Консервированные огурцы в кисло-сладком маринаде
Этот рецепт оценят те, кто предпочитает более кислые маринованные огурцы.
Ингредиенты:
- Половина луковицы, тонко нарезанная
- 2 средних огурца, тонко нарезанных
- 1 ст. воды
- 1 ст. яблочного уксуса
- 0,5 ст. шампанского уксуса
- 0,5 ст. сахара
- 2 ст. л. + 2 ч. л. крупнозернистой соли
- 1 ч. л. семян горчицы
- 1/4 ч. л. молотой куркумы
- 1 ч. л. семян сельдерея
- 1 ч. л. приправы для маринования овощей
- 4 целых зубчика чеснока, раздавленных
Приготовление:
- Смешайте в чистой банке с металлическим замком колечки лука и огурцы.
Читай также: ТОП-3 рецепта лечо на зимуСмешайте в кастрюле из нереактивного металла все остальные ингредиенты, за исключением чеснока. Доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 4 полных минут, чтобы пошёл аромат специй.
- Добавьте зубчики чеснока в банку. Медленно и аккуратно залейте овощи маринадом, заполняя банку до самого верха.
- Дайте остыть до комнатной температуры. Долейте оставшийся маринад в банку и поставьте в холодильник.
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