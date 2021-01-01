Кабачковая икра: вкуснее не бывает
Если вы любите кабачковую икру из магазина, а домашняя никогда не получается такой же вкусной, ловите рецепт икры с настоящим «магазинным» вкусом!
Ингредиенты
- Кабачки- 1 кг.
- Помидор - 300 г.
- Морковь - 300 г.
- Яблочный уксус - 1/2 ст.л.
- Сахар - 2 ч.л.
- Чеснок - 50 г.
- Соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления
- Срезать кончики у кабачков, очистить их от кожицы, нарезать произвольно не слишком крупно. Если кабачки молодые, то удалять из них семена не нужно, если зрелые – удалить.
- Измельчить чеснок, очистить также лук и морковь, также измельчить, мелко нарезать помидоры.
- В сковороде разогреть растительное масло, выложить морковь с луком, жарить до легкого зарумянивания.
- Выложить в сковороду к луку с морковью помидоры, всыпать сахар, посолить, тушить 5 мин.
- В мясорубке перекрутить кабачки, выложить в кастрюлю с толстыми стенками и дном, довести до кипения, сделать минимальный огонь, тушить полчаса, помешивая.
- Выложить к кабачкам овощную зажарку, влить уксус, тушить еще полчаса без крышки.
- Заправить икру в конце тушения пропущенным через пресс чесноком, поперчить, перемешать.
- С помощью погружного блендера измельчить овощи до однородной гладкой консистенции.
- Далее икру можно остужать и подавать на стол, либо выложить в стерилизованные банки и закатать стерильными крышками.
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