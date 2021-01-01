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Вкусно и полезно: гренки с яйцом и авокадо

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Гренки с авокадо и яйцом – приятная закуска. Вкусно, быстро и, несомненно, полезно!
Гренки с авокадо и яйцом
Гренки с авокадо и яйцом
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Ингредиенты

  • Хлеб - 3 шт.
  • Авокадо - 1 шт.
  • Яйцо куриное - 3 шт.
  • Оливковое масло - 1 ст. л.
  • Чеснок - по вкусу.

Способ приготовления

  1. Батон обжарить на разогретой сковороде в растительном масле с двух сторон, натереть чесноком
  2. Авокадо и чеснок перетереть в блендере до однородности, добавить оливковое масло и перемешать.
  3. Яйца обжарить до готовности.
  4. На гренку намазать пасту с авокадо и положить сверху жареное яйцо.

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Теги: гренки, авокадо, яйцо
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