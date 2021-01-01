Как приготовить идеальные сырники: пошаговый рецепт

Порадуйте своих близких вкусным завтраком!

Ингредиенты:

Творог 9% — 140 г

Желтки пастеризованные — 80 г

Крахмал — 30 г

Сахарная пудра — 110 г

Соль — 4 г

Мука — 30 г

Сливочное масло — 10 г

Растительное масло — 17 г

Варенье для подачи

Свежие ягоды для украшения

Мята для украшения

Приготовление:

Творог протереть через сито, добавить в него желтки, всыпать сахарную пудру, крахмал и соль. Тщательно перемешать с помощью миксера. Творожную массу затянуть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа. Читай также: Три рецепта удивительно вкусного сорбета Затем выложить на стол, посыпанный мукой, и сформировать руками колбаску. Разрезать на несколько одинаковых шайбочек (толщиной 1 — 1,5 пальца). Каждую часть обвалять в муке, придав сырникам идеально круглую форму. В сковороду влить немного растительного масла и положить кусочек сливочного. Слегка подрумянить сырники с двух сторон и переложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение пяти минут. Выложить сырники в тарелку, украсить свежими ягодами и листиками мяты. Подавать с вареньем.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.