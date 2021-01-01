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Идеи быстрого ужина для детей, которые понравятся всей семье

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Когда готовим для детей, важно чтобы блюда были вкусными, интересными и полезными. Иногда это сочетать трудно, так что собрали 3 идей, которые понравятся не только детям, но и остальным членам семьи.
Пикантные оладьи с твердым сыром и зеленым лукои
Пикантные оладьи с твердым сыром и зеленым лукои
pinterest.com

Пикантные оладьи с твердым сыром и зеленым луком

Ингредиенты

  • 2 стакана  муки
  • 2 чайные ложки сахара
  • 1 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • Соль и свежемолотый перец
  • 2 больших яйца, комнатной температуры
  • 1 1/2 стакана нежирной пахты комнатной температуры
  • 2 столовые ложки растительного масла  
  • 150 гр  измельченного острого твердого сыра
  • 3 тонко нарезанных луковицы  
  • Жареный бекон и греческий йогурт для сервировки

Приготовление

  1. Взбейте в миске муку, сахар, разрыхлитель, пищевую соду и 1 чайную ложку соли. 
  2. Добавьте яйца, пахту и масло.
  3. Добавьте сыр и зеленый лук.
  4. Нагрейте большую сковороду среднем огне. Сбрызните маслом, жарьте блинчики до золотистого цвета.
  5. Блинчики сверху посыпьте зеленым луком, украсьте беконом, полейте йогуртом и посыпьте перцем.

Паста с брокколи и лимоном: готовим все в одной кастрюле

Паста с брокколи и лимоном: готовим все в одной кастрюле
Паста с брокколи и лимоном: готовим все в одной кастрюле
pinterest.com
Ингредиенты

  • соль и свежемолотый перец
  • паста – 600 гр
  • брокколи – 450 гр
  • 1 зубчик чеснока, мелко натертый
  • 70 мл - оливкового масла первого отжима
  • 2 чайные ложки мелко натертой цедры лимона плюс 3 столовые ложки свежего сока (из 1 лимона)
  • 30 гр натертого пармезана  

Приготовление

  1. Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Добавьте макароны и варите 5 минут. 
  2. Добавьте брокколи и готовьте, пока паста не станет альденте, а брокколи не станет хрустящей, нежной и ярко-зеленой.
  3. Проварите еще 3-4 минуты. Слейте воду, а макароны и брокколи переложите в кастрюлю.
  4. Перемешайте с чесноком, маслом, цедрой лимона, соком и сыром. Подавать, посыпав большим количеством сыра.

Японские рулетики с салатом из тунца

Японские рулетики с салатом из тунца
Японские рулетики с салатом из тунца
pinterest.com
Ингредиенты

  • 2 банки консервированного  тунца 
  • 70 гр майонеза или больше по вкусу
  • 2-3 чайные ложки свежего лимонного сока
  • 2 чайные ложки свежей нарезанной кинзы или укропа
  • 1 маленький огурец, нарезанный тонкими брусочками
  • 1 большая морковь, очищенная и нарезанная тонкими брусочками
  • Щепотка соли
  • Щепотка сахарного песка
  • 1 чайная ложка рисового уксуса
  • 1 авокадо, очищенный, нарезанный тонкими ломтиками
  • Отварной круглозернистый рис
  • 6 листов нори, разрезанных пополам
  • Соевый соус, маринованный имбирь

Приготовление

  1. В средней миске смешайте тунец, майонез, лимонный сок и кинзу до однородной массы.
  2. Приправить солью и перцем. 
  3. В другой миске смешайте огурец, морковь с солью, сахаром и уксусом.
  4. Соберите рулеты: посередине листов нори положите рис; сверху тунец, овощи и авокадо.
  5. Плотно заверните конусом и запечатайте. Подавать с соевым соусом и маринованным имбирем

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