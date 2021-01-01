Рецепт дня: тако с курицей и арбузом
Вкуснейший рецепт для летнего ужина.
Ингредиенты:
- 4 физалиса, очистить и промыть
- 1 большой перец халапеньо
- 1 маленькая головка красного лука (одну половину нарезать крупными кусками, вторую половину тонко нарезать)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 3 ст. порванной на кусочки курицы-гриль (кожу снять)
- Сок двух лаймов плюс дольки для украшения
- 2 ст. нарезанного арбуза
- 1,5 ст. свежей кинзы
- 3/4 ст. раскрошенного сыра котиха
- (около 85 гр.) 12 кукурузных тортилий 1 авокадо, нарезать
Приготовление:
- Разогрейте большую чугунную сковороду на сильном огне. Добавьте физалис, халапеньо и кусочки красного лука. Готовьте, переворачивая, пока они не покроются пузырями, 5-6 минут для лука и 7-8 минут для физалиса и халапеньо. Переложите на разделочную доску; дайте немного остыть. Нарежьте физалис и лук; удалите семена с халапеньо и нарежьте его.
Читай также: Чиабатта: фирменный и простой рецепт от Оли ПоляковойРазогрейте 1 ст. л. оливкового масла в сковороде средних размеров, установленной на умеренно-высоком огне. Добавьте физалис, нарезанный лук и половину халапеньо. Готовьте, пока овощи не пустят сок, затем добавьте курицу, сок одного лайма и 1/2 ч. л. соли. Готовьте при слабом кипении, пока курица полностью не прогреется, около 2 минут. Держите содержимое сковороды теплым, поставив ее на слабый огонь.
- Смешайте в миске арбуз, 1/2 ст. кинзы, нарезанный тонкими кружочками красный лук, оставшийся халапеньо, сок одного лайма, 1 ст. л. оливкового масла и половину сыра. Приправьте 1/4 ч. л. соли и небольшим количеством перца (несколько оборотов мельницей). В сухой сковороде разогрейте тортильи.
- Добавьте оставшийся стакан кинзы в куриную смесь. Распределите смесь на тортилиях; сверху выложите арбузный салат, остаток сыра и авокадо. Подавайте с дольками лайма.
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