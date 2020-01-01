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Начало Успенского поста: ТОП-3 рецепта блюд

Ivona собрала 3 лучшие идеи того, что можно приготовить в Успенский пост, чтобы ваше питание было разнообразным и вкусным!
Начало Успенского поста: ТОП-3 рецепта блюд
Начало Успенского поста: ТОП-3 рецепта блюд
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Капустняк постный

Ингредиенты:

  • Белые грибы сушёные - 100 г
  • Вода - 2000 мл
  • Капуста квашеная - 150 г
  • Картофель - 4 шт.
  • Крупа пшённая - 100 г
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Масло подсолнечное рафинированное - 3 ст. л.
  • Морковь - 1 шт.
  • Перец чёрный молотый - 1 щепотка
  • Петрушка свежая - 5 веточек
  • Соль морская - 1 ст. л.

Приготовление:

  1. В первую очередь подготовить грибной бульон. Сухие белые грибы (100 г) замочить в холодной воде. Выдержать 20 минут.
  2. Подготовленные грибы залить холодной водой (2000 мл), добавить целую очищенную луковицу (1 штуку). Варить грибы в течение 30 минут на среднем огне.

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    Домашнюю квашеную капусту (150 г) залить кипятком (300 мл). Через 10 минут воду слить, капусту отжать.
  4. Готовые грибы отбросить на дуршлаг. Грибной бульон обязательно процедить через 2 слоя марлевой салфетки! Грибы нарезать кусочками.
  5. Картофель (4 штуки) очистить, нарезать кубиком. Выложить его в кастрюлю.
  6. Залить подготовленный картофель горячим грибным бульоном (2000 мл). Поставить варить картофель на среднем огне до мягкости.
  7. Пшённую крупу (100 г) многоразово промыть, перетирая крупу в ладонях, пока вода не станет полностью прозрачной. Обдать крупу кипятком и сразу же слить воду.
  8. Морковь (1 штуку) и лук (1 штуку) очистить. Нарезать овощи мелким кубиком. На сковороде разогреть подсолнечное масло (3 ст. л.). Выложить овощи на сковороду, пассеровать, помешивая, до румяности.
  9. К овощам добавить подготовленные грибы. Перемешать. Продолжить жарить ещё 5 минут.
  10. Из кастрюли вынуть 3 ложки кусочков картофеля. Размять их на тарелке вилкой. Снова опустить мятый картофель в суп.
  11. В кастрюлю к вареному картофелю добавить жареные овощи. Варить 5 минут.
  12. Добавить подготовленное пшено. Варить 5 минут.
  13. Добавить подготовленную капусту. Варить ещё 10 минут.
  14. Выровнять суп на количество соли. Добавить соль (1 ст. л. с горкой). Ориентируйтесь на свой вкус и добавленную капусту. Поперчить (1 щепотка). Варить ещё 5 минут.
  15. Добавить рубленую зелень (5 веток петрушки). Оставить суп немного настояться. Подавать горячим.

Капустняк постный
Капустняк постный
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Картофель с грибами в мультиварке

Ингредиенты:

  • Картофель молодой - 500 г
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Масло оливковое - 3 ст. л.
  • Маслята - 120 г
  • Соль

Приготовление:

  1. Грибы промыть и вбросить в кипяток с луком. Проварить в течение 15 минут.
  2. Тем временем подготовим картофель: помыть, очистить, нарезать дольками.
  3. Молодой лук (белую часть) нарезать кольцами. Укроп мелко нарезать.
  4. На дно чаши мультиварки налить оливкового масла.
  5. На дно чаши выложить отваренные грибы и нарезанный лук.
  6. Сверху выложить нарезанный картофель. Посолить. Поперчить по вкусу.

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    Поставить чашу в мультиварку. Закрыть крышку. Включить режим приготовления «Выпечка». Установить время 45 минут. Включить «Старт».
  8. За 15 минут до окончания приготовления блюда, открыть крышку, перемешать картофель с грибами. Добавить нарезанный укроп. Закрыть крышку.
  9. Отключить мультиварку после звукового сигнала. Блюдо готово.
  10. Аккуратно вынуть чашу из мультиварки. Картофель с грибами переложить в керамическую посуду. Накрыть крышкой. Подавать горячим.

Картофель с грибами в мультиварке
Картофель с грибами в мультиварке
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Кабачковая икра кусочками

Ингредиенты:

  • Кабачок - 500 г
  • Лук репчатый - 150 г
  • Масло подсолнечное рафинированное - 50 мл
  • Морковь - 120 г
  • Перец чёрный молотый - 2 щепотки
  • Помидоры - 250 г
  • Соль - 1 ч. л.
  • Чеснок - 3 зубчика

Приготовление:

  1. Все овощи промыть, очистить от кожуры. Морковь натереть на крупной тёрке, лук и кабачки нарезать мелкими кубиками, а 250 грамм помидор — средними.
  2. Обжарить 150 грамм лука и 120 грамм моркови на подсолнечном масле (50 мл) 3-4 минуты.
  3. Добавить кабачки (0,5 кг), перемешать и готовить 5-6 минут.
  4. Добавить помидоры и половину очищенного и мелко нарезанного чеснока (1,5 зубчика). Перемешать и готовить под крышкой 30 минут.
  5. В конце посолить (1 ч. л.), поперчить (1 щепотка) и вмешать остальной мелко нарезанный чеснок (1,5 зубчика) и сразу же снять с огня.

Кабачковая икра кусочками
Кабачковая икра кусочками
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Теги: Успенский пост, постные блюда, Маковей, Медовый Спас
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Источник: ivоna bigmir)net

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