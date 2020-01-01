ТОП-7 вкуснейших салатов на Новый год 2020 (с фото)

Оригинальные рецепты и вариации на тему уже привычных закусок.

Еще немного и все мы под бой курантов будем открывать шампанское, зажигать бенгальские огни и поздравлять друг друга с Новым годом. Еще немного и мы все будем с замиранием сердца, как в первый раз, смотреть на разноцветные салюты. Еще совсем немного и все мы сядем за праздничный стол и отметим приход Нового года. И, несомненно, каждой хозяйке очень хочется, чтобы и наряд был подходящим, и еда на столе - вкусной и “в тему“ празднику. Чтобы судорожно не листать страницы кулинарных книг и не искать различные варианты блюд, Ivona предлагает рецепты салатов, которые идеально подойдут к году Белой Металлической Крысы.

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Грядущий 2020 год - это год Белой Металлической (Железной) Крысы и это не такой уже и простой грызун, как может показаться на первый взгляд. Он просто обожает, когда в блюде есть орехи и сыр, ничего не имеет против вкусных лакомств и большой почитатель мяса. Поэтому новогодние салаты должны иметь в своем составе эти ингредиенты, чтобы непременно понравиться Белой Крысе.

Оригинальные и тематические рецепты салатов на Новый год 2020

Оливье с красной икрой и рыбой

Вот уж чего точно не ожидаешь, так это увидеть морепродукты в знакомом всем с детства салате. Но не стоит бояться, и, поверьте, такой вариант рискует стать главным блюдом на вашем новогоднем столе. К тому же, Крыса любит экзотику в небольших количествах. Так что, берем на заметку рецепт. Для того чтобы приготовить этот салат, потребуется: красная рыба слабого соления (300 гр), зеленый горошек (300 гр), картофель (300 гр), маринованные огурцы (300 гр), вареные вкрутую яйца (5 шт.), красная икра (20 гр), зелень. А дальше все предельно просто: картошку (вареную), рыбу, огурцы, яйца режем небольшими кубиками и складываем в емкость. Зеленый горошек и измельченную зелень отправляем туда же. Затем заправляем ингредиенты майонезом и хорошо перемешиваем. А потом нужно немного “поколдовать“. Сервировка такого варианта салата должна быть на уровне. Можно взять сервировочное кольцо, выложить салат в него аккуратно и сверху все украсить красной икрой и веточкой петрушки. А можно просто положиться на свою фантазию и оформить красиво в салатнице. К столу подавать охлажденным.

ТОП-7 вкуснейших салатов на Новый год 2020 (с фото) pinterest.com

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Этот вкусный и главное полезный салат можно отнести к разряду диетического и его можно кушать даже тем, кто следит за своим питанием. Для того чтобы его приготовить вам потребуется: кальмары (500 гр), шампиньоны (300 гр), вареные крупные яйца (2 шт.), лук (80 гр), твердый сыр (100 гр), грецкие орехи (70 гр), чеснок (10-12 гр), йогурт, растительное масло, соль и зелень по вкусу. Для начала стоит уделить особое внимание кальмарам. Для того чтобы приготовить их, нужно очистить от кожицы и проварить в кипятке 3-4 минуты, потом на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Дальше режем мелко лук и грибы и все это жарим на растительном масле до готовности. А на сухой сковородке необходимо немного подсушить ядра орехов, потом тоже их измельчить. Отдельно на крупной терке натираем яйца и сыр, а в подготовленный йогурт прибавляем продавленный через пресс чеснок для остроты вкуса, и хорошо мешаем. Когда кальмары остынут, нарезать их мелкой соломкой. А потом все предельно просто: в одной большой миске соединяем кальмары, грибы, орехи, яйца, сыр и все заправляем йогуртом. Салат готов.

ТОП-7 вкуснейших салатов на Новый год 2020 (с фото) pinterest.com

“Снежная королева“

Такое салат будет очень кстати на новогоднем столе, ведь в нем есть и орехи, и мясо, и кое-что экзотическое. Одним словом, в этом блюде сочетается все то, что нравится хозяйке 2020 года. Для того чтобы приготовить такой салат, понадобятся: крабовые палочки (200 гр), ветчина (200 гр), плавленый сыр (200 гр), яйца среднего размера вареные (2 шт.), яблоки свежие (140 гр), майонез (120 гр), арахис (100 гр), специи по вкусу. Сначала займемся яйцами. Здесь нужно отделить белки от желтков и по отдельности все натереть на средней терке. Смешивать нельзя. Дальше необходимо нарезать кубиками ветчину и крабовые палочки. Сырые яблоки и сыр также нужно натереть на крупной терке, только отдельно. Чтобы подготовить арахис, необходимо обжарить и измельчить его при помощи блендера. Салат нужно выкладывать слоями: плавленый сыр, желтки, крабовые палочки, яблоко, ветчина, арахис, белки с майонезом. Каждый слой также промазываем соусом, чтобы салат не был слишком сухой. Сверху нужно присыпать салат простыми белками без майонеза и отправить на 2 часа в холодильник. Подавать охлажденным, с украшением из зелени.

