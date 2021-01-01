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Сладко и вкусно: как быстро приготовить шоколадный ирис с орехами

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Побалуйте себя домашними сладостями.
Как приготовить шоколадный ирис с орехами
Как приготовить шоколадный ирис с орехами
depositphotos.com

Сладости любят практически все. И если вы хотите разнообразить жизнь сладкоежки приготовьте оригинальные вкусности дома. Ivona поделится быстрым и интересным рецептом шоколадного ириса с орехами.

Ингредиенды:

  • Темный шоколад (50-55% какао) – 350 гр,
  • Сгущенное молоко – 400 гр,
  • Рубленные орехи (фундук, арахис, миндаль или грецкие орехи) – 1,5 ст,
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Как приготовить шоколадный ирис с орехами: пошаговый рецепт

  1. Мелко порубить темный шоколад. Растопить в микроволновке шоколад и сгущенное молоко. Перемешать ингредиенды до однородного состояния. В полученную массу добавить орехи и ванильный экстракт.
  2. В форму с промасленной пергаментной бумагой выложить ирисовую массу.
  3. Убрать массу в холодильник, а затем разрезать на квадраты.

Приятного аппетита!

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Теги: быстрые блюда, рецепт, сладости
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