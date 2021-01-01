Рецепт дня: постные оладьи из кабачков

В состав постных оладий из кабачков входит гороховая мука, которая обогащает их ценным растительным белком и делает их не только вкусными, но и более полезными.

Рецепт дня: постные оладьи из кабачков Pinterest.com

Ингредиенты: кабачки – 1 кг

репчатый лук – 3 шт.

растительное масло – 2 ст. л. + для жарки оладий

чеснок – 2 зубчика

гороховая мука – 4 ст. л.

пшеничная мука – 120-160 г

молотая сладкая паприка – 1 ч. л.

соль, молотый черный перец – по вкусу Приготовление: Подготовьте кабачки для оладий. Если они крупные, очистите от кожуры и удалите крупные семена. Мелкие экземпляры можно просто вымыть и обсушить. Читай также: Начало Успенского поста: ТОП-3 рецепта блюд Кабачки натрите на крупной терке, немного посолите и перемешайте. Оставьте на 15 минут, затем выложите в дуршлаг. Дайте стечь образовавшемуся соку. После этого, слегка отжимая, переложите тертые кабачки в миску. Лук для оладий очистите и нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде нагрейте 2 ст. л. растительного масла. Выложите в нее лук и обжарьте до золотисто-коричневого цвета. Посолите и поперчите. Чеснок для оладий очистите и пропустите через пресс. Перемешайте с 1/3 лука и тертыми кабачками. Добавьте в миску с тертыми кабачками, всыпьте гороховую муку и тщательно перемешайте. Постепенно всыпьте пшеничную муку, ориентируясь на консистенцию теста для оладий из кабачков. Оно должно быть довольно густым. Поперчите тесто, приправьте паприкой и перемешайте. В сковороде нагрейте немного растительного масла. Тесто с кабачками выкладывайте столовой ложкой и жарьте постные оладьи с обеих сторон до румяной корочки. Готовые оладьи поместите в миску и закройте крышкой. Подайте, посыпав жареным луком. Вам будет интересно прочитать на Ivona: Успенский пост 2021: календарь питания по дням

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