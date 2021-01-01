Рецепт дня: куриные крылышки с малиновым соусом

Отличный рецепт для барбекю.

Ингредиенты:

Куриные крылышки — 1 кг

Соевый соус — 2 ст.л.

Малина свежая — 200 г

Красный лук — 0,5 шт.

Растительное масло

Смесь перцев

Яблочный уксус

Сахар

Соль

Приготовление:

Разрезаем куриные крылышки на три части по хрящу. Кончик откладываем (его можно использовать для варки бульона), а две остальные части маринуем в смеси соли, перцев и сахара — по вкусу. Оставляем на 90 минут. Читай также: Греческий салат «Жаркое лето» Крылышки смазываем растительным маслом, соевым соусом, выкладываем на противень и запекаем до золотистого цвета. Для соуса смешиваем малину с сахаром (по вкусу), помещаем на огонь и даем покипеть пару минут. Затем смесь охлаждаем, соединяем с кусочками лука и уксусом (по вкусу). Перебиваем смесь блендером и перетираем через сито (чтобы убрать зернышки). Готовые крылышки подаем с малиновым соусом.

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