Цитрусовый джем из кабачков: вкусно и необычно
Не боитесь экспериментировать? Тогда приготовьте из кабачков великолепный цитрусовый .
Ингредиенты
- Кабачки очищенные – 2,5 кг.
- Сахар – 3 стакана (или по вкусу).
- Апельсиновое желе – 3 пакетика.
- Лимонное желе – 1 пакетик.
- Лимон (сок и цедра) – 1 шт.
- Апельсин (сок и цедра) – 1 шт. (или 2 ч. ложки лимонной кислоты).
Способ приготовления
- Вымойте кабачки, предназначенные для заготовки, очистите кожицу, удалите сформированные семена. Подготовленные кабачки натрите на крупную терку.
- Сложите измельченную овощную массу в кастрюлю, поставьте на огонь, помешивая, доведите до кипения, сделайте слабый огонь и варите минут 20, помешивая. Когда кабачковая масса загустеет и станет однородной, добавьте сахар, желе из пакетиков, цедру и сок из лимона и апельсина.
- Перемешайте все вместе и варите еще минут 30, все время помешивая, чтобы джем не пригорел ко дну.
- Готовый джем в горячем состоянии разложите в сухие стерильные банки и плотно укупорьте или закрутите винтовыми крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте в таком состоянии до полного остывания.
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