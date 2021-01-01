Кукурузные листья: готовим тамалес

Тамале - это национальное блюдо мексиканской кухни, которое вы можете приготовить и попробовать на собственной кухне!

Ингредиенты:

Грудка куриная — 200 г

Мука кукурузная — 2 стак.

Бульон (куриный) — 1,5 стак.

Масло сливочное — 100 г

Помидор (зеленый) — 200 г

Кинза — 0,5 пуч.

Чеснок — 1 шт

Перец чили (зеленый) — 2 шт

Сода — 1 ч. л.

Специи (соль, перец)

Листья кукурузы - 20 шт

Приготовление

Листья кукурузных початков замочить на ночь, если они сушены. Свежие достаточно промыть. Приготовить тесто, смешав кукурузную муку, соль и масло. Постепенно добавить бульон. Положить в тесто разрыхлитель и взбивать деревянной ложкой, пока не появятся пузырьки. Приготовить заправку на основе зеленых помидор, чеснока и перцев: все ингредиенты отварить в небольшом количестве воды. Процедить и взбить вместе с измельченной зеленью в блендере, добавив чуть помидорного отвара. Помидорную массу довести до кипения и кипятить 20 минут до состояния загустевшей пасты. Добавить туда кусочки отварной куриной грудки. Выложить на кукурузные листья по 1 столовой ложке теста, затем помидорной пасты с кусочками мяса цыпленка. Если кукурузные листья от небольших початков, то наложить по 2 листа друг на друга. Завернуть получившийся голубец, не стягивая слишком плотно, чтобы было место “расти“ тесту. Завязать. Готовить тамале нужно только на пару, около часа, пока тесто не станет легким и воздушным. Если тесто отходит от листа, тамале - готов.

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