ТОП-7 вкуснейших салатов на Новый год 2020 (с фото) pinterest.com

Когда за окном все черно-белое, очень хочется ярких красок и необычных вкусов. Белая Металлическая Крыса любит не только орехи и мясо, но и с особым трепетом относится к овощам. Поэтому можно не сомневаться, что данный салат будет уместен на новогоднем столе. Для того чтобы приготовить этот кулинарный шедевр, необходимо: консервированная кукуруза (250 гр), корейская морковка (205 гр), твердый сыр (150 гр), лук (70 гр), яйца вареные (4 шт.), куриная грудка запеченная (300 гр), укроп (30 гр), болгарский перец красного цвета (50 гр), огурец свежий (50 гр), майонез (100 гр), сахар рассыпной (20 гр), уксус (15 мл), простая вода (75 мл). Начинаем приготовление с того, что в 75 мл воды растворяем сахар, прибавляем туда уксус и выкладываем в полученный маринад измельченный лук на 20 минут. На крупной терке по отдельности необходимо натереть сыр и яйца, а вот грудку необходимо нарезать крупными кубиками. Теперь можно приступать к сборке блюда. Выкладываем слоями составляющие в таком порядке: мясо, майонез, лук, морковь, майонез, яйца, кукуруза, сыр, майонез. Необходимо совершенно немного оставить морковки и кукурузы для декора. Перец, огурцы порезать мелкими кубиками, зелень порубить. Дальше, после хорошей пропитки, салат украшаем кольцами в направлении от края и ближе к центру: морковь, укроп, кукуруза, огурец и перец. Должен получиться круг в круге.

ТОП-7 вкуснейших салатов на Новый год 2020 (с фото) pinterest.com

“Кавказский пленник“

Очень вкусный и интересный салат, который не оставит равнодушным абсолютно никого. И хозяйке года он придется по вкусу, ведь здесь овощи, мясо и орехи. Для того чтобы приготовить такой салат, вам понадобится: говядина отварная (300 гр), баклажан свежий (1 шт.), лук (70 гр), чеснок (12-15 гр), чернослив (150 гр), грецкие орехи (150 гр), майонез (140 гр), зелень. Для начала займемся баклажаном: чистим его от кожицы, нарезаем средним кубиком, сверху немного посыпаем солью и отставляем для мариновки на полчаса. Дальше чернослив и говядину нарезаем мелким кубиком, орехи сильно измельчаем, зелень рубим. Через пол часа баклажан нужно промыть, и вместе с луком обжарить до готовности. Салат выкладываем такими слоями: говядина, чернослив, 1/3 часть измельченных орехов, баклажаны. Важно все слои перемазывать майонезом. А потом салат отправляем на 2-3 часа в холодильник для пропитки. Перед подачей сверху густо обсыпать ореховой крошкой.

ТОП-7 вкуснейших салатов на Новый год 2020 (с фото) pinterest.com

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Кто-то может сказать, что это уже привычный салат, другие не любят такого сочетания продуктов. Но вот Крыса любит и очень хорошо относится к этому блюду и оно прекрасно подойдет для новогоднего стола 2020 года. Чтобы приготовить его, потребуется: куриное копченое филе (300 гр), ананасы консервированные (500 гр), твердый сыр (200 гр), яйца вареные крупные (2 шт.), чеснок (12-15 гр). А дальше процесс приготовления салата предельно прост: все подготовленные продукты нарезаем мелким кубиком, заправляем майонезом, прибавляем пропущенный через пресс чеснок и хорошо мешаем. Подавать можно как в красивом салатнике, так и на листке салата при помощи кулинарного кольца.

ТОП-7 вкуснейших салатов на Новый год 2020 (с фото) pinterest.com

Салат “Закусочный“

Да, Земляной Свинье этот салат на новогоднем столе точно бы не понравился. Но в права вступает Крыса, а ей он придется по вкусу. Поэтому стоит взять рецепт на заметку. Чтобы приготовить такую вкусную закуску, необходимо: свиное сердце (1 шт.), куриные яйца (4 шт.), морковка (300 гр), лук (200 гр), растительное масло, майонез, специи по вкусу. Для начала в подсоленной воде отвариваем сердце и отдельно варим вкрутую яйца. После того, как они приготовятся, остужаем и нарезаем все мелкими кубиками. Морковку очищаем от кожицы и шинкуем соломкой, а вот лук режем полукольцами. Лук и морковку на растительном масле медленно доводим до готовности, остужаем и в одной большой емкости соединяем все ингредиенты, заправляем майонезом. По вкусу прибавляем соль и перец. Все, салат-закуска готов. Подавать охлажденной.

ТОП-7 вкуснейших салатов на Новый год 2020 (с фото) pinterest.com

Ранее мы рассказывали как приготовить новогодний торт “Пломбир“.

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