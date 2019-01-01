Старый Новый год: Что должно быть на столе?
14 января в украинских календарях отмечен, как особая дата. Ведь именно в этот день мы отмечаем Старый Новый год - вся семья собирается за столом, который ломится от различных лакомств, поет песни и гадает каким же будет год грядущий. Каждый продукт в праздничном меню имеет свое особое значение, каждое блюдо - предвестник различных благ. Что, согласно украинским традициям, непременно должно быть на столе на Старый Новый год, расскажет Ivona.
С нее начинали трапезу и относились к приготовлению этого обрядового блюда с особым трепетом. На Старый Новый год готовят традиционно богатую (или щедрую) кутью, щедро сдобренную смальцем, домашними сливками или сливочным маслом. В нее также добавляют орехи, свежие и сушеные ягоды, мак мед и прочие начинки - чем сытнее и обильней будет кутья, тем благополучней будет новый год.
Канун Старого Нового года еще называют Васильевым вечером. Свое название он получил в честь святого Василия Великого, который считается покровителем свиней, свинопасов и свиноводов. Поэтому на праздничном новогоднем столе непременно должны присутствовать блюда из свинины, и чем больше и разнообразней, тем лучше - издавна свиньи считаются символом плодородия и достатка. А вот кушаний из птицы или рыбы по традиции следует избегать на Старый Новый год: считалось, что удача и мир могут улететь или уплыть, если эти продукты появятся на столе в новогоднюю ночь.
Украина славится своими варениками, и они уже давно вошли в список ежедневных блюд. Однако без них все же невозможно обойтись на Старый Новый год. Праздничные вареники традиционно готовят с разными начинками, которые также имеют свой сакральный смысл: грибы и картофель - к долголетию, мясная - к миру и благополучию, капустная - к деньгам, творог с зеленью - к крепкому здоровью. Готовят также вареники “с сюрпризом“ - там начинка тоже весьма символична: если вам попалась фасоль - ожидайте в новом году пополнения в семье, пуговица - к скорой обновке, черный перец - к приятным неожиданностям, копейка - к финансовому благополучию, веревочка или нитка - к путешествиям.
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Яйцо занимает особое место практически во всех украинских обрядах, обычаях и традициях. Старый Новый год не стал исключением, ведь на праздничном столе непременно должно быть хотя бы одно блюдо, содержащее или приготовленное из яиц. Они являются символом солнца и зарождающейся жизни, чем и заслуживают особое место в новогоднем меню.
Выпечка занимает особое место на новогоднем столе. По украинским обычаям она является символом солнца, семейного единения и материального благополучия, поэтому прилежные хозяйки всегда старались приготовить как можно больше разнообразных изделий из теста. Выпечкой на Старый Новый год одаривали гостей, на ней гадали на суженого.
Традиционный напиток, которые готовят на праздники из сухофруктов и ягод. Такой компот обладает приятным вкусом и необычным сахаром. В качестве подсластителя в него обычно добавляют сахар или мед. На новогоднем столе узвар также желанный гость - он отлично тонизирует и способствует пищеварению, подходит для запивания пищи и им можно заменить газированные сладкие напитки. Сами же сухофрукты нужно отдать детям и молодежи - по поверьям они, как символ плодородия, принесут молодому поколению здоровье и долгую счастливую жизнь.
Ранее мы рассказывали, как приготовить сладкие постные вареники.
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