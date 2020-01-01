Начало Успенского поста: ТОП-3 рецепта блюд

Ivona собрала 3 лучшие идеи того, что можно приготовить в Успенский пост, чтобы ваше питание было разнообразным и вкусным!

Начало Успенского поста: ТОП-3 рецепта блюд Pinterest.com

Капустняк постный Ингредиенты: Белые грибы сушёные - 100 г

Вода - 2000 мл

Капуста квашеная - 150 г

Картофель - 4 шт.

Крупа пшённая - 100 г

Лук репчатый - 2 шт.

Масло подсолнечное рафинированное - 3 ст. л.

Морковь - 1 шт.

Перец чёрный молотый - 1 щепотка

Петрушка свежая - 5 веточек

Соль морская - 1 ст. л. Приготовление: В первую очередь подготовить грибной бульон. Сухие белые грибы (100 г) замочить в холодной воде. Выдержать 20 минут. Подготовленные грибы залить холодной водой (2000 мл), добавить целую очищенную луковицу (1 штуку). Варить грибы в течение 30 минут на среднем огне. Читай также: Маковей 2021: ТОП-5 рецептов к празднику Домашнюю квашеную капусту (150 г) залить кипятком (300 мл). Через 10 минут воду слить, капусту отжать. Готовые грибы отбросить на дуршлаг. Грибной бульон обязательно процедить через 2 слоя марлевой салфетки! Грибы нарезать кусочками. Картофель (4 штуки) очистить, нарезать кубиком. Выложить его в кастрюлю. Залить подготовленный картофель горячим грибным бульоном (2000 мл). Поставить варить картофель на среднем огне до мягкости. Пшённую крупу (100 г) многоразово промыть, перетирая крупу в ладонях, пока вода не станет полностью прозрачной. Обдать крупу кипятком и сразу же слить воду. Морковь (1 штуку) и лук (1 штуку) очистить. Нарезать овощи мелким кубиком. На сковороде разогреть подсолнечное масло (3 ст. л.). Выложить овощи на сковороду, пассеровать, помешивая, до румяности. К овощам добавить подготовленные грибы. Перемешать. Продолжить жарить ещё 5 минут. Из кастрюли вынуть 3 ложки кусочков картофеля. Размять их на тарелке вилкой. Снова опустить мятый картофель в суп. В кастрюлю к вареному картофелю добавить жареные овощи. Варить 5 минут. Добавить подготовленное пшено. Варить 5 минут. Добавить подготовленную капусту. Варить ещё 10 минут. Выровнять суп на количество соли. Добавить соль (1 ст. л. с горкой). Ориентируйтесь на свой вкус и добавленную капусту. Поперчить (1 щепотка). Варить ещё 5 минут. Добавить рубленую зелень (5 веток петрушки). Оставить суп немного настояться. Подавать горячим. Капустняк постный Pinterest.com Картофель с грибами в мультиварке Ингредиенты: Картофель молодой - 500 г

Лук репчатый - 2 шт.

Масло оливковое - 3 ст. л.

Маслята - 120 г

Соль Приготовление: Грибы промыть и вбросить в кипяток с луком. Проварить в течение 15 минут. Тем временем подготовим картофель: помыть, очистить, нарезать дольками. Молодой лук (белую часть) нарезать кольцами. Укроп мелко нарезать. На дно чаши мультиварки налить оливкового масла. На дно чаши выложить отваренные грибы и нарезанный лук. Сверху выложить нарезанный картофель. Посолить. Поперчить по вкусу. Читай также: Медовый Спас 2021: ТОП-5 рецептов с медом Поставить чашу в мультиварку. Закрыть крышку. Включить режим приготовления «Выпечка». Установить время 45 минут. Включить «Старт». За 15 минут до окончания приготовления блюда, открыть крышку, перемешать картофель с грибами. Добавить нарезанный укроп. Закрыть крышку. Отключить мультиварку после звукового сигнала. Блюдо готово. Аккуратно вынуть чашу из мультиварки. Картофель с грибами переложить в керамическую посуду. Накрыть крышкой. Подавать горячим. Картофель с грибами в мультиварке Pinterest.com Кабачковая икра кусочками Ингредиенты: Кабачок - 500 г

Лук репчатый - 150 г

Масло подсолнечное рафинированное - 50 мл

Морковь - 120 г

Перец чёрный молотый - 2 щепотки

Помидоры - 250 г

Соль - 1 ч. л.

Чеснок - 3 зубчика Приготовление: Все овощи промыть, очистить от кожуры. Морковь натереть на крупной тёрке, лук и кабачки нарезать мелкими кубиками, а 250 грамм помидор — средними. Обжарить 150 грамм лука и 120 грамм моркови на подсолнечном масле (50 мл) 3-4 минуты. Добавить кабачки (0,5 кг), перемешать и готовить 5-6 минут. Добавить помидоры и половину очищенного и мелко нарезанного чеснока (1,5 зубчика). Перемешать и готовить под крышкой 30 минут. В конце посолить (1 ч. л.), поперчить (1 щепотка) и вмешать остальной мелко нарезанный чеснок (1,5 зубчика) и сразу же снять с огня. Кабачковая икра кусочками Pinterest.com Вам будет интересно прочитать на Ivona: Успенский пост 2021: календарь питания по дням

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