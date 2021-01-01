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Кукурузные листья: готовим тамалес

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Тамале - это национальное блюдо мексиканской кухни, которое вы можете приготовить и попробовать на собственной кухне!
Тамалес - национальное мексиканское блюдо
Тамалес - национальное мексиканское блюдо
pixabay

Ингредиенты:

  • Грудка куриная — 200 г
  • Мука кукурузная — 2 стак.
  • Бульон (куриный) — 1,5 стак.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Помидор (зеленый) — 200 г
  • Кинза — 0,5 пуч.
  • Чеснок — 1 шт
  • Перец чили (зеленый) — 2 шт
  • Сода — 1 ч. л.
  • Специи (соль, перец)
  • Листья кукурузы - 20 шт

Приготовление

  1. Листья кукурузных початков замочить на ночь, если они сушены. Свежие достаточно промыть.
  2. Приготовить тесто, смешав кукурузную муку, соль и масло. Постепенно добавить бульон. Положить в тесто разрыхлитель и взбивать деревянной ложкой, пока не появятся пузырьки.
  3. Приготовить заправку на основе зеленых помидор, чеснока и перцев: все ингредиенты отварить в небольшом количестве воды.
  4. Процедить и взбить вместе с измельченной зеленью в блендере, добавив чуть помидорного отвара.
  5. Помидорную массу довести до кипения и кипятить 20 минут до состояния загустевшей пасты.
  6. Добавить туда кусочки отварной куриной грудки.
  7. Выложить на кукурузные листья по 1 столовой ложке теста, затем помидорной пасты с кусочками мяса цыпленка.
  8. Если кукурузные листья от небольших початков, то наложить по 2 листа друг на друга.
  9. Завернуть получившийся голубец, не стягивая слишком плотно, чтобы было место “расти“ тесту. Завязать.
  10. Готовить тамале нужно только на пару, около часа, пока тесто не станет легким и воздушным.
  11. Если тесто отходит от листа, тамале - готов.

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