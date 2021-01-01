Сушим абрикосы: урюк, курага и кайса
Урюк - сушеный абрикос вместе с косточкой
Среди всех видов сушеных абрикосов урюк считается самым полезным, т.к. процесс вызревания плода и его усушки происходит непосредственно на ветке, благодаря чему все полезные свойства полностью сохраняются. а ценные компоненты состава концентрируются.
Единственным недостатком урюка является его внешне неприглядный вид. Высыхая на дереве, плод сморщивается, а его красивая ярко-желтая (даже оранжевая) кожица приобретает невнятный коричневый оттенок.
Особенно богат сухофрукт каротином, который в организме человека превращается в необходимый для здоровья глаз и кожи витамин А, а также солями калия, незаменимыми для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Курага - высушенные без косточек половинки абрикосов
Курага прекрасно утоляет чувство голода. Не зря в лечебном питании этот сухофрукт является полезной альтернативой сладким и сахаросодержащим продуктам.
Важно отметить, что по всем полезным параметрам курага во многом превосходит свежие плоды абрикоса. Еще с самых древнейших времен курагу признано называть «женским десертом». Все дело заключается в необыкновенных качествах и полезности для всего женского организма.
Регулярное потребление сухофрукта хорошо воздействует на общее состояние всего кожного покрова, волос и ногтей. Курага способствует обретению молодости и прекрасного настроения. А еще она отлично справляется с неврозами, которым часто подвержены дамы в ПМС.
Кайса - плоды абрикосов, засушенные целиком без косточки
Кайса, как и курага, обладает целебными свойствами, схожими с урюком. Она содержит много калия, кальция, магния, органических кислот, минеральных солей и пектиновых веществ.
Кроме того кайса и курага богаты каротином и йодом, что делает их полезными для профилактики эндокринных заболеваний.
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