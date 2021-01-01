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Консервированные огурцы в кисло-сладком маринаде

Этот рецепт оценят те, кто предпочитает более кислые маринованные огурцы.
Консервированные огурцы в кисло-сладком маринаде
Консервированные огурцы в кисло-сладком маринаде
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Ингредиенты:

  • Половина луковицы, тонко нарезанная
  • 2 средних огурца, тонко нарезанных
  • 1 ст. воды
  • 1 ст. яблочного уксуса
  • 0,5 ст. шампанского уксуса
  • 0,5 ст. сахара
  • 2 ст. л. + 2 ч. л. крупнозернистой соли
  • 1 ч. л. семян горчицы
  • 1/4 ч. л. молотой куркумы
  • 1 ч. л. семян сельдерея
  • 1 ч. л. приправы для маринования овощей
  • 4 целых зубчика чеснока, раздавленных

Приготовление:

  1. Смешайте в чистой банке с металлическим замком колечки лука и огурцы.

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    Смешайте в кастрюле из нереактивного металла все остальные ингредиенты, за исключением чеснока. Доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 4 полных минут, чтобы пошёл аромат специй.
  3. Добавьте зубчики чеснока в банку. Медленно и аккуратно залейте овощи маринадом, заполняя банку до самого верха.
  4. Дайте остыть до комнатной температуры. Долейте оставшийся маринад в банку и поставьте в холодильник. 

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Источник: ivоna bigmir)net

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