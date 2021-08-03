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Вкусно и полезно: цукаты из арбузных корок и персиков

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Вкусные цукаты вы можете самостоятельно приготовить из персиков и арбузных корок.
Вкусно и полезно: цукаты из арбузных корок и персиков
Вкусно и полезно: цукаты из арбузных корок и персиков
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Цукаты из арбузных корок

Ингредиенты

  • Арбузные корки вареные – 1 кг
  • Вода – 2 стакана
  • Сахар – 500 г.
  • Лимонная кислота – 3-4 г

Способ приготовления

  1. Вымойте арбуз, срежьте корку с плотным слоем мякоти.
  2. Корки очистите от зеленой кожуры и порежьте корки на кусочки.
  3. Сложите арбузные корки в кастрюлю и залейте водой, так что вода покрыла все корки.
  4. Когда корки закипят – проварите их 5 минут и откиньте на дуршлаг.
  5. На 1 килограмм вареных арбузных корок возьмите 2 стакана воды и полкило сахара.
  6. Доведите до кипения сахар с водой и всыпьте вареные арбузные корки.
  7. Прокипятите 5 минут и снимите с огня. Настаивайте корки 12 часов.
  8. И таким образом повторите еще 5 раз. Добавьте в цукаты лимонную кислоту.
  9. После 5 кипячения с сахаром цукаты становятся прозрачные и можно добавлять красители.
  10. Важно, чтоб красители выдерживали кипячение. Внимательно читайте инструкцию на упаковке при покупке.
  11. Разделите цукаты  с сиропом в несколько емкостей и при последней варке добавьте красители.
  12. После варки выложите цукаты в дуршлаг.
  13. Когда цукаты стекут – выложите их на пергамент в один слой.
  14. При высыхании цукаты перемешивайте.
  15. Когда цукаты обсохнут – перемешайте их с сахарной пудрой.
  16. Сложите готовые цукаты в герметичные банки и плотно закройте крышкой.
  17. Храните в темном месте в прохладной температуре.

Цукаты из персиков 
Вкусно и полезно: цукаты из арбузных корок и персиков
Вкусно и полезно: цукаты из арбузных корок и персиков
pinterest.com

Ингредиенты
  • Персики - 2 кг
  • Сахар - 1,5 кг
  • Воды – 750 мл

Способ приготовления

  1. Вымойте персики и очистите их от кожицы. Выньте косточки и нарежьте одинаковыми дольками.
  2. Смешайте 1,5 кг сахара и 750 мл воды. Поставьте на огонь и варите пока сахар не раствориться.
  3. В кипящий сироп бросить персики, на большом огне закипятить, уменьшить огонь, проварить 1 минуту и снять с огня.
  4. Как только сироп остынет снова поставьте кастрюлю на огонь, закипятите и уберите с плиты. Повторите процедуру несколько раз, пока персики не пропитаются сиропом и не станут мягкими.
  5. Выложите сваренные персики на дуршлаг, чтоб они хорошо стекли. 
  6. Обваляйте каждую дольку в сахаре и затем разложите для сушки.
  7. На солнце цукаты будут высыхать 3-4 дня. Можете так же сушить в духовке при температуре 55° C в течении 6 часов.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.08.2021, 14:12
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гость
"...пока сахар не растворитЬся..." Как вас на работу принимают, безграмотное селючьё?
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