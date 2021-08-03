Вкусно и полезно: цукаты из арбузных корок и персиков
Вкусные цукаты вы можете самостоятельно приготовить из персиков и арбузных корок.
Цукаты из арбузных корок
Ингредиенты
- Арбузные корки вареные – 1 кг
- Вода – 2 стакана
- Сахар – 500 г.
- Лимонная кислота – 3-4 г
Способ приготовления
- Вымойте арбуз, срежьте корку с плотным слоем мякоти.
- Корки очистите от зеленой кожуры и порежьте корки на кусочки.
- Сложите арбузные корки в кастрюлю и залейте водой, так что вода покрыла все корки.
- Когда корки закипят – проварите их 5 минут и откиньте на дуршлаг.
- На 1 килограмм вареных арбузных корок возьмите 2 стакана воды и полкило сахара.
- Доведите до кипения сахар с водой и всыпьте вареные арбузные корки.
- Прокипятите 5 минут и снимите с огня. Настаивайте корки 12 часов.
- И таким образом повторите еще 5 раз. Добавьте в цукаты лимонную кислоту.
- После 5 кипячения с сахаром цукаты становятся прозрачные и можно добавлять красители.
- Важно, чтоб красители выдерживали кипячение. Внимательно читайте инструкцию на упаковке при покупке.
- Разделите цукаты с сиропом в несколько емкостей и при последней варке добавьте красители.
- После варки выложите цукаты в дуршлаг.
- Когда цукаты стекут – выложите их на пергамент в один слой.
- При высыхании цукаты перемешивайте.
- Когда цукаты обсохнут – перемешайте их с сахарной пудрой.
- Сложите готовые цукаты в герметичные банки и плотно закройте крышкой.
- Храните в темном месте в прохладной температуре.
Цукаты из персиков
Ингредиенты
- Персики - 2 кг
- Сахар - 1,5 кг
- Воды – 750 мл
Способ приготовления
- Вымойте персики и очистите их от кожицы. Выньте косточки и нарежьте одинаковыми дольками.
- Смешайте 1,5 кг сахара и 750 мл воды. Поставьте на огонь и варите пока сахар не раствориться.
- В кипящий сироп бросить персики, на большом огне закипятить, уменьшить огонь, проварить 1 минуту и снять с огня.
- Как только сироп остынет снова поставьте кастрюлю на огонь, закипятите и уберите с плиты. Повторите процедуру несколько раз, пока персики не пропитаются сиропом и не станут мягкими.
- Выложите сваренные персики на дуршлаг, чтоб они хорошо стекли.
- Обваляйте каждую дольку в сахаре и затем разложите для сушки.
- На солнце цукаты будут высыхать 3-4 дня. Можете так же сушить в духовке при температуре 55° C в течении 6 часов.
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