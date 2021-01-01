Готовим вкусный лимонад с базиликовым сиропом
Яркий вкус базиликового лимонада, кубики льда с цветами - освежат и сделают любой день неповторимым!
Ингредиенты
- Лимоны - 3 шт
- Вода - 1 литр
- Сахар - 150 гр
- Базилик - 1 пучок
- Вода - 150 мл
- Сахар - 125 гр
Приготовление
- Сначала нужно приготовить базиликовый сироп. Для этого вымойте базилик и положите его в кастрюлю с водой и сахаром. Доведите до кипения и дайте покипеть 10 минут.
- Выключите огонь и дайте базилику настояться еще 30-40 минут.
- Достаньте листья и выбросьте их. Крепость сиропа будет зависеть от силы аромата базилика, лучше брать для зеленый базилик. Хранить можно в стеклянной бутылке со свежим листиком базилика внутри.
- Теперь приступаем к лимонаду. Вымойте и нарежьте лимоны кусочками, чтобы удалить все косточки, если этого не сделать - лимонад станет горьким. Смешайте в миске лимоны, сахар и чашку воды.
- Переложите все в кухонный комбайн и взбивайте до тех пор, пока не получится однородная масса.
- Процедите смесь через сито, затем выдавите столько сока с помощью марли.
- Добавьте сироп из базилика по своему усмотрению, чтобы лимонад получился более травянистым и интересным.
- Чтобы сделать этот лимонад особенным, можно заморозить несколько съедобных цветов в ледяные кубики.
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