В абрикосах содержится масса полезных свойств. Однако лишь немногие догадываются, что наибольшее количество полезных свойств сохраняется в сушеных абрикосах. Как посушить абрикос в домашних условиях читайте в нашей статье.

Урюк - сушеный абрикос вместе с косточкой

Среди всех видов сушеных абрикосов урюк считается самым полезным, т.к. процесс вызревания плода и его усушки происходит непосредственно на ветке, благодаря чему все полезные свойства полностью сохраняются. а ценные компоненты состава концентрируются.

Единственным недостатком урюка является его внешне неприглядный вид. Высыхая на дереве, плод сморщивается, а его красивая ярко-желтая (даже оранжевая) кожица приобретает невнятный коричневый оттенок.

Сушим абрикосы: урюк, курага и кайса Pinterest.com

Особенно богат сухофрукт каротином, который в организме человека превращается в необходимый для здоровья глаз и кожи витамин А, а также солями калия, незаменимыми для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Курага - высушенные без косточек половинки абрикосов

Да и присутствие косточки внутри сухофрукта не всех радует. По этой причине те, кто никогда раньше с урюком не сталкивался, предпочитают более симпатичную на вид курагу. И напрасно, поскольку процент содержания полезных веществ в сушеном урюке на порядок выше. Урюк – это тот случай, когда чем непригляднее сухофрукт, тем он качественнее.

Курага прекрасно утоляет чувство голода. Не зря в лечебном питании этот сухофрукт является полезной альтернативой сладким и сахаросодержащим продуктам.

Важно отметить, что по всем полезным параметрам курага во многом превосходит свежие плоды абрикоса. Еще с самых древнейших времен курагу признано называть «женским десертом». Все дело заключается в необыкновенных качествах и полезности для всего женского организма.

Регулярное потребление сухофрукта хорошо воздействует на общее состояние всего кожного покрова, волос и ногтей. Курага способствует обретению молодости и прекрасного настроения. А еще она отлично справляется с неврозами, которым часто подвержены дамы в ПМС.

Кайса - плоды абрикосов, засушенные целиком без косточки

Сушим абрикосы: урюк, курага и кайса Pinterest.com

Кайса, как и курага, обладает целебными свойствами, схожими с урюком. Она содержит много калия, кальция, магния, органических кислот, минеральных солей и пектиновых веществ.

Кайсу часто путают с курагой, но в отличие от последней, ее не разрывают или разрезают пополам для удаления косточки. Косточки перед сушкой выдавливаются через отверстия в местах соединения с плодоножкой. Таким образом, не нарушается целостность плодов.

Кроме того кайса и курага богаты каротином и йодом, что делает их полезными для профилактики эндокринных заболеваний.

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