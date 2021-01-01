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Готовим вкусный лимонад с базиликовым сиропом

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Яркий вкус базиликового лимонада, кубики льда с цветами - освежат и сделают любой день неповторимым!
Готовим вкусный лимонад с базиликовым сиропом и кубиками льда из съедобных цветов
Готовим вкусный лимонад с базиликовым сиропом и кубиками льда из съедобных цветов
pinterest.com

Ингредиенты

  • Лимоны - 3 шт
  • Вода - 1 литр 
  • Сахар - 150 гр 
  • Базилик - 1 пучок
  • Вода - 150 мл 
  • Сахар - 125 гр

Приготовление

  1. Сначала нужно приготовить базиликовый сироп. Для этого вымойте базилик и положите его в кастрюлю с водой и сахаром. Доведите до кипения и дайте покипеть 10 минут. 
  2. Выключите огонь и дайте базилику настояться еще 30-40 минут.
  3. Достаньте листья и выбросьте их. Крепость сиропа будет зависеть от силы аромата базилика, лучше брать для зеленый базилик. Хранить можно в стеклянной бутылке со свежим листиком базилика внутри. 
  4. Теперь приступаем к лимонаду. Вымойте и нарежьте лимоны кусочками, чтобы удалить все косточки, если этого не сделать - лимонад станет горьким. Смешайте в миске лимоны, сахар и чашку воды.
  5. Переложите все в кухонный комбайн и взбивайте до тех пор, пока не получится однородная масса.
  6. Процедите смесь через сито, затем выдавите столько сока с помощью марли.
  7. Добавьте сироп из базилика по своему усмотрению, чтобы лимонад получился более травянистым и интересным.
  8. Чтобы сделать этот лимонад особенным, можно заморозить несколько съедобных цветов в ледяные кубики.

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