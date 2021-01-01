Вкуснейший рецепт для летнего ужина.

Рецепт дня: тако с курицей и арбузом Pinterest

Ингредиенты:

4 физалиса, очистить и промыть

1 большой перец халапеньо

1 маленькая головка красного лука (одну половину нарезать крупными кусками, вторую половину тонко нарезать)

2 ст. л. оливкового масла

3 ст. порванной на кусочки курицы-гриль (кожу снять)

Сок двух лаймов плюс дольки для украшения

2 ст. нарезанного арбуза

1,5 ст. свежей кинзы

3/4 ст. раскрошенного сыра котиха

(около 85 гр.) 12 кукурузных тортилий 1 авокадо, нарезать

Приготовление:

Разогрейте большую чугунную сковороду на сильном огне. Добавьте физалис, халапеньо и кусочки красного лука. Готовьте, переворачивая, пока они не покроются пузырями, 5-6 минут для лука и 7-8 минут для физалиса и халапеньо. Переложите на разделочную доску; дайте немного остыть. Нарежьте физалис и лук; удалите семена с халапеньо и нарежьте его. Читай также: Чиабатта: фирменный и простой рецепт от Оли Поляковой Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла в сковороде средних размеров, установленной на умеренно-высоком огне. Добавьте физалис, нарезанный лук и половину халапеньо. Готовьте, пока овощи не пустят сок, затем добавьте курицу, сок одного лайма и 1/2 ч. л. соли. Готовьте при слабом кипении, пока курица полностью не прогреется, около 2 минут. Держите содержимое сковороды теплым, поставив ее на слабый огонь. Смешайте в миске арбуз, 1/2 ст. кинзы, нарезанный тонкими кружочками красный лук, оставшийся халапеньо, сок одного лайма, 1 ст. л. оливкового масла и половину сыра. Приправьте 1/4 ч. л. соли и небольшим количеством перца (несколько оборотов мельницей). В сухой сковороде разогрейте тортильи. Добавьте оставшийся стакан кинзы в куриную смесь. Распределите смесь на тортилиях; сверху выложите арбузный салат, остаток сыра и авокадо. Подавайте с дольками лайма.

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