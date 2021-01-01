Кукурузные листья: готовим тамалес
Тамале - это национальное блюдо мексиканской кухни, которое вы можете приготовить и попробовать на собственной кухне!
Ингредиенты:
- Грудка куриная — 200 г
- Мука кукурузная — 2 стак.
- Бульон (куриный) — 1,5 стак.
- Масло сливочное — 100 г
- Помидор (зеленый) — 200 г
- Кинза — 0,5 пуч.
- Чеснок — 1 шт
- Перец чили (зеленый) — 2 шт
- Сода — 1 ч. л.
- Специи (соль, перец)
- Листья кукурузы - 20 шт
Приготовление
- Листья кукурузных початков замочить на ночь, если они сушены. Свежие достаточно промыть.
- Приготовить тесто, смешав кукурузную муку, соль и масло. Постепенно добавить бульон. Положить в тесто разрыхлитель и взбивать деревянной ложкой, пока не появятся пузырьки.
- Приготовить заправку на основе зеленых помидор, чеснока и перцев: все ингредиенты отварить в небольшом количестве воды.
- Процедить и взбить вместе с измельченной зеленью в блендере, добавив чуть помидорного отвара.
- Помидорную массу довести до кипения и кипятить 20 минут до состояния загустевшей пасты.
- Добавить туда кусочки отварной куриной грудки.
- Выложить на кукурузные листья по 1 столовой ложке теста, затем помидорной пасты с кусочками мяса цыпленка.
- Если кукурузные листья от небольших початков, то наложить по 2 листа друг на друга.
- Завернуть получившийся голубец, не стягивая слишком плотно, чтобы было место “расти“ тесту. Завязать.
- Готовить тамале нужно только на пару, около часа, пока тесто не станет легким и воздушным.
- Если тесто отходит от листа, тамале - готов.
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