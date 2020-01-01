Начало Успенского поста: ТОП-3 рецепта блюд
Ivona собрала 3 лучшие идеи того, что можно приготовить в Успенский пост, чтобы ваше питание было разнообразным и вкусным!
Капустняк постный
Ингредиенты:
- Белые грибы сушёные - 100 г
- Вода - 2000 мл
- Капуста квашеная - 150 г
- Картофель - 4 шт.
- Крупа пшённая - 100 г
- Лук репчатый - 2 шт.
- Масло подсолнечное рафинированное - 3 ст. л.
- Морковь - 1 шт.
- Перец чёрный молотый - 1 щепотка
- Петрушка свежая - 5 веточек
- Соль морская - 1 ст. л.
Приготовление:
- В первую очередь подготовить грибной бульон. Сухие белые грибы (100 г) замочить в холодной воде. Выдержать 20 минут.
- Подготовленные грибы залить холодной водой (2000 мл), добавить целую очищенную луковицу (1 штуку). Варить грибы в течение 30 минут на среднем огне.
Читай также: Маковей 2021: ТОП-5 рецептов к праздникуДомашнюю квашеную капусту (150 г) залить кипятком (300 мл). Через 10 минут воду слить, капусту отжать.
- Готовые грибы отбросить на дуршлаг. Грибной бульон обязательно процедить через 2 слоя марлевой салфетки! Грибы нарезать кусочками.
- Картофель (4 штуки) очистить, нарезать кубиком. Выложить его в кастрюлю.
- Залить подготовленный картофель горячим грибным бульоном (2000 мл). Поставить варить картофель на среднем огне до мягкости.
- Пшённую крупу (100 г) многоразово промыть, перетирая крупу в ладонях, пока вода не станет полностью прозрачной. Обдать крупу кипятком и сразу же слить воду.
- Морковь (1 штуку) и лук (1 штуку) очистить. Нарезать овощи мелким кубиком. На сковороде разогреть подсолнечное масло (3 ст. л.). Выложить овощи на сковороду, пассеровать, помешивая, до румяности.
- К овощам добавить подготовленные грибы. Перемешать. Продолжить жарить ещё 5 минут.
- Из кастрюли вынуть 3 ложки кусочков картофеля. Размять их на тарелке вилкой. Снова опустить мятый картофель в суп.
- В кастрюлю к вареному картофелю добавить жареные овощи. Варить 5 минут.
- Добавить подготовленное пшено. Варить 5 минут.
- Добавить подготовленную капусту. Варить ещё 10 минут.
- Выровнять суп на количество соли. Добавить соль (1 ст. л. с горкой). Ориентируйтесь на свой вкус и добавленную капусту. Поперчить (1 щепотка). Варить ещё 5 минут.
- Добавить рубленую зелень (5 веток петрушки). Оставить суп немного настояться. Подавать горячим.
Картофель с грибами в мультиварке
Ингредиенты:
- Картофель молодой - 500 г
- Лук репчатый - 2 шт.
- Масло оливковое - 3 ст. л.
- Маслята - 120 г
- Соль
Приготовление:
- Грибы промыть и вбросить в кипяток с луком. Проварить в течение 15 минут.
- Тем временем подготовим картофель: помыть, очистить, нарезать дольками.
- Молодой лук (белую часть) нарезать кольцами. Укроп мелко нарезать.
- На дно чаши мультиварки налить оливкового масла.
- На дно чаши выложить отваренные грибы и нарезанный лук.
- Сверху выложить нарезанный картофель. Посолить. Поперчить по вкусу.
Читай также: Медовый Спас 2021: ТОП-5 рецептов с медомПоставить чашу в мультиварку. Закрыть крышку. Включить режим приготовления «Выпечка». Установить время 45 минут. Включить «Старт».
- За 15 минут до окончания приготовления блюда, открыть крышку, перемешать картофель с грибами. Добавить нарезанный укроп. Закрыть крышку.
- Отключить мультиварку после звукового сигнала. Блюдо готово.
- Аккуратно вынуть чашу из мультиварки. Картофель с грибами переложить в керамическую посуду. Накрыть крышкой. Подавать горячим.
Кабачковая икра кусочками
Ингредиенты:
- Кабачок - 500 г
- Лук репчатый - 150 г
- Масло подсолнечное рафинированное - 50 мл
- Морковь - 120 г
- Перец чёрный молотый - 2 щепотки
- Помидоры - 250 г
- Соль - 1 ч. л.
- Чеснок - 3 зубчика
Приготовление:
- Все овощи промыть, очистить от кожуры. Морковь натереть на крупной тёрке, лук и кабачки нарезать мелкими кубиками, а 250 грамм помидор — средними.
- Обжарить 150 грамм лука и 120 грамм моркови на подсолнечном масле (50 мл) 3-4 минуты.
- Добавить кабачки (0,5 кг), перемешать и готовить 5-6 минут.
- Добавить помидоры и половину очищенного и мелко нарезанного чеснока (1,5 зубчика). Перемешать и готовить под крышкой 30 минут.
- В конце посолить (1 ч. л.), поперчить (1 щепотка) и вмешать остальной мелко нарезанный чеснок (1,5 зубчика) и сразу же снять с огня.
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