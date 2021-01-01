Чем заменить маскарпоне в блюдах?
Самый простой способ - это можно смешав детский творожок с небольшим количеством йогурта.
Также заменить этот творожный сыр можно откинув густую и жирную магазинную сметану на марле, для избавления от лишней влаги.
А если взбить жирный, домашний творог, с жирными сливками и 5-6 каплями лимонного сока. То получится консистенция нежного, но одновременно густого сыра так похожего на маскарпоне.
Заменить маскарпоне в десертах, например, в тирамису, можно такой вкуснятиной: пакет порошка для пудингов или заварного крема смешать со сгущенкой, действуя по инструкции на упаковке, сгущенка идет вместо обычного молока. Отправить в холодильник на 2 часа. В тирамису такая смесь идет вместо маскарпоне с желтками.
Каким сыром заменить Маскарпоне?
• сыром «Филадельфия»
• сыром «Almette»
• кремом-сыром «Бонжур»
• сыром «Rama Bonjur» (классический, без добавок)
Самый простой рецепт домашнего Маскарпоне
Ингредиенты:
- Жирные сливки (не меньше 25%) - 1 л
- Сок лимона - 3 ст.л
Способ приготовления:
- Сливки подогреваем на водяной бане, не превышая температуру в 90°C, добавляем сок. Продолжаем нагревать на медленном огне, постоянно помешиваем. Обычно, чтобы сырок «завязался» достаточно 15 минут.
- Дуршлаг устанавливаем на кастрюльку, застилаем марлей в несколько слоев, выкладываем сюда еще горячую массу, вымешиваем, чтобы сыворотка быстрее стекла. Когда остынет, ставим в холодильник до утра.
- Утром уже можно будет творить кулинарные шедевры с вашим домашним маскарпоне!
Рецепт Маскарпоне без нагревания и лимонной кислоты
Для этого необходимо купить хорошие домашние сливки и полностью заморозить их, а затем разморозить и дать стечь на марле. Все, роскошная, шелковистая масса напоминающая маскарпоне готова!
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