Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Рецепт дня: куриные крылышки с малиновым соусом

Отличный рецепт для барбекю.
Рецепт дня: куриные крылышки с малиновым соусом
Рецепт дня: куриные крылышки с малиновым соусом
pinterest.com

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки — 1 кг
  • Соевый соус — 2 ст.л.
  • Малина свежая — 200 г
  • Красный лук — 0,5 шт.
  • Растительное масло
  • Смесь перцев
  • Яблочный уксус
  • Сахар
  • Соль

Приготовление:

  1. Разрезаем куриные крылышки на три части по хрящу. Кончик откладываем (его можно использовать для варки бульона), а две остальные части маринуем в смеси соли, перцев и сахара — по вкусу. Оставляем на 90 минут.

  2. Читай также: Греческий салат «Жаркое лето»

    Крылышки смазываем растительным маслом, соевым соусом, выкладываем на противень и запекаем до золотистого цвета.
  3. Для соуса смешиваем малину с сахаром (по вкусу), помещаем на огонь и даем покипеть пару минут. Затем смесь охлаждаем, соединяем с кусочками лука и уксусом (по вкусу). Перебиваем смесь блендером и перетираем через сито (чтобы убрать зернышки).
  4. Готовые крылышки подаем с малиновым соусом.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь