Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кабачковая икра: вкуснее не бывает

Комментариев: 0
Если вы любите кабачковую икру из магазина, а домашняя никогда не получается такой же вкусной, ловите рецепт икры с настоящим «магазинным» вкусом!
Кабачковая икра
Кабачковая икра
pinterest.com

Ингредиенты

  • Кабачки- 1 кг.
  • Помидор - 300 г.
  • Морковь - 300 г.
  • Яблочный уксус - 1/2 ст.л.
  • Сахар - 2 ч.л.
  • Чеснок - 50 г.
  • Соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

  1. Срезать кончики у кабачков, очистить их от кожицы, нарезать произвольно не слишком крупно. Если кабачки молодые, то удалять из них семена не нужно, если зрелые – удалить.  
  2. Измельчить чеснок, очистить также лук и морковь, также измельчить, мелко нарезать помидоры.
  3. В сковороде разогреть растительное масло, выложить морковь с луком, жарить до легкого зарумянивания.
  4. Выложить в сковороду к луку с морковью помидоры, всыпать сахар, посолить, тушить 5 мин.
  5. В мясорубке перекрутить кабачки, выложить в кастрюлю с толстыми стенками и дном, довести до кипения, сделать минимальный огонь, тушить полчаса, помешивая.
  6. Выложить к кабачкам овощную зажарку, влить уксус, тушить еще полчаса без крышки.
  7. Заправить икру в конце тушения пропущенным через пресс чесноком, поперчить, перемешать.
  8. С помощью погружного блендера измельчить овощи до однородной гладкой консистенции.
  9. Далее икру можно остужать и подавать на стол, либо выложить в стерилизованные банки и закатать стерильными крышками.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: икра, кабачки, кабачковая икра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь