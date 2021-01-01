Рецепт дня: куриные крылышки с малиновым соусом
Отличный рецепт для барбекю.
Ингредиенты:
- Куриные крылышки — 1 кг
- Соевый соус — 2 ст.л.
- Малина свежая — 200 г
- Красный лук — 0,5 шт.
- Растительное масло
- Смесь перцев
- Яблочный уксус
- Сахар
- Соль
Приготовление:
- Разрезаем куриные крылышки на три части по хрящу. Кончик откладываем (его можно использовать для варки бульона), а две остальные части маринуем в смеси соли, перцев и сахара — по вкусу. Оставляем на 90 минут.
Читай также: Греческий салат «Жаркое лето»Крылышки смазываем растительным маслом, соевым соусом, выкладываем на противень и запекаем до золотистого цвета.
- Для соуса смешиваем малину с сахаром (по вкусу), помещаем на огонь и даем покипеть пару минут. Затем смесь охлаждаем, соединяем с кусочками лука и уксусом (по вкусу). Перебиваем смесь блендером и перетираем через сито (чтобы убрать зернышки).
- Готовые крылышки подаем с малиновым соусом.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.