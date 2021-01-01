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Рецепт дня: тако с курицей и арбузом

Вкуснейший рецепт для летнего ужина.
Рецепт дня: тако с курицей и арбузом
Рецепт дня: тако с курицей и арбузом
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Ингредиенты:

  • 4 физалиса, очистить и промыть
  • 1 большой перец халапеньо
  • 1 маленькая головка красного лука (одну половину нарезать крупными кусками, вторую половину тонко нарезать)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 3 ст. порванной на кусочки курицы-гриль (кожу снять)
  • Сок двух лаймов плюс дольки для украшения
  • 2 ст. нарезанного арбуза
  • 1,5 ст. свежей кинзы
  • 3/4 ст. раскрошенного сыра котиха
  • (около 85 гр.) 12 кукурузных тортилий 1 авокадо, нарезать

Приготовление:

  1. Разогрейте большую чугунную сковороду на сильном огне. Добавьте физалис, халапеньо и кусочки красного лука. Готовьте, переворачивая, пока они не покроются пузырями, 5-6 минут для лука и 7-8 минут для физалиса и халапеньо. Переложите на разделочную доску; дайте немного остыть. Нарежьте физалис и лук; удалите семена с халапеньо и нарежьте его.

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    Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла в сковороде средних размеров, установленной на умеренно-высоком огне. Добавьте физалис, нарезанный лук и половину халапеньо. Готовьте, пока овощи не пустят сок, затем добавьте курицу, сок одного лайма и 1/2 ч. л. соли. Готовьте при слабом кипении, пока курица полностью не прогреется, около 2 минут. Держите содержимое сковороды теплым, поставив ее на слабый огонь.
  3. Смешайте в миске арбуз, 1/2 ст. кинзы, нарезанный тонкими кружочками красный лук, оставшийся халапеньо, сок одного лайма, 1 ст. л. оливкового масла и половину сыра. Приправьте 1/4 ч. л. соли и небольшим количеством перца (несколько оборотов мельницей). В сухой сковороде разогрейте тортильи.
  4. Добавьте оставшийся стакан кинзы в куриную смесь. Распределите смесь на тортилиях; сверху выложите арбузный салат, остаток сыра и авокадо. Подавайте с дольками лайма. 

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Источник: Ivonа bigmir)net

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