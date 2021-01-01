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Как приготовить идеальные сырники: пошаговый рецепт

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Как приготовить идеальные сырники: пошаговый рецепт
Как приготовить идеальные сырники: пошаговый рецепт
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Ингредиенты:

  • Творог 9% — 140 г
  • Желтки пастеризованные — 80 г
  • Крахмал — 30 г
  • Сахарная пудра — 110 г
  • Соль — 4 г
  • Мука — 30 г
  • Сливочное масло — 10 г
  • Растительное масло — 17 г
  • Варенье для подачи
  • Свежие ягоды для украшения
  • Мята для украшения

Приготовление:

  1. Творог протереть через сито, добавить в него желтки, всыпать сахарную пудру, крахмал и соль. Тщательно перемешать с помощью миксера.
  2. Творожную массу затянуть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

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    Затем выложить на стол, посыпанный мукой, и сформировать руками колбаску. Разрезать на несколько одинаковых шайбочек (толщиной 1 — 1,5 пальца). Каждую часть обвалять в муке, придав сырникам идеально круглую форму.
  4. В сковороду влить немного растительного масла и положить кусочек сливочного. Слегка подрумянить сырники с двух сторон и переложить на противень, застеленный пергаментом.
  5. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение пяти минут.
  6. Выложить сырники в тарелку, украсить свежими ягодами и листиками мяты. Подавать с вареньем.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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