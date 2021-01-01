Как приготовить идеальные сырники: пошаговый рецепт
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Ингредиенты:
- Творог 9% — 140 г
- Желтки пастеризованные — 80 г
- Крахмал — 30 г
- Сахарная пудра — 110 г
- Соль — 4 г
- Мука — 30 г
- Сливочное масло — 10 г
- Растительное масло — 17 г
- Варенье для подачи
- Свежие ягоды для украшения
- Мята для украшения
Приготовление:
- Творог протереть через сито, добавить в него желтки, всыпать сахарную пудру, крахмал и соль. Тщательно перемешать с помощью миксера.
- Творожную массу затянуть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа.
Читай также: Три рецепта удивительно вкусного сорбетаЗатем выложить на стол, посыпанный мукой, и сформировать руками колбаску. Разрезать на несколько одинаковых шайбочек (толщиной 1 — 1,5 пальца). Каждую часть обвалять в муке, придав сырникам идеально круглую форму.
- В сковороду влить немного растительного масла и положить кусочек сливочного. Слегка подрумянить сырники с двух сторон и переложить на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение пяти минут.
- Выложить сырники в тарелку, украсить свежими ягодами и листиками мяты. Подавать с вареньем.
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