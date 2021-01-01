Сладко и вкусно: как быстро приготовить шоколадный ирис с орехами

Побалуйте себя домашними сладостями.

Как приготовить шоколадный ирис с орехами depositphotos.com

Сладости любят практически все. И если вы хотите разнообразить жизнь сладкоежки приготовьте оригинальные вкусности дома. Ivona поделится быстрым и интересным рецептом шоколадного ириса с орехами.

Ингредиенды:

Темный шоколад (50-55% какао) – 350 гр,

Сгущенное молоко – 400 гр,

Рубленные орехи (фундук, арахис, миндаль или грецкие орехи) – 1,5 ст,

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Как приготовить шоколадный ирис с орехами: пошаговый рецепт

Мелко порубить темный шоколад. Растопить в микроволновке шоколад и сгущенное молоко. Перемешать ингредиенды до однородного состояния. В полученную массу добавить орехи и ванильный экстракт. В форму с промасленной пергаментной бумагой выложить ирисовую массу. Убрать массу в холодильник, а затем разрезать на квадраты.

Приятного аппетита!

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