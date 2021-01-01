Вкусно и полезно: гренки с яйцом и авокадо
Гренки с авокадо и яйцом – приятная закуска. Вкусно, быстро и, несомненно, полезно!
Ингредиенты
- Хлеб - 3 шт.
- Авокадо - 1 шт.
- Яйцо куриное - 3 шт.
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Чеснок - по вкусу.
Способ приготовления
- Батон обжарить на разогретой сковороде в растительном масле с двух сторон, натереть чесноком
- Авокадо и чеснок перетереть в блендере до однородности, добавить оливковое масло и перемешать.
- Яйца обжарить до готовности.
- На гренку намазать пасту с авокадо и положить сверху жареное яйцо.
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