На десерт подают рисовую кашу на молоке с миндалем, сливками и вишневым джемом. Запивают это все датчане грогом или глинтвейном.

Нидерланды

У голландцев принято готовить рождественский ужин вместе с гостями, чтобы каждый из них мог похвастаться своим коронным блюдом. Поэтому стол на праздник в Нидерландах больше напоминает сборную солянку з различных салатов, закусок, соусов и десертов.

Швеция

Шведы подходят к сервировке рождественского стола со всей серьезностью: заранее маринуют, солят и коптят различные виды рыбы, готовят домашние паштеты и колбасы, картофельные клецки кропкакор с начинкой из лука, ветчины и шпика, а также “Искушение Янссона“ - картофельную запеканку. Лучшим рождественским десертом здесь считают рисовый пудинг с добавлением миндаля.

Что едят на Рождество в разных странах: 10 традиционных блюд pinterest.com

Португалия

Почетное место на португальском праздничном столе занимают сушеная соленая треска бакалао (ее едят как отдельное блюдо или вымачивают и используют как основу для других) и пирог “Болу Рей“, богато украшенный сахарной пудрой и цукатами.

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Великобритания

Индейка с ягодным соусом, картофелем и брюссельской капустой, колбаски в беконе и рождественский пудинг с сухофруктами и орехами - вот традиционное английское рождественское меню.

Финляндия

Финны не мыслят свой рождественский ужин без соленых и сладких запеканок. Готовят их и как основные блюда, и как гарниры, а на десерт пекут сладкое печенье с пряностями, имбирем и перцем.

Что едят на Рождество в разных странах: 10 традиционных блюд pinterest.com

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