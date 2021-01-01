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Чем заменить маскарпоне в блюдах?

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Мягкий, кремовый, с нежным сливочным вкусом, маскарпоне может стать основой для многих блюд и десертов. Чем же можно заменить маскарпоне, чтобы при этом и сэкономить, и не испортить вкус блюда?
Чем заменить маскарпоне в блюдах?
Чем заменить маскарпоне в блюдах?
Pixabay

Самый простой способ - это можно смешав детский творожок с небольшим количеством йогурта.

Также заменить этот творожный сыр можно откинув густую и жирную магазинную сметану на марле, для избавления от лишней влаги.
А если взбить жирный, домашний творог, с жирными сливками и 5-6 каплями лимонного сока. То получится консистенция нежного, но одновременно густого сыра так похожего на маскарпоне.

Заменить маскарпоне в десертах, например, в тирамису, можно такой вкуснятиной: пакет порошка для пудингов или заварного крема смешать со сгущенкой, действуя по инструкции на упаковке, сгущенка идет вместо обычного молока. Отправить в холодильник на 2 часа. В тирамису такая смесь идет вместо маскарпоне с желтками.

Каким сыром заменить Маскарпоне?

• сыром «Филадельфия»
• сыром «Almette»
• кремом-сыром «Бонжур»
• сыром «Rama Bonjur» (классический, без добавок)

Чем заменить маскарпоне в блюдах?
Чем заменить маскарпоне в блюдах?
Pixabay
Самый простой рецепт домашнего Маскарпоне

Ингредиенты:

  • Жирные сливки (не меньше 25%) - 1 л
  • Сок лимона - 3 ст.л

Способ приготовления:

  1. Сливки подогреваем на водяной бане, не превышая температуру в 90°C, добавляем сок. Продолжаем нагревать на медленном огне, постоянно помешиваем. Обычно, чтобы сырок «завязался» достаточно 15 минут. 
  2. Дуршлаг устанавливаем на кастрюльку, застилаем марлей в несколько слоев, выкладываем сюда еще горячую массу, вымешиваем, чтобы сыворотка быстрее стекла. Когда остынет, ставим в холодильник до утра.
  3. Утром уже можно будет творить кулинарные шедевры с вашим домашним маскарпоне!

Рецепт Маскарпоне без нагревания и лимонной кислоты

Для этого необходимо купить хорошие домашние сливки и полностью заморозить их, а затем разморозить и дать стечь на марле. Все, роскошная, шелковистая масса напоминающая маскарпоне готова!

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