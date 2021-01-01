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Цитрусовый джем из кабачков: вкусно и необычно

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Не боитесь экспериментировать? Тогда приготовьте из кабачков великолепный цитрусовый .
Цитрусовый джем из кабачков
Цитрусовый джем из кабачков
Pixabay

Ингредиенты

  • Кабачки очищенные – 2,5 кг.
  • Сахар – 3 стакана (или по вкусу).
  • Апельсиновое желе – 3 пакетика.
  • Лимонное желе – 1 пакетик.
  • Лимон (сок и цедра) – 1 шт.
  • Апельсин (сок и цедра) – 1 шт. (или 2 ч. ложки лимонной кислоты).

Способ приготовления

  1. Вымойте кабачки, предназначенные для заготовки, очистите кожицу, удалите сформированные семена. Подготовленные кабачки натрите на крупную терку.
  2. Сложите измельченную овощную массу в кастрюлю, поставьте на огонь, помешивая, доведите до кипения, сделайте слабый огонь и варите минут 20, помешивая. Когда кабачковая масса загустеет и станет однородной, добавьте сахар, желе из пакетиков, цедру и сок из лимона и апельсина.
  3. Перемешайте все вместе и варите еще минут 30, все время помешивая, чтобы джем не пригорел ко дну.
  4. Готовый джем в горячем состоянии разложите в сухие стерильные банки и плотно укупорьте или закрутите винтовыми крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте в таком состоянии до полного остывания.

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Теги: кабачки, джем, варенье
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