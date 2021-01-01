Заготовки на зиму: готовим цукаты из черешни
Вкусное лакомство, которое особенно порадует в холодное время года .
Ингредиенты
- Черешня - 1 кг
- Сахар - 1 кг
- Вода - 500 мл
- Кислота лимонная - 1 ч.л.
- Ванильный сахар -1 ч.л.
- Сахарная пудра - по вкусу
Способ приготовления
- Удалить зеленые хвостики у черешни. Ягоды хорошо промыть и удалить косточку. Подсушить на полотенце или промокнуть бумажным полотенцем.
- Взять подходящую кастрюлю или миску для варки цукат. Налить холодную воду. Добавить в воду сахар, лимонную кислоту и ванильный сахар. Отправить ёмкость на огонь. Помешивая деревянной лопаткой, довести раствор до кипения. Проварить на небольшом огне до полного растворения сахарных крупинок и прозрачности сиропа около пяти минут.
- Снять сироп с огня. Опустить ягоды черешни в сироп и хорошо перемешать. Накрыть крышкой и оставить до полного остывания.
- Остывшие ягоды отправить снова на огонь. Вскипятить и проварить 3-5 минут. Отключить огонь. Опять накрыть крышкой и оставить остывать. Если позволяет время, можно дать настояться до следующего дня.
- Процедуру варки повторите еще один раз.
- После остывания сиропа, черешню извлечь шумовкой в дуршлаг.
- Оставить ягоды на 3-5 часов. Можно оставить на ночь. За это время черешни хорошо подсохнут от лишней влаги, но еще не превратятся в цукаты.
- Застелить пергаментом противень. Выложить черешню в один слой.
- Включить духовой шкаф на минимальную температуру. В обычной газовой духовке это примерно 80-100 градусов.
- Отправить ягоды сушиться на 3-5 часов. Дверцу оставить немного приоткрытой, чтобы циркулировал воздух.
- Готовые ягоды при нажатии не дают сок. На данном этапе можно отключить духовку и оставить черешню до полного остывания.
- Черешневые цукаты можно обвалять в сахарной пудре, так они станут красивым, полезными и вкусными.
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