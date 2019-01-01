Список обязательных традиционных блюд на 14 января.

Старый Новый год: Что должно быть на столе? pinterest.com

14 января в украинских календарях отмечен, как особая дата. Ведь именно в этот день мы отмечаем Старый Новый год - вся семья собирается за столом, который ломится от различных лакомств, поет песни и гадает каким же будет год грядущий. Каждый продукт в праздничном меню имеет свое особое значение, каждое блюдо - предвестник различных благ. Что, согласно украинским традициям, непременно должно быть на столе на Старый Новый год, расскажет Ivona.

С нее начинали трапезу и относились к приготовлению этого обрядового блюда с особым трепетом. На Старый Новый год готовят традиционно богатую (или щедрую) кутью, щедро сдобренную смальцем, домашними сливками или сливочным маслом. В нее также добавляют орехи, свежие и сушеные ягоды, мак мед и прочие начинки - чем сытнее и обильней будет кутья, тем благополучней будет новый год.

Старый Новый год: Что должно быть на столе? pinterest.com

Канун Старого Нового года еще называют Васильевым вечером. Свое название он получил в честь святого Василия Великого, который считается покровителем свиней, свинопасов и свиноводов. Поэтому на праздничном новогоднем столе непременно должны присутствовать блюда из свинины, и чем больше и разнообразней, тем лучше - издавна свиньи считаются символом плодородия и достатка. А вот кушаний из птицы или рыбы по традиции следует избегать на Старый Новый год: считалось, что удача и мир могут улететь или уплыть, если эти продукты появятся на столе в новогоднюю ночь.

Старый Новый год: Что должно быть на столе? pinterest.com

Украина славится своими варениками, и они уже давно вошли в список ежедневных блюд. Однако без них все же невозможно обойтись на Старый Новый год. Праздничные вареники традиционно готовят с разными начинками, которые также имеют свой сакральный смысл: грибы и картофель - к долголетию, мясная - к миру и благополучию, капустная - к деньгам, творог с зеленью - к крепкому здоровью. Готовят также вареники “с сюрпризом“ - там начинка тоже весьма символична: если вам попалась фасоль - ожидайте в новом году пополнения в семье, пуговица - к скорой обновке, черный перец - к приятным неожиданностям, копейка - к финансовому благополучию, веревочка или нитка - к путешествиям.

Старый Новый год: Что должно быть на столе? pinterest.com

Яйцо занимает особое место практически во всех украинских обрядах, обычаях и традициях. Старый Новый год не стал исключением, ведь на праздничном столе непременно должно быть хотя бы одно блюдо, содержащее или приготовленное из яиц. Они являются символом солнца и зарождающейся жизни, чем и заслуживают особое место в новогоднем меню.

Старый Новый год: Что должно быть на столе? pinterest.com

Выпечка занимает особое место на новогоднем столе. По украинским обычаям она является символом солнца, семейного единения и материального благополучия, поэтому прилежные хозяйки всегда старались приготовить как можно больше разнообразных изделий из теста. Выпечкой на Старый Новый год одаривали гостей, на ней гадали на суженого.

Старый Новый год: Что должно быть на столе? pinterest.com

Традиционный напиток, которые готовят на праздники из сухофруктов и ягод. Такой компот обладает приятным вкусом и необычным сахаром. В качестве подсластителя в него обычно добавляют сахар или мед. На новогоднем столе узвар также желанный гость - он отлично тонизирует и способствует пищеварению, подходит для запивания пищи и им можно заменить газированные сладкие напитки. Сами же сухофрукты нужно отдать детям и молодежи - по поверьям они, как символ плодородия, принесут молодому поколению здоровье и долгую счастливую жизнь.

Старый Новый год: Что должно быть на столе? pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить сладкие постные вареники.

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