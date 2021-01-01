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Заготовки на зиму: готовим цукаты из черешни

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Вкусное лакомство, которое особенно порадует в холодное время года .
Как приготовить цукаты из черешни
Как приготовить цукаты из черешни
Pixabay

Ингредиенты

  • Черешня - 1 кг
  • Сахар - 1 кг
  • Вода - 500 мл
  • Кислота лимонная - 1 ч.л.
  • Ванильный сахар -1 ч.л.
  • Сахарная пудра - по вкусу

Способ приготовления

  1. Удалить зеленые хвостики у черешни. Ягоды хорошо промыть и удалить косточку. Подсушить на полотенце или промокнуть бумажным полотенцем.
  2. Взять подходящую кастрюлю или миску для варки цукат. Налить холодную воду. Добавить в воду сахар, лимонную кислоту и ванильный сахар. Отправить ёмкость на огонь. Помешивая деревянной лопаткой, довести раствор до кипения. Проварить на небольшом огне до полного растворения сахарных крупинок и прозрачности сиропа около пяти минут. 
  3. Снять сироп с огня. Опустить ягоды черешни в сироп и хорошо перемешать. Накрыть крышкой и оставить до полного остывания.
  4. Остывшие ягоды отправить снова на огонь. Вскипятить и проварить  3-5 минут. Отключить огонь. Опять накрыть крышкой и оставить остывать. Если позволяет время, можно дать настояться до следующего дня.
  5. Процедуру варки повторите еще один раз. 
    Как приготовить цукаты из черешни
    Как приготовить цукаты из черешни
    Pinterest.com
  6. После остывания сиропа, черешню извлечь шумовкой в дуршлаг.
  7. Оставить ягоды на 3-5 часов. Можно оставить на ночь. За это время черешни хорошо подсохнут от лишней влаги, но еще не превратятся в цукаты.
  8. Застелить пергаментом противень. Выложить черешню в один слой.
  9. Включить духовой шкаф на минимальную температуру. В обычной газовой духовке это примерно 80-100 градусов.
  10. Отправить ягоды сушиться на 3-5 часов. Дверцу оставить немного приоткрытой, чтобы циркулировал воздух.
  11. Готовые ягоды при нажатии не дают сок. На данном этапе можно отключить духовку и оставить черешню до полного остывания.
  12. Черешневые цукаты можно обвалять в сахарной пудре, так они станут красивым, полезными и вкусными.

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