Консервированные огурцы в кисло-сладком маринаде

Этот рецепт оценят те, кто предпочитает более кислые маринованные огурцы.

Ингредиенты:

Половина луковицы, тонко нарезанная

2 средних огурца, тонко нарезанных

1 ст. воды

1 ст. яблочного уксуса

0,5 ст. шампанского уксуса

0,5 ст. сахара

2 ст. л. + 2 ч. л. крупнозернистой соли

1 ч. л. семян горчицы

1/4 ч. л. молотой куркумы

1 ч. л. семян сельдерея

1 ч. л. приправы для маринования овощей

4 целых зубчика чеснока, раздавленных

Приготовление:

Смешайте в чистой банке с металлическим замком колечки лука и огурцы. Читай также: ТОП-3 рецепта лечо на зиму Смешайте в кастрюле из нереактивного металла все остальные ингредиенты, за исключением чеснока. Доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 4 полных минут, чтобы пошёл аромат специй. Добавьте зубчики чеснока в банку. Медленно и аккуратно залейте овощи маринадом, заполняя банку до самого верха. Дайте остыть до комнатной температуры. Долейте оставшийся маринад в банку и поставьте в холодильник.

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