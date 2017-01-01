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Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить

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Главным блюдом в Святой вечер является кутья. Она может быть приготовлена из риса, пшеницы, гречки, пшена и даже макарон.
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
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Сегодня у православных христиан в преддверие праздника Рождества Христова - Сочельник, в который на стол ставят 12 постных блюд. Традиция ставить на стол именно 12 блюд считается народной. Согласно церковному уставу, в Сочельник на столе должна быть только кутья, а все остальные блюда на усмотрение хозяйки. Обязательное условие - они должны быть постными. Ivona расскажет, какие 12 блюд на святой вечер стояли на столах у наших предков. 

Блюда, которые можно поставить на стол в Сочельник 2020:

  • Кутья

Ужин всей семьи начинается с кутьи. Каждый ингредиент, который есть в кутье имеет свою особую символику: мед - символ здоровья, крупа - долголетие, мак - достаток в доме. 

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Узвар

Раньше узвар считался одним из самых распространенных напитков. Летом его готовят из свежих фруктов, а в остальные сезоны из сухофруктов.

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Винегрет

В этом наборе ингредиентов есть все необходимые для человека витамины. Традиционно такое блюдо готовится из вареных (картошка, свекла, морковь, фасоль) и маринованных соленых огурцов. 

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Вареники

Традиционно рекомендуется готовить тесто из муки грубого помола. В качестве начинки для вареников лучше использовать сваренный в мундире картофель, в него можно добавить сушеные грибы и лук.

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Капустняк

Капустняк нужно готовить не на мясной юшке, а на воде, так как вечер еще постный. Для него стоит взять сырую или квашеную капусту. Вместо картофеля в капустянк лучше добавить пастернак. Морковь и лук стоит не обжаривать, а тушить вместе с картошкой.

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Овощное рагу

Овощи нужно потушить на мелком огне и по итогу заправить все соусом, приготовленным на томатах. Нельзя ничего обжаривать на масле.

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Рыба

Рыбу нужно брать не жирную, к примеру скумбрию или щуку. Жарить ее нельзя, можно только запекать или варить. 

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Голубцы

Голубцы должны быть постными, поэтому готовить их нужно не с мясом, а с грибами и пшеном.

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Соленья

Нужно брать квашеные овощи и замороженную клюкву. Квашеная капуста останется хрустящей благодаря клюкве.

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Постные пироги

Самое важное, чтобы выпечка не содержала яйца и молочные продукты. Пироги можно печь с картошкой, грибами и капустой.

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Запеченные яблоки

Печеные яблоки с медом и орехом - не только очень полезное блюдо, но еще и вкусное.

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

  • Салат из свеклы

Особой популярностью пользовались такие салаты среди наших предков. Заправить салат из свеклы можно малым количеством подсолнечного масла.

Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
Меню на Сочельник: Какие 12 блюд нужно приготовить
depositphotos.com

Ранее мы говорили о рецепте новогодних пряников от Мэрайи Кэри.

 

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Источник: IVONA bigmir)net
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