Цитрусовый джем из кабачков: вкусно и необычно

Не боитесь экспериментировать? Тогда приготовьте из кабачков великолепный цитрусовый .

Ингредиенты

Кабачки очищенные – 2,5 кг.

Сахар – 3 стакана (или по вкусу).

Апельсиновое желе – 3 пакетика.

Лимонное желе – 1 пакетик.

Лимон (сок и цедра) – 1 шт.

Апельсин (сок и цедра) – 1 шт. (или 2 ч. ложки лимонной кислоты).

Способ приготовления

Вымойте кабачки, предназначенные для заготовки, очистите кожицу, удалите сформированные семена. Подготовленные кабачки натрите на крупную терку. Сложите измельченную овощную массу в кастрюлю, поставьте на огонь, помешивая, доведите до кипения, сделайте слабый огонь и варите минут 20, помешивая. Когда кабачковая масса загустеет и станет однородной, добавьте сахар, желе из пакетиков, цедру и сок из лимона и апельсина. Перемешайте все вместе и варите еще минут 30, все время помешивая, чтобы джем не пригорел ко дну. Готовый джем в горячем состоянии разложите в сухие стерильные банки и плотно укупорьте или закрутите винтовыми крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте в таком состоянии до полного остывания.

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