Яркий вкус базиликового лимонада, кубики льда с цветами - освежат и сделают любой день неповторимым!

Готовим вкусный лимонад с базиликовым сиропом и кубиками льда из съедобных цветов pinterest.com

Ингредиенты

Лимоны - 3 шт

Вода - 1 литр

Сахар - 150 гр

Базилик - 1 пучок

Вода - 150 мл

Сахар - 125 гр

Приготовление

Сначала нужно приготовить базиликовый сироп. Для этого вымойте базилик и положите его в кастрюлю с водой и сахаром. Доведите до кипения и дайте покипеть 10 минут. Выключите огонь и дайте базилику настояться еще 30-40 минут. Достаньте листья и выбросьте их. Крепость сиропа будет зависеть от силы аромата базилика, лучше брать для зеленый базилик. Хранить можно в стеклянной бутылке со свежим листиком базилика внутри. Теперь приступаем к лимонаду. Вымойте и нарежьте лимоны кусочками, чтобы удалить все косточки, если этого не сделать - лимонад станет горьким. Смешайте в миске лимоны, сахар и чашку воды. Переложите все в кухонный комбайн и взбивайте до тех пор, пока не получится однородная масса. Процедите смесь через сито, затем выдавите столько сока с помощью марли. Добавьте сироп из базилика по своему усмотрению, чтобы лимонад получился более травянистым и интересным. Чтобы сделать этот лимонад особенным, можно заморозить несколько съедобных цветов в ледяные кубики.

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